Новости
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Новости
Last in Line

12 ноя 2025 : 		 Вокалист LAST IN LINE: «О новом альбоме ничего не знаю»

26 июн 2025 : 		 Вокалист LAST IN LINE: «У нас нет полноценной пластинки»

18 июн 2025 : 		 Вокалист LAST IN LINE исполняет AC/DC

15 июн 2025 : 		 LAST IN LINE работают над новым материалом

15 дек 2024 : 		 У LAST IN LINE достаточно материала для альбома

12 дек 2024 : 		 Басист LAST IN LINE: «Монетизация музыки сильно поменялась»

7 май 2024 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

6 май 2024 : 		 LAST IN LINE работают над новым материалом

27 сен 2023 : 		 Вокалист LAST IN LINE думает о сольном альбоме

24 сен 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

15 май 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

25 мар 2023 : 		 Семплы новых песен LAST IN LINE

17 мар 2023 : 		 Новая песня LAST IN LINE

17 фев 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

13 фев 2023 : 		 PHIL SOUSSAN — о LAST IN LINE: «Сейчас мы исполняем больше своих песен, чем материала DIO»

20 янв 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

30 дек 2022 : 		 Новый альбом LAST IN LINE выйдет весной

11 ноя 2022 : 		 Басист LAST IN LINE: «Мы работаем так, как работал DIO»

24 окт 2022 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

3 окт 2022 : 		 Гитарист LAST IN LINE заявил, что назвать группу в честь песни DIO было и благословением, и проклятием

8 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о записи песни THE BEATLES с группой LAST IN LINE

1 авг 2022 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от LAST IN LINE

12 июл 2022 : 		 LAST IN LINE EP записали кавер-версию THE BEATLES

30 май 2022 : 		 LAST IN LINE: ЕР летом, альбом в 2023 году
Вокалист LAST IN LINE: «О новом альбоме ничего не знаю»



ANDREW FREEMAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом у LAST IN LINE:

«Честно говоря, у меня нет никакой информации. Жаль, что я не могу рассказать вам больше. Мы начали работать над альбомом в прошлом году. Вот, в общем, и все. Это побочный проект. На данный момент информации немного. Так что [мы] просто работаем над альбомом.

Это не то место, где можно заработать на жизнь, это уж точно. Опять же, это сайд-проект, так что ты стараешься помогать ему, когда появляется возможность.

Для меня, как для поклонника этой группы, было большой честью вновь собрать оригинальную группу DIO, и то, что я стоял у ее руля, было большой честью. Так что я просто чувствую, что у меня есть обязанность помогать проекту пока он окончательно не закрылся. Так что, если я смогу это сделать и постараюсь проводить концерты в соответствии с таким подходом, смогу придать происходящему смысл, когда он будет, то мы продолжим. Но, честно говоря, все зависит от того, что хочет делать Vivan, хочет ли он продолжать, есть ли у него на это время. Сейчас он тоже автогонщик, так что между его повседневной работой и вождением гоночного автомобиля у него реально не так много времени, чтобы делать что-то еще».




Сообщений нет

просмотров: 56

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом