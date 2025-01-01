Arts
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 41
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
*

Primordial

*



8 ноя 2025 : 		 Концертное видео PRIMORDIAL

1 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления PRIMORDIAL

17 июл 2024 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления PRIMORDIAL

4 апр 2024 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

1 окт 2023 : 		 Новый альбом PRIMORDIAL доступен для прослушивания

29 сен 2023 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

10 сен 2023 : 		 Вокалист PRIMORDIAL подвёл итоги года

6 сен 2023 : 		 Новая песня PRIMORDIAL

17 авг 2023 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

8 мар 2020 : 		 Винилы PRIMORDIAL выйдут весной

16 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления PRIMORDIAL

8 июн 2018 : 		 Винилы PRIMORDIAL выйдут летом

14 мар 2018 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

21 фев 2018 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

19 янв 2018 : 		 Новая песня PRIMORDIAL

18 ноя 2016 : 		 Концертный трек PRIMORDIAL

26 окт 2016 : 		 Концертный релиз PRIMORDIAL выйдет осенью

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления PRIMORDIAL

18 мар 2016 : 		 Концертное видео PRIMORDIAL

5 май 2015 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

24 ноя 2014 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

22 окт 2014 : 		 Новая песня PRIMORDIAL

1 окт 2014 : 		 Видео с текстом от PRIMORDIAL

17 апр 2014 : 		 Новый альбом PRIMORDIAL выйдет в ноябре

12 мар 2014 : 		 Новая песня PRIMORDIAL
Концертное видео PRIMORDIAL



Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is an Orphan - Live NYC, концертное видео PRIMORDIAL, доступно для просмотра ниже.




[=     =]
