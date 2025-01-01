Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
[= ||| все новости группы



*

The Rockett Mafia

*
| - |

|||| сегодня

THE ROCKETT MAFIA на PAVEMENT ENTERTAINMENT



zoom
PAVEMENT ENTERTAINMENT сообщили о заключении контракта с THE ROCKETT MAFIA, группой, основанной барабанщиком POISON Rikki Rockett'ом.

«Мы рады приветствовать ROCKETT MAFIA в семье Pavement Entertainment», — сказал Марк Навара, генеральный директор Pavement Entertainment. «Наследие Rikki Rockett в области рока говорит само за себя, и этот проект отражает его неизменную страсть и самобытность. Поклонники могут ожидать от этой группы очень многого!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 63

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом