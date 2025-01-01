сегодня



SOUNDGARDEN собрались вместе



SOUNDGARDEN восьмого ноября на церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла отыграли две композиции. Представлял коллектив Джи Керри:



«Spank you kindly, spank you all. Вы можете спросить, зачем SOUNDGARDEN — самой влиятельной рок-н-ролльной группе — понадобилось, чтобы Джим Керри ввел их в Зал Славы? Есть ли между ними какая-то глубокая, космическая связь, или "Spoonman" был недоступен?



Когда в Сиэтле взорвалась музыкальная, то для меня это возродило рок-н-ролл. Когда я впервые услышал SOUNDGARDEN, я был не просто потярсен. Мне хотелось надеть фланелевую рубашку и выбежать на улицу с криком: "Моя мама курила во время беременности!"



Я познакомился с этой группой в 1996 году, когда впервые принимал участие в "Saturday Night Live", и настоял на том, чтобы SOUNDGARDEN пригласили меня в качестве музыкального гостя. К тому времени в составе группы были Крис Корнелл (вокал), Kim Thayil (гитара), Matt Cameron (ударные) и Ben Shepherd (бас-гитара). Они погрузились в мрачную, эпическую красоту "Pretty Noose". Я стоял прямо перед ними, позволяя волнам электричества омывать меня, как при звуковом крещении. Они погрузили меня под воду, а когда я вынырнул, то был свободен. После концерта они вручили мне то, что и по сей день является одной из моих самых ценных вещей, — гитару Fender Telecaster, на которой Крис играл на концерте, с автографами всей группы».



Затем на сцену вышла дочь Корнелла Лили, которая рассказала о своем отце:



«Я просто очень, очень счастлива, что он смог заниматься музыкой со своими друзьями. В конце концов, в этом-то все и дело. Я знаю, какую цель это дало ему, и как много это значит для людей, которые слышали эту музыку. С этим чувством я и засну сегодня».











+0 -0



просмотров: 65

