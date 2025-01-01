9 ноя 2025



ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»



ZAKK WYLDE в интервью NJ.com сказал, что Оззи хотел записать еще один альбом:



«Он прислал мне сообщение: "Закк, давай запишем ещё один альбом. Мне очень понравилось, когда ты прошёл через фазу ALLMAN BROTHERS, LYNYRD SKYNYRD, когда мы записывали "No More Tears". Это тяжёлая музыка, но она более мелодичная. Она не бьёт по ушам". Я ответил: "Хорошо, Оз. Как скажешь"».



Он также коснулся темы последнего концерта:



«Невероятен тот факт, что он заставил себя сделать это. Всё, с чем мы сталкивались, любые препятствия — это всегда были просто временные трудности, и мы их преодолевали. Поэтому у меня не было мыслей из серии: "Это последний раз, когда я вижу Оза". Я подумал, что мы дадим концерт, а потом кто знает? Я всегда был позитивным в подобных вопросах».



В то время Zakk надеялся, что Осборн всё ещё сможет давать ежегодные концерты и, возможно, даже записывать новые альбомы:



«Когда мы выступали на концерте, я и представить не мог, что это последний раз, когда я исполняю "Mama, I’m Coming Home" с боссом, или что это последний раз, когда я играю с ним "Crazy Train" или что-то в этом роде.



Я думал: "Давайте сделаем это и хорошо проведём время", как всегда».







