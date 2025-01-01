сегодня



ALICE COOPER дал совет молодым: «Слушайте THE BEATLES!»



ALICE COOPER в рамках Rock 'N' Roll Fantasy Camp ответил на вопрос, какой бы он дал совет молодым музыкантам:



«Слушайте THE BEATLES. Да. Я не шучу. Когда дело касается сочинения песен, оцените простоту THE BEATLES. Даже если вы сочиняете песню в стиле дэт-металл.



Песня в первую очередь это не только рифф и барабанный ритм. Мне всё равно, кто вы, но вы должны быть в состоянии сыграть эту мелодию и спеть эту песню. Даже если вы самый злой человек в мире.



Ко мне подходили участники молодых групп и спрашивали: "Что ты думаешь?" А я ответил: "Я понимаю. Вы злые. Потому что вы просто кричите на меня". Я спросил: "А где сама песня? Здесь нет песни. Есть только отличный ритм и отличный рифф, но нет песни. Я хочу, чтобы вы в течение недели слушали только BEACH BOYS, THE BEATLES и THE FOUR SEASONS — любые группы, которые сочиняли песни, или Берта Бакарака. И я не хочу, чтобы вы звучали так же, но я хочу, чтобы вы поняли идею куплета, фрагмента B, перехода к припеву и возвращения к бриджу. Это означает, что у песни должна быть мелодия. Вы не можете просто кричать. И ничего страшного, если вы будете кричать, но далеко вы на этом не уедете.



Почему эти песни THE BEATLES до сих пор крутят по радио? Из-за мелодии — мы все хотим слышать мелодии».







+1 -0



просмотров: 28

