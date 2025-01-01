сегодня



Барабанщик BAD COMPANY о совете молодым: «Держитесь подальше от наркотиков»



Simon Kirke в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой бы он дал совет молодым музыкантам в том, как бороться с давлением сверстников и различных соцсетей:



«Давление со стороны сверстников сейчас очень велико. Так было с каждым поколением музыкантов. Но с социальными сетями ситуация просто зашкаливает. И кибер-травля, которая имеет место.... Дети убивают себя, потому что подвергаются киберзапугиванию. Я не хочу уходить от темы, но воздержитесь от наркотиков. Держись подальше от наркотиков, потому что на моем пути в прошлом были сотни людей — мальчиков и девочек, мужчин и женщин, — которые ушли из жизни намного раньше своего времени. И я знаю, ты можешь [сказать]: "Чувак, [я] собираюсь покурить травки и немного понюхать чего-нибудь". Ты больше не знаешь, что в этом нюхательном напитке — не знаешь. Дерьмо, которое я раньше нюхал, было, может быть, на 10 процентов чистым, но, по крайней мере, в нем не было фентанила.



Я не хочу показаться старым пердуном, потому что так оно и есть, но не становись на путь наркомании. Правда, не надо. Потому что с тех пор, как появились YouTube и TikTok, я часто встречаю музыкантов, которые задевают меня за живое, и им по 12, 13, 14 лет. Есть гитаристы, есть барабанщики — в Японии есть маленькая девочка, которой сейчас, наверное, 15, и она играет как Джон Бонэм. Я хочу сказать, что конкуренция просто зашкаливает. И я знаю, что совсем рядом, в Беркли, есть один из лучших музыкальных университетов в мире, и я провел там небольшую лекцию, потому что по какой-то причине они хотели, чтобы я выступил, и я передал им то же самое послание. Приходи вовремя, потому что, когда ты опаздываешь, ты проявляешь неуважение ко всем остальным. Не приходи на 15 минут позже, сказав: "О, я не сделал домашнюю работу. Извините". Потому что так ты впустую тратишь свою жизнь, просто впустую.



Если вы учитесь в Беркли, Оберлине или Джульярде, вы находитесь в привилегированном положении, и ваши родители платят за то, чтобы вы там учились. Так что не тратьте свое время на наркотики. Послушай, выпей еще, если хочешь пообщаться и не хочешь быть занудой. Все через это проходят. Но если вы видите предупреждающие знаки и начинаете пить больше, чем следует, просто поднимите руку и скажите: "У меня проблема". Потому что в 60-х и 70-х этого нельзя было делать. Если бы вы сказали: "У меня проблема", [они назвали бы вас] слабаком. "Ты не можешь удержаться от выпивки". Нет, я не могу удержаться от выпивки, потому что, выпив одно пиво, я хочу еще 20. Вот как это бывает с алкоголиками. А потом ты садишься за руль машины. Бум. Конец твоей жизни».







