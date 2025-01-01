сегодня



Вокалист LAST IN LINE: «О новом альбоме ничего не знаю»



ANDREW FREEMAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом у LAST IN LINE:



«Честно говоря, у меня нет никакой информации. Жаль, что я не могу рассказать вам больше. Мы начали работать над альбомом в прошлом году. Вот, в общем, и все. Это побочный проект. На данный момент информации немного. Так что [мы] просто работаем над альбомом.



Это не то место, где можно заработать на жизнь, это уж точно. Опять же, это сайд-проект, так что ты стараешься помогать ему, когда появляется возможность.



Для меня, как для поклонника этой группы, было большой честью вновь собрать оригинальную группу DIO, и то, что я стоял у ее руля, было большой честью. Так что я просто чувствую, что у меня есть обязанность помогать проекту пока он окончательно не закрылся. Так что, если я смогу это сделать и постараюсь проводить концерты в соответствии с таким подходом, смогу придать происходящему смысл, когда он будет, то мы продолжим. Но, честно говоря, все зависит от того, что хочет делать Vivan, хочет ли он продолжать, есть ли у него на это время. Сейчас он тоже автогонщик, так что между его повседневной работой и вождением гоночного автомобиля у него реально не так много времени, чтобы делать что-то еще».







