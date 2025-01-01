сегодня



QUEENSRŸCHE хотят записать альбом в 2026



Басист QUEENSRŸCHE EDDIE JACKSON в недавнем интервью рассказал о том, как продвигается работа над новым материалом:



«Мы все еще находимся в процессе написания материала. На самом деле мы начали его в январе прошлого года, перед тем как отправиться в месячный тур по Европе. А прошлым летом мы снова собрались вместе. И мы просто продолжаем писать сейчас, когда у нас намечен тур [осенью 2025 года по Северной Америке] с ACCEPT. Мы не сможем собраться всей группой в одном месте. Мы будем в туре, но это не похоже на студийную работу. Мы по-прежнему берем с собой наши маленькие записывающие устройства, чтобы придумывать больше идей.



Мы надеемся когда-нибудь засесть за работу в студии, возможно, в начале весны следующего года, и, надеюсь, у нас будет релиз поздней осенью. И это было бы здорово!»







