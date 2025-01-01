сегодня



Участники KISS выступили вместе



Девятого ноября в рамках Love Ride powered by Harley-Davidson выступала группа The GENE SIMMONS BAND, к которой в качестве гостей присоединились Tommy Thayer (guitar) и Eric Singer (drums). Они исполнили композиции "Calling Dr. Love" и "Let Me Go, Rock 'N' Roll". В событии также принимали участие CHEVY METAL, Gilby Clarke (GUNS N' ROSES), Rikki Rockett (POISON), Jesse James Dupree (JACKYL) и Robby Krieger (THE DOORS).







