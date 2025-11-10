Arts
Новости
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 19
*

Sabaton

*



10 ноя 2025 : 		 Новое видео SABATON

28 окт 2025 : 		 Лидер SABATON: «Мы не хотим петь о современных конфликтах»

20 окт 2025 : 		 Почему THOBBE ENGLUND вернулся в SABATON

18 окт 2025 : 		 Новое видео SABATON

8 окт 2025 : 		 Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу

6 окт 2025 : 		 Лидер SABATON о важности американского рынка

24 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

12 сен 2025 : 		 Новая песня SABATON

2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»

4 сен 2024 : 		 Симулятор фестиваля от SABATON

29 июл 2024 : 		 SABATON о Heroes

4 июн 2024 : 		 SABATON объявили свой месяц гордости

30 май 2024 : 		 Концертный фильм SABATON выйдет осенью
10 ноя 2025

Новое видео SABATON



A Tiger Among Dragons, новое видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Legends, релиз которого намечен на 17 октября на Better Noise Music.


CD1 – Standard Edition
1. Templars
2. Hordes of Khan
3. A Tiger Among Dragons
4. Crossing the Rubicon
5. I, Emperor
6. Maid of Steel
7. Impaler
8. Lightning at the Gates
9. The Duelist
10. The Cycle of Songs
11. Till Seger

CD2 – Storyteller Edition
1. Stay a While And Listen *
2. Templars
3. A Legendary Drink *
4. Hordes of Khan
5. A Fate Sealed *
6. A Tiger Among Dragons
7. The Die is Cast *
8. Crossing the Rubicon
9. What is a Legend *
10. I, Emperor
11. France, They used to Throw some Great Festivities *
12. Maid of Steel
13. Wearing Fangs *
14. Impaler
15. Press That Magic Button *
16. Lightning at the Gates
17. As sharp as My Sword *
18. The Duelist
19. A Continent Untouched *
20. The Cycle of Songs
21. Where The Golden Mead Flows *
22. Till Seger
23. Legends Never Grow Old *

* Storytelling Track




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
