RIK EMMETT о новых шоу TRIUMPH



RIK EMMETT был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой его спросили, есть ли шансы на новые выступления оригинального состава:



«Это возможно, но… Я расскажу вам ситуацию из первых уст. Время от времени мы с Gil бываем способны на это, но если вы думаете, что я собираюсь отправляться в турне и играть вечер за вечером, то этого не произойдет. А Mike на самом деле не такой...… Он становится все слабее. Он также не собирается постоянно летать на самолетах, гастрольных автобусах и тому подобном. Поэтому я думаю, что нужно найти трех парней, которые могли бы стать чем-то вроде основы».



Что касается планов Moore о разработке концепции возвращения музыки коллектива на сцену, Emmett сказал:



«Очень часто, как это происходит сейчас с гастролирующими группами, у них есть клавишник, который находится за кулисами. У них есть несколько бэк-вокалистов. Я имею в виду, что у PINK FLOYD были бы девушки-вокалистки и большая духовая секция. Это не значит, что вы не могли бы дополнить его с помощью второстепенных персонажей и сделать так, чтобы аудитория сказала: "Ну, это круто. Это прекрасно. Они там". Итак, TRIUMPH заключили сделку с компанией Vector Management, которой владеет Джейсон Мюррей из Канады, и они организовали такие вещи, как выступления LYNYRD SKYNYRD и тур Peter Frampton. Итак, [он] сказал: "Rik, мы пытаемся собрать все воедино". И это будет Gil Moore, мечтающий о TRIUMPH, которым он всегда был, главный постановщик — Gil хотел, чтобы шоу было как можно более масштабным. Он хочет играть в Сфере [в Лас-Вегасе]. Он хочет, чтобы все было цифровым, с голограммами, лазерами и всем, что касается съемок и антуража. И они говорят: "Хорошо, но это должно быть масштабируемо", — типа, кто-то должен быть более реалистичным и сказать: "А что, если вы хотите провести вечер среды в Милуоки?"



Итак, тремя основными парнями будут Brent Fitz, Phil X и Todd Kerns. Частью этого плана было перетащить Rik'a в Эдмонтон, чтобы он проверил, как все происходит, нравится ли ему эта ситуация и сможет ли он поладить с ребятами? И это было здорово. Мне понравились ребята, и это был фантастический опыт. Так что это можно сравнить с передачей эстафеты, как ты и описывал. И тут менеджер Jason говорит мне: "Ты бы не понадобился нам на каждом концерте, но не мог бы ты отыграть от шести до восьми? Ты выходишь [и играешь с группой]?" И я ответил: "Да, это звучит разумно. Конечно. Если тебе нужно, чтобы я пришел". И я спросил: "Это похоже на то, как Brian May иногда появлялся на одном из бродвейских шоу QUEEN?", и они ответили: "Да, да. Вот так, Rick." Я отвечаю: "Хорошо. Да, конечно. Я был бы рад это сделать, но я не хочу прыгать по сцене в течение двух часов. Я не собираюсь этого делать". "О, нет, ты не обязан этого делать".



Так вот, что я знаю насчет планов. Все свелось к этому. И разговоры были о том, что, возможно, в марте 2026 года будут названы какие-то даты и можно будет посмотреть, как это будет работать».



Почему в итоге все затянулось с таким микс-туром, он сказал:



«Парень, который работал со звуком для нас в Эдмонтоне, Harry Witz, прислал мне сегодня сообщение и спросил: "Что происходит?", а я ответил: "Harry, я не понимаю, что происходит. Gil говорит..." И я думаю, что отчасти это связано с тем, что на самом деле необходимы серьезные изменения, которые должны быть подготовлены определенным образом, чтобы можно было сказать: "Хорошо, такое можно делать". И они все еще ждут из-за денег. Они все еще ждут, чтобы понять, оно того стоит или нет. И, учитывая опыт Gil'a в подобных вещах, я бы никогда не стал ставить против него. Это точно произойдет. Вопрос только в том, когда, где и как».



На вопрос о том, смогут ли такие люди, как Phil и Todd, занять это место и будут ли они исполнять основную часть вокальных партий на каких-либо гипотетических будущих концертах TRIUMPH, Rickc ответил:



«Все верно. Они оба. И Todd, он потрясающий. У него, в общем-то, нет границ — он может подняться так высоко, как ты захочешь. Phil больше похож на скримующего рокера — он такой и есть, так что тебе знаком этот стиль. Он потрясающе поет песни Gil'a. И я полагаю, что Todd как раз из тех, кто может спеть что-нибудь из этого безумия… Но они могли бы спеть, скажем, "Fight The Good Fight" в оригинальной тональности ре минор. Я всегда исполняю это в си миноре. И, как я уже сказал, "Magic" имеет большое значение. Так что я все время думаю, кто бы что мог спеть? Однако не считаю, что между ними двумя есть конкуренция и это имеет какое-то значение».







