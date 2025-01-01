Arts
Новости
9 ноя 2025 : 		 SOUNDGARDEN собрались вместе

30 окт 2025 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN готовит мемуары

23 сен 2025 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN: «Работать с песнями Криса было непросто»

20 сен 2025 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN о последних записях с Крисом

6 май 2025 : 		 KIM THAYIL верит, что финальные записи Криса с SOUNDGARDEN будут выпущены

28 апр 2025 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN о включении в ЗСРнР

14 янв 2025 : 		 SHAINA SHEPHERD: «Я не собираюсь выступать с SOUNDGARDEN»

16 дек 2024 : 		 Участники SOUNDGARDEN отыграли специальный концерт

12 мар 2024 : 		 Новые фигурки SOUNDGARDEN выйдут весной

21 апр 2023 : 		 Фигурки SOUNDGARDEN выйдут летом

18 апр 2023 : 		 SOUNDGARDEN и Vicky Cornell достигли соглашения

22 мар 2023 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN исполнил хиты LED ZEPPELIN и SOUNDGARDEN

25 апр 2022 : 		 SOUNDGARDEN получили шестую платину

12 мар 2022 : 		 KIM THAYIL: «Мы еще сыграем песни SOUNDGARDEN»

17 авг 2021 : 		 SOUNDGARDEN выступили с BRANDI CARLILE

6 апр 2021 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN — 2

26 мар 2021 : 		 Нет данных, что SOUNDGARDEN что-то не выплатили вдове Криса Корнелла

24 фев 2021 : 		 Участники SOUNDGARDEN ответили на иск вдовы Криса Корнелла

21 фев 2021 : 		 Вики Корнелл вновь подала иск против SOUNDGARDEN

1 фев 2021 : 		 BRASS AGAINST исполняют SOUNDGARDEN

15 дек 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN

29 сен 2020 : 		 BRANDI CARLILE записалась с SOUNDGARDEN

22 июл 2020 : 		 SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл

3 июн 2020 : 		 SOUNDGARDEN перезапишут две песни в память о Крисе Корнелле

25 май 2020 : 		 Мог бы RICHIE KOTZEN поехать в тур с SOUNDGARDEN?

19 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и барабанщик SOUNDGARDEN в карантинном видео
SOUNDGARDEN собрались вместе



zoom
SOUNDGARDEN восьмого ноября на церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла отыграли две композиции. Представлял коллектив Джи Керри:

«Spank you kindly, spank you all. Вы можете спросить, зачем SOUNDGARDEN — самой влиятельной рок-н-ролльной группе — понадобилось, чтобы Джим Керри ввел их в Зал Славы? Есть ли между ними какая-то глубокая, космическая связь, или "Spoonman" был недоступен?

Когда в Сиэтле взорвалась музыкальная, то для меня это возродило рок-н-ролл. Когда я впервые услышал SOUNDGARDEN, я был не просто потярсен. Мне хотелось надеть фланелевую рубашку и выбежать на улицу с криком: "Моя мама курила во время беременности!"

Я познакомился с этой группой в 1996 году, когда впервые принимал участие в "Saturday Night Live", и настоял на том, чтобы SOUNDGARDEN пригласили меня в качестве музыкального гостя. К тому времени в составе группы были Крис Корнелл (вокал), Kim Thayil (гитара), Matt Cameron (ударные) и Ben Shepherd (бас-гитара). Они погрузились в мрачную, эпическую красоту "Pretty Noose". Я стоял прямо перед ними, позволяя волнам электричества омывать меня, как при звуковом крещении. Они погрузили меня под воду, а когда я вынырнул, то был свободен. После концерта они вручили мне то, что и по сей день является одной из моих самых ценных вещей, — гитару Fender Telecaster, на которой Крис играл на концерте, с автографами всей группы».

Затем на сцену вышла дочь Корнелла Лили, которая рассказала о своем отце:

«Я просто очень, очень счастлива, что он смог заниматься музыкой со своими друзьями. В конце концов, в этом-то все и дело. Я знаю, какую цель это дало ему, и как много это значит для людей, которые слышали эту музыку. С этим чувством я и засну сегодня».






