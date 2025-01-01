Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 16
11 ноя 2025 : 		 Музей SLAYER отмечает юбилей Hell Awaits

22 окт 2025 : 		 SLAYER отметят сорокалетие Reign In Blood

29 сен 2025 : 		 Drum-cam от SLAYER

20 сен 2025 : 		 Видео с выступления SLAYER

26 авг 2025 : 		 Гитарист SLAYER о финальном шоу BLACK SABBATH

5 авг 2025 : 		 Юбилейный винил SLAYER выйдет осенью

8 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLAYER

6 июл 2025 : 		 Группа SLAYER выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

4 июл 2025 : 		 Видео с выступления SLAYER

26 май 2025 : 		 GARY HOLT: «Я был удивлен, что SLAYER вновь будут играть»

15 май 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о создании песни SLAYER «Raining Blood»

15 май 2025 : 		 Гитарист SLAYER о включении группы в ЗСРнР

29 апр 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Tom уже не торт»

8 апр 2025 : 		 EXODUS, SUICIDAL TENDENCIES, CAVALERA разогреют SLAYER

1 мар 2025 : 		 SLAYER сыграют в 51-м летом

28 фев 2025 : 		 ICE-T нахваливает SLAYER

24 фев 2025 : 		 DAVE LOMBARDO об уходе из SLAYER: «Семьи ссорятся»

13 фев 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Новый альбом выйдет с вероятностью...»

25 янв 2025 : 		 KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после последнего альбома SLAYER»

23 дек 2024 : 		 Альбом SLAYER выйдет на виниле

18 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Концерты будут, но я рад, что не будет гастролей»

11 дек 2024 : 		 KERRY KING о будущем SLAYER

5 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Отзывы на концерты были крутыми!»

12 ноя 2024 : 		 GARY HOLT: «В SLAYER, помню, хейтили только двое»

30 окт 2024 : 		 Новый концерт SLAYER

30 окт 2024 : 		 GARY HOLT о концертах SLAYER
Музей SLAYER отмечает юбилей Hell Awaits



Онлайн музей SLAYER по случаю юбилея альбома Hell Awaits запустил "Hell On Tour"




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
