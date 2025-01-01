Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 18
Новости
Bad Company

9 ноя 2025 : 		 BAD COMPANY ввели в ЗСРнР

4 ноя 2025 : 		 PAUL RODGERS не будет петь с BAD COMPANY

2 ноя 2025 : 		 BAD COMPANY все-таки сыграют пару песен

2 окт 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Да не знаю, будем ли мы выступать в ЗСРнР»

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия BAD COMPANY от BLACKBERRY SMOKE

26 авг 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY о ЗСРнР

30 июл 2025 : 		 SLASH, HALESTORM, THE PRETTY RECKLESS, DEF LEPPARD на трибьюте BAD COMPANY

8 июл 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY о гитаристе группы

23 июн 2025 : 		 Умер гитарист BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE

28 апр 2025 : 		 Участники BAD COMPANY о включении в ЗСРнР

28 апр 2025 : 		 BAD COMPANY и SOUNDGARDEN введут в Зал Славы Рок-н-Ролла

26 апр 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Источник сказал мне, что нас возьмут в ЗСРнР»

9 мар 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Удивлен, что нас номинировали в ЗСРнР»

21 фев 2025 : 		 Трибьют BAD COMPANY выйдет осенью

3 дек 2023 : 		 SIMON KIRKE не понимает, почему FREE и BAD COMPANY не в ЗСРНР

30 июн 2020 : 		 Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи

8 май 2020 : 		 Умер бывший вокалист BAD COMPANY

20 фев 2019 : 		 REX BROWN исполняет BAD COMPANY

1 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BAD COMPANY

29 апр 2017 : 		 Редкая песня от BAD COMPANY

30 мар 2017 : 		 Переиздания BAD COMPANY выйдут в мае

11 фев 2017 : 		 Новый альбом барабанщика BAD COMPANY доступен для прослушивания

19 ноя 2016 : 		 Барабанщик BAD COMPANY выпускает альбом

7 ноя 2016 : 		 Гитарист BAD COMPANY восстанавливается после приступа

17 окт 2016 : 		 Видео с выступления BAD COMPANY

4 май 2016 : 		 Трейлер концертного релиза BAD COMPANY
9 ноя 2025

BAD COMPANY ввели в ЗСРнР



Восьмого ноября BAD COMPANY были наконец-то введены в Зад Славы Рок-н-Ролла. Mic Fleetwood представлял группу и сказал:

«Голос Paul'a для каждого рок-вокалиста является путеводной звездой. Услышать песни BAD COMPANY — значит услышать голос, который раз в жизни поднимает рок-музыку на новые высоты... BAD COMPANY основывались на блюзе, но также создали неповторимые, незабываемые поп-мелодии. Они помогли определить музыкальный путь рок-музыки в будущее!»

Simon Kirke вместе с Chris Robinson из THE BLACK CROWES, Nancy Wilson из HEART и Joe Perry из AEROSMITH исполнили композицию "Feel Like Makin' Love", а Bryan Adams спел "Can't Get Enough".




просмотров: 89

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
