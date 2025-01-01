9 ноя 2025



BAD COMPANY ввели в ЗСРнР



Восьмого ноября BAD COMPANY были наконец-то введены в Зад Славы Рок-н-Ролла. Mic Fleetwood представлял группу и сказал:



«Голос Paul'a для каждого рок-вокалиста является путеводной звездой. Услышать песни BAD COMPANY — значит услышать голос, который раз в жизни поднимает рок-музыку на новые высоты... BAD COMPANY основывались на блюзе, но также создали неповторимые, незабываемые поп-мелодии. Они помогли определить музыкальный путь рок-музыки в будущее!»



Simon Kirke вместе с Chris Robinson из THE BLACK CROWES, Nancy Wilson из HEART и Joe Perry из AEROSMITH исполнили композицию "Feel Like Makin' Love", а Bryan Adams спел "Can't Get Enough".







