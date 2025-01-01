×
Corrosion of Conformity
США
Stoner Metal
Sludge Metal
Hard Core
http://www.coc.com
Myspace:
http://www.myspace.com/corrosionconformity
12 ноя 2025
:
Скейт от CORROSION OF CONFORMITY
8 окт 2025
:
MIKE DEAN может вновь оказаться в CORROSION OF CONFORMITY
25 сен 2025
:
PEPPER KEENAN обучает риффам CORROSION OF CONFORMITY и DOWN
22 сен 2025
:
Новое видео CORROSION OF CONFORMITY
18 авг 2025
:
CORROSION OF CONFORMITY: «Это одна из самых важных наших записей»
14 авг 2025
:
CORROSION OF CONFORMITY готовы к сведению
22 июл 2025
:
CORROSION OF CONFORMITY записываются в студии Barry GIbb'a
11 мар 2025
:
CORROSION OF CONFORMITY в студии
4 мар 2025
:
Винил CORROSION OF CONFORMITY выйдет весной
19 янв 2025
:
CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку
11 янв 2025
:
CORROSION OF CONFORMITY отправились в студию
4 ноя 2024
:
Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY
30 окт 2024
:
BOBBY LANDGRAF выступит с CORROSION OF CONFORMITY
22 сен 2024
:
MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY
10 июл 2024
:
RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY
3 авг 2023
:
CORROSION OF CONFORMITY получили золото
10 июл 2023
:
Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY
15 май 2023
:
В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик
28 апр 2023
:
Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY
7 фев 2023
:
CORROSION OF CONFORMITY работают над новым
27 окт 2022
:
CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом
14 июн 2020
:
Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY
16 фев 2020
:
Видео с вечера памяти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY
13 фев 2020
:
Неизданный трек с участием Рида Маллена
3 фев 2020
:
CORROSION OF CONFORMITY почтили память Рида Маллена
29 янв 2020
:
Барабанщик METALLICA о Риде Маллине
28 янв 2020
:
Музыканты отреагировали на известие о смерти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY
28 янв 2020
:
Умер барабанщик CORROSION OF CONFORMITY
12 сен 2019
:
Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY
31 июл 2019
:
CORROSION OF CONFORMITY «начинают думать» о новом материале
25 июл 2018
:
Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY возвращается в строй
13 янв 2018
:
Новое видео CORROSION OF CONFORMITY
28 дек 2017
:
Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMIT
21 дек 2017
:
Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMITY
1 дек 2017
:
Новое видео CORROSION OF CONFORMITY
16 ноя 2017
:
Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMITY
11 ноя 2017
:
Новая песня CORROSION OF CONFORMITY
23 сен 2017
:
Умер бывший вокалист CORROSION OF CONFORMITY
16 ноя 2016
:
Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY
5 сен 2016
:
Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY
8 июн 2016
:
Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY выбыл из тура из-за алкогольной эпилепсии
30 май 2016
:
Вокалист METALLICA присоединился на сцене к CORROSION OF CONFORMITY
3 май 2016
:
Басист CORROSION OF CONFORMITY о BLACK SABBATH и Axl/DC
11 дек 2015
:
Вокалист CORROSION OF CONFORMITY о событиях в Париже
17 окт 2015
:
Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY
16 окт 2015
:
CORROSION OF CONFORMITY на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
4 окт 2015
:
CORROSION OF CONFORMITY планируют оказаться в студии
7 сен 2015
:
PEPPER KEENAN о разнице между CORROSION OF CONFORMITY и DOWN
13 июл 2015
:
Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY
6 июл 2015
:
Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY
20 мар 2015
:
CORROSION OF CONFORMITY в “Ghosts of the Road”
12 мар 2015
:
CORROSION OF CONFORMITY надеются на запись альбома
9 мар 2015
:
CORROSION OF CONFORMITY открыли тур
6 мар 2015
:
CORROSION OF CONFORMITY репетируют
2 мар 2015
:
CORROSION OF CONFORMITY репетрируют
15 янв 2015
:
PEPPER KEENAN поедет в тур с CORROSION OF CONFORMITY
18 дек 2014
:
CORROSION OF CONFORMITY приступят к работе над новым альбомом в январе
12 ноя 2014
:
REED MULLIN, KARL AGELL исполняют CORROSION OF CONFORMITY
6 ноя 2014
:
REED MULLIN, KARL AGELL репетируют CORROSION OF CONFORMITY
11 сен 2014
:
Новое видео CORROSION OF CONFORMITY
9 сен 2014
:
Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY перенёс операцию
4 сен 2014
:
CORROSION OF CONFORMITY объединятся с PEPPER'ом KEENAN'ом для записи альбома
28 авг 2014
:
Ранние альбомы CORROSION OF CONFORMITY выйдут на виниле
2 июл 2014
:
Видео с текстом от CORROSION OF CONFORMITY
28 июн 2014
:
Новый альбом CORROSION OF CONFORMITY доступен для прослушивания
5 июн 2014
:
Новая песня CORROSION OF CONFORMITY
15 май 2014
:
Новая песня CORROSION OF CONFORMITY
9 апр 2014
:
Новый альбом CORROSION OF CONFORMITY выйдет в июне
21 мар 2014
:
Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY
10 май 2013
:
Вокалист LAMB OF GOD работает с музыкантами CORROSION OF CONFORMITY
26 апр 2013
:
CORROSION OF CONFORMITY готовы к студийной работе
16 апр 2013
:
PEPPER KEENAN присоединился на сцене к CORROSION OF CONFORMITY
14 фев 2013
:
Мультикамерная съёмка с выступления CORROSION OF CONFORMITY
26 янв 2013
:
CORROSION OF CONFORMITY пишут новый материал
22 янв 2013
:
CORROSION OF CONFORMITY планируют выпуск пива
18 янв 2013
:
Новый миньон CORROSION OF CONFORMITY доступен для скачивания
20 ноя 2012
:
Новое видео CORROSION OF CONFORMITY
14 ноя 2012
:
Новый ЕР CORROSION OF CONFORMITY доступен для прослушивания
13 ноя 2012
:
Новая песня CORROSION OF CONFORMITY
2 ноя 2012
:
Обложка нового ЕР CORROSION OF CONFORMITY
6 сен 2012
:
Переиздание "Eye For An Eye" CORROSION OF CONFORMITY в ноябре
29 июн 2012
:
Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY
7 апр 2012
:
Новое видео CORROSION OF CONFORMITY
1 мар 2012
:
Новое видео CORROSION OF CONFORMITY
21 фев 2012
:
Альбом CORROSION OF CONFORMITY доступен для прослушивания
16 янв 2012
:
E-Card от CORROSION OF CONFORMITY
12 янв 2012
:
Два новых трека CORROSION OF CONFORMITY
17 дек 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома CORROSION OF CONFORMITY
31 окт 2011
:
CORROSION OF CONFORMITY на CANDLELIGHT RECORDS
21 июн 2011
:
PEPPER KEENAN присоединился на сцене к CORROSION OF CONFORMITY
3 июн 2011
:
Названия новых песен CORROSION OF CONFORMITY
23 май 2011
:
Аудио-дорожка выступления CORROSION OF CONFORMITY
21 апр 2011
:
Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY
7 фев 2011
:
CORROSION OF CONFORMITY отправятся в студию в марте
23 янв 2011
:
CORROSION OF CONFORMITY сочиняют новый материал
9 авг 2010
:
Гитарист CORROSION OF CONFORMITY о воссоединении группы и планах на будущее
4 авг 2010
:
Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY
12 июл 2010
:
CORROSION OF CONFORMITY выпустят новый сингл
13 май 2010
:
CORROSION OF CONFORMITY объединились в классическом составе
23 апр 2010
:
CORROSION OF CONFORMITY выпустят компиляцию
21 окт 2009
:
Альбомы CORROSION OF CONFORMITY будут переизданы
сегодня
Скейт от CORROSION OF CONFORMITY
CORROSION OF CONFORMITY объявили о выпуске COC Skateboards, линейке скейтов в сотрудничестве с Volatile Skateboards, а все подробности доступны на
cocskateboards.com
.
«Скейтинг и C.O.C. всегда были синонимами», — говорят участники группы. «Это больше, чем продукт — это движение. Никаких компромиссов. Никаких извинений. Только искреннее отношение».
просмотров: 26
