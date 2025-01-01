Arts
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 41
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
Dust Bolt

8 ноя 2025 : 		 Новое видео DUST BOLT

25 фев 2024 : 		 Новая песня DUST BOLT

26 янв 2024 : 		 Новое видео DUST BOLT

21 янв 2024 : 		 Новый сингл DUST BOLT

10 ноя 2023 : 		 Новое видео DUST BOLT

9 окт 2023 : 		 Видео с текстом DUST BOLT

3 сен 2023 : 		 Новое видео DUST BOLT

28 июл 2023 : 		 Новое видео DUST BOLT

23 май 2020 : 		 Новое от DUST BOLT

21 фев 2020 : 		 Новое от DUST BOLT

25 янв 2020 : 		 Новое видео DUST BOLT

11 апр 2019 : 		 DUST BOLT в Азии

15 фев 2019 : 		 Новое видео DUST BOLT

13 янв 2019 : 		 Новое видео DUST BOLT

18 дек 2018 : 		 Видео с текстом от DUST BOLT

23 ноя 2018 : 		 Новое видео DUST BOLT

2 ноя 2018 : 		 Новый альбом DUST BOLT выйдет зимой

6 сен 2017 : 		 Новое видео DUST BOLT

3 мар 2017 : 		 Новое видео DUST BOLT

21 сен 2016 : 		 Новое видео DUST BOLT

16 авг 2016 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от DUST BOLT

8 июл 2016 : 		 Семплы новых песен DUST BOLT

24 июн 2016 : 		 Новое видео DUST BOLT

25 мар 2016 : 		 Новый альбом DUST BOLT выйдет в июле

15 янв 2016 : 		 DUST BOLT готовы к записи

13 янв 2015 : 		 Новое видео DUST BOLT
Новое видео DUST BOLT



GHOST ON MY SCREEN, новое видео DUST BOLT, доступно для просмотра ниже.




