Новости
Alice Cooper

12 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER дал совет молодым: «Слушайте THE BEATLES!»

31 окт 2025 : 		 ALICE COOPER и CRISS ANGEL в эксклюзивном шоу

8 окт 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER GROUP

2 сен 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

4 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Сейчас мы звучим так же, как в 1974-м»

3 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Оззи был очень почитаемым персонажем в роке»

31 июл 2025 : 		 ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»

28 июл 2025 : 		 ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи

25 июл 2025 : 		 Оригинальный состав ALICE COOPER собрался в Лондоне

17 июл 2025 : 		 Новая песня ALICE COOPER

3 июл 2025 : 		 ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME

18 июн 2025 : 		 ALICE COOPER о воссоединении оригинального состава

7 июн 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

4 июн 2025 : 		 Новое видео группы ALICE COOPER

25 май 2025 : 		 DENNIS DUNAWAY присоединился на сцене к ALICE COOPER

24 май 2025 : 		 ALICE COOPER: «На сцене я высокомерный злодей!»

22 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

18 май 2025 : 		 Почему ALICE COOPER решился на реюнион с оригинальными членами

11 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

23 апр 2025 : 		 Новое видео ALICE COOPER

22 апр 2025 : 		 ALICE COOPER и пенсионеры выпускают альбом

12 апр 2025 : 		 Магнитофон и вертушка от ALICE COOPER

13 мар 2025 : 		 Как ALICE COOPER сохраняет бодрость и свежесть

3 фев 2025 : 		 GILBY CLARKE выступил с ALICE COOPER

28 янв 2025 : 		 GILBY CLARKE выступит с ALICE COOPER
ALICE COOPER дал совет молодым: «Слушайте THE BEATLES!»



ALICE COOPER в рамках Rock 'N' Roll Fantasy Camp ответил на вопрос, какой бы он дал совет молодым музыкантам:

«Слушайте THE BEATLES. Да. Я не шучу. Когда дело касается сочинения песен, оцените простоту THE BEATLES. Даже если вы сочиняете песню в стиле дэт-металл.

Песня в первую очередь это не только рифф и барабанный ритм. Мне всё равно, кто вы, но вы должны быть в состоянии сыграть эту мелодию и спеть эту песню. Даже если вы самый злой человек в мире.

Ко мне подходили участники молодых групп и спрашивали: "Что ты думаешь?" А я ответил: "Я понимаю. Вы злые. Потому что вы просто кричите на меня". Я спросил: "А где сама песня? Здесь нет песни. Есть только отличный ритм и отличный рифф, но нет песни. Я хочу, чтобы вы в течение недели слушали только BEACH BOYS, THE BEATLES и THE FOUR SEASONS — любые группы, которые сочиняли песни, или Берта Бакарака. И я не хочу, чтобы вы звучали так же, но я хочу, чтобы вы поняли идею куплета, фрагмента B, перехода к припеву и возвращения к бриджу. Это означает, что у песни должна быть мелодия. Вы не можете просто кричать. И ничего страшного, если вы будете кричать, но далеко вы на этом не уедете.

Почему эти песни THE BEATLES до сих пор крутят по радио? Из-за мелодии — мы все хотим слышать мелодии».




