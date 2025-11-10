10 ноя 2025



Новое видео SABATON



A Tiger Among Dragons, новое видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Legends, релиз которого намечен на 17 октября на Better Noise Music.





CD1 – Standard Edition

1. Templars

2. Hordes of Khan

3. A Tiger Among Dragons

4. Crossing the Rubicon

5. I, Emperor

6. Maid of Steel

7. Impaler

8. Lightning at the Gates

9. The Duelist

10. The Cycle of Songs

11. Till Seger



CD2 – Storyteller Edition

1. Stay a While And Listen *

2. Templars

3. A Legendary Drink *

4. Hordes of Khan

5. A Fate Sealed *

6. A Tiger Among Dragons

7. The Die is Cast *

8. Crossing the Rubicon

9. What is a Legend *

10. I, Emperor

11. France, They used to Throw some Great Festivities *

12. Maid of Steel

13. Wearing Fangs *

14. Impaler

15. Press That Magic Button *

16. Lightning at the Gates

17. As sharp as My Sword *

18. The Duelist

19. A Continent Untouched *

20. The Cycle of Songs

21. Where The Golden Mead Flows *

22. Till Seger

23. Legends Never Grow Old *



* Storytelling Track







