СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 18
*

Ozzy Osbourne

*



9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи

6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»

29 окт 2025 : 		 NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи

26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна
|||| 9 ноя 2025

ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»



ZAKK WYLDE в интервью NJ.com сказал, что Оззи хотел записать еще один альбом:

«Он прислал мне сообщение: "Закк, давай запишем ещё один альбом. Мне очень понравилось, когда ты прошёл через фазу ALLMAN BROTHERS, LYNYRD SKYNYRD, когда мы записывали "No More Tears". Это тяжёлая музыка, но она более мелодичная. Она не бьёт по ушам". Я ответил: "Хорошо, Оз. Как скажешь"».

Он также коснулся темы последнего концерта:

«Невероятен тот факт, что он заставил себя сделать это. Всё, с чем мы сталкивались, любые препятствия — это всегда были просто временные трудности, и мы их преодолевали. Поэтому у меня не было мыслей из серии: "Это последний раз, когда я вижу Оза". Я подумал, что мы дадим концерт, а потом кто знает? Я всегда был позитивным в подобных вопросах».

В то время Zakk надеялся, что Осборн всё ещё сможет давать ежегодные концерты и, возможно, даже записывать новые альбомы:

«Когда мы выступали на концерте, я и представить не мог, что это последний раз, когда я исполняю "Mama, I’m Coming Home" с боссом, или что это последний раз, когда я играю с ним "Crazy Train" или что-то в этом роде.

Я думал: "Давайте сделаем это и хорошо проведём время", как всегда».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
