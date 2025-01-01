Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Mr. Big

14 ноя 2025 : 		 Басист MR. BIG: «Я люблю играть на концертах»

9 авг 2025 : 		 Вокалист MR. BIG: «Мы много раз прощаемся»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

15 май 2025 : 		 Басист MR. BIG: «Работаю в поте лица!»

1 май 2025 : 		 Вокалист MR. BIG о возможности новых концертов: «Кто знает...»

26 фев 2025 : 		 MR. BIG отыграли новое последнее шоу

16 фев 2025 : 		 Новые последние концерты MR. BIG

27 дек 2024 : 		 Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему Пол Маккартни величайший музыкант»

10 ноя 2024 : 		 ERIC MARTIN: «На новом альбоме MR. BIG у меня зрелый голос»

29 окт 2024 : 		 Басист MR. BIG: «Мы хотели перебежать финишную черту, а не переползти её»

6 окт 2024 : 		 Вокалист MR. BIG хочет сдать назад

29 авг 2024 : 		 Вокалист MR. BIG считает, что группа рано закончила

26 авг 2024 : 		 MR. BIG сыграли последний концерт

28 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BIG

27 июл 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «А зачем нам прекращать?»

25 июл 2024 : 		 BILLY SHEEHAN: «На новом MR. BIG я просто играю на басу»

21 июл 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 июл 2024 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет осенью

15 июл 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

20 июн 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

28 май 2024 : 		 ERIC MARTIN об уходе MR. BIG на покой

23 май 2024 : 		 Новая песня MR. BIG

16 май 2024 : 		 «Этот прощальный тур точно прощальный» — версия от вокалиста MR. BIG

15 май 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

8 май 2024 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет летом

2 май 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «Над обложкой думали уйму времени»
Басист MR. BIG: «Я люблю играть на концертах»



BILLY SHEEHAN в недавнем интервью поговорил о своей любви к туровой жизни и живым концертам:

«Я живу, чтобы играть вживую, и я играю вживую, чтобы жить. Это должно стать моей следующей татуировкой. Да, это то, чем я занимаюсь. Я люблю играть. Я имею в виду, я люблю играть в любом качестве, но некоторые парни, которые мне нравятся, больше студийные музыканты. Это круто. Но когда ты выходишь на площадку, а вокруг разгоряченная, потная толпа, и мы играем, объезжая всю Европу и Великобританию, у нас случаются просто потрясающие вечера. А потом тусуемся с людьми, встречаемся со старыми друзьями, и это просто здорово. И автобусы удобные. Обычно в Европе мы пользуемся немецкими автобусами, они двухэтажные, и в них все строго. Там чисто, безопасно и чудесно. В США тоже так же. Это просто. Поездка в Японию — это роскошь. Мы приезжаем туда, и о нас так замечательно заботятся. В общем, все довольно круто. Но главное — это те полтора-два часа, которые ты проводишь на сцене, когда играешь и находишься в центре внимания. И это, для меня, самое важное в моем мире. И все, что вы практиковали, и все, над чем вы работали, теперь, что ж, вот оно. Это для демонстрации — все часы, дни, недели и годы, которые вы на это потратили, теперь выставлены на всеобщее обозрение. И удачи, что у вас все получилось.

Так что, да, для меня это важно. Я люблю выступать вживую. И я в основном люблю играть в группе — мне нравится, когда в группе есть ребята, которых ты знаешь, с которыми работаешь и взаимодействуешь. И ты понимаешь, куда они направляются. У разных гитаристов, с которыми я играл, есть инстинкт, похожий на то, как я общаюсь с барабанщиками. Мы знаем, что будет делать другой. Я знаю, когда нужно отступить, а когда двигаться вперед. Это удивительно динамичная вещь… Это так здорово!»




просмотров: 80

