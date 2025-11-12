Arts
Новости
Новости
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Dark Angel

12 ноя 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Да не делал ИИ нам обложку!»

29 окт 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Lars был всегда прав!»

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления DARK ANGEL

15 сен 2025 : 		 Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify?

21 авг 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Пока здоров, буду играть на все сто!»

19 авг 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет осенью

5 июл 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о главном уроке музыкальной индустрии

27 июн 2025 : 		 «Тиснул ли Lars партии One у DARK ANGEL?» Отвечает GENE HOGLAN

11 июн 2025 : 		 DARK ANGEL целиком исполнили "Darkness Descends"

9 июн 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет до конца года

6 июн 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

27 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Ну и что, что новая пластинка похожа на прошлую»

18 май 2025 : 		 Почему DARK ANGEL так долго ничего не выпускали?

17 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Мы отлично отыграли в Бразилии!»

6 май 2025 : 		 DARK ANGEL выступили без гитариста

15 апр 2025 : 		 Басист DARK ANGEL защищает новую песню

14 апр 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

8 апр 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «В 2025 альбом будет!»

2 апр 2025 : 		 Обложка нового альбома DARK ANGEL

25 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли две новые песни

24 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли новые песни

23 мар 2025 : 		 Тизер нового материала DARK ANGEL

13 мар 2025 : 		 DARK ANGEL обещают сыграть новые песни

26 июл 2024 : 		 DARK ANGEL приступили к записи

28 май 2024 : 		 Будет ли новый DARK ANGEL?

23 сен 2023 : 		 GENE HOGLAN о новом DARK ANGEL
Барабанщик DARK ANGEL: «Да не делал ИИ нам обложку!»



GENE HOGLAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает насчет использования искусственного интеллекта для создания, к примеру, оформления для альбомов:

«А мне все равно. Мы используем некоторые приему ИИ в наших материалах. Я думаю, что широкая публика не совсем в курсе всего того компьютерного искусства, которое мы использовали в наших работах. Я понимаю, что новое поколение настроено резко против ИИ. Ну а мне все равно. Мне нравится крутое искусство.

Нам потребовалось три года, чтобы создать обложку для ['Extinction Level Event'], и многое из этого было создано на основе моих концепций. И это одна из особенностей, которую вы увидите в deluxe-версиях — у каждой песни есть отдельная панель со своим оформлением, которое, по большей части, там, где мы могли, мы привязали к теме песни. И это потрясающее оформление. Крутое искусство — это крутое искусство!

Когда 40 лет назад люди начали создавать произведения искусства на компьютерах, я уверен, что художники, которые рисовали кистью, делали пуантилизм и все такое прочее, задавались вопросом: "Почему они делают это на компьютере? Он же не художник. Это пародия". Точно так же, как 25 лет назад, когда люди перестали покупать альбомы, компакт-диски, кассеты и начали скачивать и копировать песни из Интернета. Все ровно также. Такова была технология того времени… И это те же самые люди, которые придерживаются того же мышления и сейчас, которые не хотят по-настоящему исследовать или, возможно, слушать меня, когда я говорю: "Смотрите, в наших новых работах есть фотография". Cain [Gillis, автор обложки альбома "Extinction Level Event"] фотографирует разные предметы и смешивает их с ними. А Cain знаком со множеством компьютерных штучек.

Я не художник и вообще не разбираюсь в компьютерах, но я понимаю, что это вызывает некоторую негативную реакцию. И я такой: ну, эй, если ты хочешь отказать себе в удовольствии слушать музыку DARK ANGEL, потому что у тебя есть своя точка зрения, я не говорю, что она ошибочна, но я не думаю, что люди до конца ее поняли… Как я уже сказал, 20 лет назад люди не понимали, что группы вкладывают огромные деньги в свои пластинки, а сейчас мы просто берем их бесплатно или слушаем их музыку бесплатно.

У каждого есть свое мнение. Лично меня это не волнует. Мне нравятся наши работы, и если наши мнения по этому поводу расходятся, то, чувак, это нормально. У меня может быть другое мнение, но я точно знаю, какая работа была вложена в это. Я скажу одно: если кто-то думает, что наш художник Cain просто ввел предложение в генератор искусственного интеллекта и выдал это прекрасное произведение искусства, то это абсолютно не так. Это потребовало огромного труда — настоящего человеческого труда. Cain сказал мне, что потратил более 2000 часов на оформление этой пластинки. Пусть художник берет с вас почасовую оплату, [и] помните об этом. И я думаю, что это еще одна причина, по которой люди говорят: "ИИ вынимает деньги из кармана художника". Нет, это не так. Это наш художник. Я сказал: "Я хочу такое искусство. Делай, что хочешь, чувак. Ты наш художник. Ты сам во всем разберешься". И тогда он присылал мне свои работы и говорит: "Это незавершенная вещь. Мне потребовалось шесть дней, чтобы разобраться с этим, отрисовать это и довольно основательно поработать над всем. У меня полно работы, которую я должен проделать". И тогда я думал: "Да, мне нравится вот это". У нас есть тысячи произведений искусства, которые все создаются, создаются, создаются и находятся на определенной стадии завершения.

Когда дело доходит до того, чем бы я ни занимался, я всегда прислушивался к себе, и мои инстинкты подсказывали, что, пожалуй, этот подход здесь уместен. Мы не первые, кто использовал его, но в наших работах определенно был задействован не только искусственный интеллект… И когда это только начиналось, я думаю, не было такой яркой реакции, как, возможно, у тех, кто использует что-то подобное сейчас, но мы не первые и определенно не будем последними. Так что вы можете с этим бороться. И я ценю тех, кто был 25 лет назад, и тех, кто сегодня борется со стримингом и говорит: "Я собираюсь купить физический продукт". Я знаю, что многие мои друзья обратились ко мне и сказали: "Мне нравится новый альбом. Звучит здорово. Мне нравится оформление. Это убийственно". Так что я слышу другое».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 ноя 2025
Corpsegrinder04
С такой обложкой только порнуху продавать. Подойдет для какой-нибудь классики типа "Цепная эрекция" или "Сексоповал" 95 года.
12 ноя 2025
ElectricRetard
Господи, какой же он говноед.

>Нам потребовалось три года, чтобы создать обложку
Такую обложку за год с нуля можно научиться рисовать, человек искусства ты наш. Причем нет бы сказать "обложка как обложка", но нет, у него там глубокие идеи! Крылатая сракоебака на фоне облаков и мыльного города, ммм, каеф.

upd: внимательно изучил обложку, это действительно ИИ.
12 ноя 2025
Орион
"...и многое из этого было создано на основе моих концепций..."
"...сказал мне, что потратил более 2000 часов на оформление этой пластинки..."
А также многое другое в остросюжетном биопике "Промт: Рождённый в муках"
12 ноя 2025
ElectricRetard
Орион, >потратил более 2000 часов на оформление
Ну так правильно, зачем просить деньги за ИИ который работал 5 минут, если можно попросить деньги за 2000 часов работы.
