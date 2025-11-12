сегодня



Барабанщик DARK ANGEL: «Да не делал ИИ нам обложку!»



GENE HOGLAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает насчет использования искусственного интеллекта для создания, к примеру, оформления для альбомов:



«А мне все равно. Мы используем некоторые приему ИИ в наших материалах. Я думаю, что широкая публика не совсем в курсе всего того компьютерного искусства, которое мы использовали в наших работах. Я понимаю, что новое поколение настроено резко против ИИ. Ну а мне все равно. Мне нравится крутое искусство.



Нам потребовалось три года, чтобы создать обложку для ['Extinction Level Event'], и многое из этого было создано на основе моих концепций. И это одна из особенностей, которую вы увидите в deluxe-версиях — у каждой песни есть отдельная панель со своим оформлением, которое, по большей части, там, где мы могли, мы привязали к теме песни. И это потрясающее оформление. Крутое искусство — это крутое искусство!



Когда 40 лет назад люди начали создавать произведения искусства на компьютерах, я уверен, что художники, которые рисовали кистью, делали пуантилизм и все такое прочее, задавались вопросом: "Почему они делают это на компьютере? Он же не художник. Это пародия". Точно так же, как 25 лет назад, когда люди перестали покупать альбомы, компакт-диски, кассеты и начали скачивать и копировать песни из Интернета. Все ровно также. Такова была технология того времени… И это те же самые люди, которые придерживаются того же мышления и сейчас, которые не хотят по-настоящему исследовать или, возможно, слушать меня, когда я говорю: "Смотрите, в наших новых работах есть фотография". Cain [Gillis, автор обложки альбома "Extinction Level Event"] фотографирует разные предметы и смешивает их с ними. А Cain знаком со множеством компьютерных штучек.



Я не художник и вообще не разбираюсь в компьютерах, но я понимаю, что это вызывает некоторую негативную реакцию. И я такой: ну, эй, если ты хочешь отказать себе в удовольствии слушать музыку DARK ANGEL, потому что у тебя есть своя точка зрения, я не говорю, что она ошибочна, но я не думаю, что люди до конца ее поняли… Как я уже сказал, 20 лет назад люди не понимали, что группы вкладывают огромные деньги в свои пластинки, а сейчас мы просто берем их бесплатно или слушаем их музыку бесплатно.



У каждого есть свое мнение. Лично меня это не волнует. Мне нравятся наши работы, и если наши мнения по этому поводу расходятся, то, чувак, это нормально. У меня может быть другое мнение, но я точно знаю, какая работа была вложена в это. Я скажу одно: если кто-то думает, что наш художник Cain просто ввел предложение в генератор искусственного интеллекта и выдал это прекрасное произведение искусства, то это абсолютно не так. Это потребовало огромного труда — настоящего человеческого труда. Cain сказал мне, что потратил более 2000 часов на оформление этой пластинки. Пусть художник берет с вас почасовую оплату, [и] помните об этом. И я думаю, что это еще одна причина, по которой люди говорят: "ИИ вынимает деньги из кармана художника". Нет, это не так. Это наш художник. Я сказал: "Я хочу такое искусство. Делай, что хочешь, чувак. Ты наш художник. Ты сам во всем разберешься". И тогда он присылал мне свои работы и говорит: "Это незавершенная вещь. Мне потребовалось шесть дней, чтобы разобраться с этим, отрисовать это и довольно основательно поработать над всем. У меня полно работы, которую я должен проделать". И тогда я думал: "Да, мне нравится вот это". У нас есть тысячи произведений искусства, которые все создаются, создаются, создаются и находятся на определенной стадии завершения.



Когда дело доходит до того, чем бы я ни занимался, я всегда прислушивался к себе, и мои инстинкты подсказывали, что, пожалуй, этот подход здесь уместен. Мы не первые, кто использовал его, но в наших работах определенно был задействован не только искусственный интеллект… И когда это только начиналось, я думаю, не было такой яркой реакции, как, возможно, у тех, кто использует что-то подобное сейчас, но мы не первые и определенно не будем последними. Так что вы можете с этим бороться. И я ценю тех, кто был 25 лет назад, и тех, кто сегодня борется со стримингом и говорит: "Я собираюсь купить физический продукт". Я знаю, что многие мои друзья обратились ко мне и сказали: "Мне нравится новый альбом. Звучит здорово. Мне нравится оформление. Это убийственно". Так что я слышу другое».







