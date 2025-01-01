9 ноя 2025



Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи



Третьего ноября участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CROWBAR, CATEGORY 7, DEVILDRIVER, OBITUARY, NEKROGOBLIKON и других групп отыграли сет из десяти песен на 2025 Headbangers Boat в память об Оззи — видео доступно ниже.





