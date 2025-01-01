Arts
Новости
TESLA запишут кавер-версии SUPERTRAMP, THE TEMPTATIONS, CLIMAX BLUES BAND



Frank Hannon в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" подтвердил, что группа неспешно ведет работу над сборником кавер-версий:

«Ну, вы говорили о [фронтмене TESLA] ] Jeff Keith как о певце, который все еще может петь по сравнению со многими другими нашими товарищами из нашей эпохи. И вот мы готовим сборник песен, которые демонстрируют его певческие способности. И получается действительно здорово, чувак. Несколько реально малоизвестных классических песен, которые вы не ожидали бы услышать от TESLA. И все это сосредоточено на его умении петь и проникновенности его голоса. Brian Wheat усердно работал над продюсированием. Они пробыли в студии всего неделю. Я записал кое-что в Лас-Вегасе в своем гостиничном номере с Jeffом, и мы работаем над этим проектом. Работа продолжается».

Далее он сообщил, что предстоящий кавер-проект будет включать в себя версию песни SUPERTRAMP "Give a Little Bit" в версии TESLA, которую он и его коллеги по группе исполняли живьем на некоторых из своих недавних концертов.

«Это один из наших новых номеров. И мы записываем еще одну версию песни [CLIMAX BLUES BAND] "I Love You", которая набрала миллионы прослушиваний на аккаунте TESLA в Spotify, или на YouTube, или еще где-то. Так что это почти как один из наших собственных хитов — песня "I Love You". Но в этой новой серии записей есть несколько действительно малоизвестных треков — песен группы THE TEMPTATIONS… Jeff выбрал большинство из них. И Brian, как я уже сказал, Brian возглавляет этот проект».




