THE ROCKETT MAFIA на PAVEMENT ENTERTAINMENT



PAVEMENT ENTERTAINMENT сообщили о заключении контракта с THE ROCKETT MAFIA, группой, основанной барабанщиком POISON Rikki Rockett'ом.



«Мы рады приветствовать ROCKETT MAFIA в семье Pavement Entertainment», — сказал Марк Навара, генеральный директор Pavement Entertainment. «Наследие Rikki Rockett в области рока говорит само за себя, и этот проект отражает его неизменную страсть и самобытность. Поклонники могут ожидать от этой группы очень многого!»







