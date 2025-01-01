Arts
Новости
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Corrosion of Conformity

12 ноя 2025 : 		 Скейт от CORROSION OF CONFORMITY

8 окт 2025 : 		 MIKE DEAN может вновь оказаться в CORROSION OF CONFORMITY

25 сен 2025 : 		 PEPPER KEENAN обучает риффам CORROSION OF CONFORMITY и DOWN

22 сен 2025 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

18 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY: «Это одна из самых важных наших записей»

14 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY готовы к сведению

22 июл 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY записываются в студии Barry GIbb'a

11 мар 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY в студии

4 мар 2025 : 		 Винил CORROSION OF CONFORMITY выйдет весной

19 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку

11 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY отправились в студию

4 ноя 2024 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

30 окт 2024 : 		 BOBBY LANDGRAF выступит с CORROSION OF CONFORMITY

22 сен 2024 : 		 MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY

10 июл 2024 : 		 RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY

3 авг 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY получили золото

10 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

15 май 2023 : 		 В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик

28 апр 2023 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY работают над новым

27 окт 2022 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом

14 июн 2020 : 		 Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY

16 фев 2020 : 		 Видео с вечера памяти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

13 фев 2020 : 		 Неизданный трек с участием Рида Маллена

3 фев 2020 : 		 CORROSION OF CONFORMITY почтили память Рида Маллена

29 янв 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о Риде Маллине
Скейт от CORROSION OF CONFORMITY



CORROSION OF CONFORMITY объявили о выпуске COC Skateboards, линейке скейтов в сотрудничестве с Volatile Skateboards, а все подробности доступны на cocskateboards.com.

«Скейтинг и C.O.C. всегда были синонимами», — говорят участники группы. «Это больше, чем продукт — это движение. Никаких компромиссов. Никаких извинений. Только искреннее отношение».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
