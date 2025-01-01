сегодня



Басист MR. BIG: «Я люблю играть на концертах»



BILLY SHEEHAN в недавнем интервью поговорил о своей любви к туровой жизни и живым концертам:



«Я живу, чтобы играть вживую, и я играю вживую, чтобы жить. Это должно стать моей следующей татуировкой. Да, это то, чем я занимаюсь. Я люблю играть. Я имею в виду, я люблю играть в любом качестве, но некоторые парни, которые мне нравятся, больше студийные музыканты. Это круто. Но когда ты выходишь на площадку, а вокруг разгоряченная, потная толпа, и мы играем, объезжая всю Европу и Великобританию, у нас случаются просто потрясающие вечера. А потом тусуемся с людьми, встречаемся со старыми друзьями, и это просто здорово. И автобусы удобные. Обычно в Европе мы пользуемся немецкими автобусами, они двухэтажные, и в них все строго. Там чисто, безопасно и чудесно. В США тоже так же. Это просто. Поездка в Японию — это роскошь. Мы приезжаем туда, и о нас так замечательно заботятся. В общем, все довольно круто. Но главное — это те полтора-два часа, которые ты проводишь на сцене, когда играешь и находишься в центре внимания. И это, для меня, самое важное в моем мире. И все, что вы практиковали, и все, над чем вы работали, теперь, что ж, вот оно. Это для демонстрации — все часы, дни, недели и годы, которые вы на это потратили, теперь выставлены на всеобщее обозрение. И удачи, что у вас все получилось.



Так что, да, для меня это важно. Я люблю выступать вживую. И я в основном люблю играть в группе — мне нравится, когда в группе есть ребята, которых ты знаешь, с которыми работаешь и взаимодействуешь. И ты понимаешь, куда они направляются. У разных гитаристов, с которыми я играл, есть инстинкт, похожий на то, как я общаюсь с барабанщиками. Мы знаем, что будет делать другой. Я знаю, когда нужно отступить, а когда двигаться вперед. Это удивительно динамичная вещь… Это так здорово!»







