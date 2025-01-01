Arts
Новости
9 ноя 2025 : 		 QUEENSRŸCHE хотят записать альбом в 2026

23 авг 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Новые песни звучат убойно!»

21 июл 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

21 апр 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE хвалит вокалиста

19 апр 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас в команде здоровая атмосфера!»

13 апр 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

27 мар 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE о своем вкладе в группу

19 мар 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 мар 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE о турах с JUDAS PRIEST

17 фев 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Понятия не имею, когда будет альбом»

2 фев 2025 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

6 ноя 2024 : 		 QUEENSRŸCHE думают о студии

16 май 2024 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

12 май 2024 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE о самых успешных альбомах группы

7 май 2024 : 		 Обновленные клипы QUEENSRŸCHE

30 апр 2024 : 		 Почему QUEENSRŸCHE решили сыграть дебютный альбом

26 апр 2024 : 		 Обновленные клипы QUEENSRŸCHE

29 мар 2024 : 		 QUEENSRŸCHE целиком исполнили дебютные EP и альбом

18 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

27 дек 2023 : 		 Новая книга о QUEENSRŸCHE выйдет весной

7 дек 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

9 ноя 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE готовит сольный альбом

8 ноя 2023 : 		 QUEENSRŸCHE целиком сыграют дебют

21 сен 2023 : 		 Кавер-версия BILLY IDOL от QUEENSRŸCHE
QUEENSRŸCHE хотят записать альбом в 2026



Басист QUEENSRŸCHE EDDIE JACKSON в недавнем интервью рассказал о том, как продвигается работа над новым материалом:

«Мы все еще находимся в процессе написания материала. На самом деле мы начали его в январе прошлого года, перед тем как отправиться в месячный тур по Европе. А прошлым летом мы снова собрались вместе. И мы просто продолжаем писать сейчас, когда у нас намечен тур [осенью 2025 года по Северной Америке] с ACCEPT. Мы не сможем собраться всей группой в одном месте. Мы будем в туре, но это не похоже на студийную работу. Мы по-прежнему берем с собой наши маленькие записывающие устройства, чтобы придумывать больше идей.

Мы надеемся когда-нибудь засесть за работу в студии, возможно, в начале весны следующего года, и, надеюсь, у нас будет релиз поздней осенью. И это было бы здорово!»




просмотров: 15

