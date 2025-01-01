×
Phil Rudd
Австралия
Hard Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/PhilRuddOfficial
9 ноя 2025
:
PHIL RUDD с оркестром исполняет AC/DC
20 окт 2025
:
Выступит ли PHIL RUDD с AC/DC?
4 окт 2025
:
PHIL RUDD с оркестром исполняет AC/DC
2 авг 2025
:
PHIL RUDD вернулся на сцену
12 ноя 2024
:
PHIL RUDD сыграл AC/DC
22 дек 2018
:
PHIL RUDD продает дом
20 сен 2017
:
PHIL RUDD отменил тур
24 авг 2017
:
PHIL RUDD выпустит сингл осенью
26 апр 2017
:
Видео с выступления PHIL RUDD
22 апр 2017
:
Видео с выступления PHIL RUDD
1 фев 2017
:
PHIL RUDD поменял мнение об Axl'e
31 авг 2016
:
PHIL RUDD готов вернуться в AC/DC, но чтобы там не было Axl'a Rose'a
16 авг 2016
:
Переиздание альбома PHIL RUDD выйдет осенью
8 окт 2015
:
PHIL RUDD заплатил меньше половины
12 авг 2015
:
PHIL RUDD: "Пять минут наедине с Angus'ом - и я верну себе свою работу"
11 авг 2015
:
PHIL RUDD раскаивается в своём поведении
3 авг 2015
:
PHIL RUDD не признал себя виновным
20 июл 2015
:
PHIL RUDD обвиняется в нарушениях условий содержания
19 июл 2015
:
PHIL RUDD вновь арестован
13 июл 2015
:
Новые факты в деле PHIL'a RUDD'a
9 июл 2015
:
Оглашен приговор PHIL'y RUDD'y
10 июн 2015
:
Вынесение приговора PHIL RUDD'y отложено
6 май 2015
:
PHIL RUDD: «Я накосячил по многим вопросам»
сегодня
PHIL RUDD с оркестром исполняет AC/DC
Профессиональная съемка исполнения PHIL RUDD и "Full Metal Orchestra" кавер-версии хита AC/DC "Thunderstruck", доступно для просмотра ниже.
