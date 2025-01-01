Участники KISS выступили вместе

18 фев 2025 :
|
Басист KISS похвалил бывших участников
12 фев 2025 :
|
Выходит раскраска KISS
26 дек 2024 :
|
Стали бы KISS популярными без макияжа?
14 дек 2024 :
|
GENE SIMMONS: «Аватары KISS станут для всех шоком!»
7 дек 2024 :
|
GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»
3 дек 2024 :
|
KISS о финальном концерте
28 ноя 2024 :
|
Концертное видео KISS 1992 года
16 ноя 2024 :
|
PAUL STANLEY не исключает новых концертов KISS
11 ноя 2024 :
|
PAUL STANLEY не знал, что делать после финального шоу KISS
17 окт 2024 :
|
PAUL STANLEY о KISS-аватарах
16 окт 2024 :
|
KISS работают над фильмом о финальном туре
1 окт 2024 :
|
Делюкс-издание от KISS выйдет осенью
19 сен 2024 :
|
Сын вокалиста KISS хвалит KISS
18 сен 2024 :
|
PAUL STANLEY о KISS-аватарах
13 сен 2024 :
|
Фильм о KISS снимет другой режиссер
9 сен 2024 :
|
GENE SIMMONS о финале KISS: «Мы сделали когда и как было правильно!»
8 сен 2024 :
|
GENE SIMMONS назвал худший альбом KISS
4 сен 2024 :
|
Видео с выступления KISS 1993 года
16 авг 2024 :
|
TOMMY THAYER о том, где пройдет аватар-шоу KISS
10 июл 2024 :
|
KISS набрали миллиард
16 июн 2024 :
|
Новая фигурка KISS
9 июн 2024 :
|
PAUL STANLEY об аватарах: «Мы хотим создать шоу KISS, которые нарушают правила, а не живут в их рамках»
19 май 2024 :
|
BRUCE KULICK о последнем концерте KISS: «Они упустили огромную возможность»
2 май 2024 :
|
YUNGBLUD записал кавер-версию KISS
17 апр 2024 :
|
GENE SIMMONS: «Аватары — это будущее KISS»
8 апр 2024 :
|
GENE SIMMONS о продаже каталога KISS и аватарах
5 апр 2024 :
|
POPHOUSE купили KISS
10 мар 2024 :
|
GENE SIMMONS об аватарах KISS: «То, что я увидел, сорвёт вам башню»
9 мар 2024 :
|
Бокс-сет KISS выйдет весной
8 фев 2024 :
|
BRUCE KULICK: «KISS кончили без уважения к истории!»
2 фев 2024 :
|
ACE FREHLEY: «Я хочу, чтобы люди знали, что я действительно люблю участников KISS»
1 фев 2024 :
|
GENE SIMMONS о первом выступлении KISS
27 янв 2024 :
|
EDSEL DOPE: «KISS — это "жопный рок", но я их люблю!»
21 янв 2024 :
|
PAUL STANLEY: «У людей создалось неверное представление об аватарах KISS»
10 янв 2024 :
|
TOMMY THAYER про аватары KISS: «Нужно еще время»
8 янв 2024 :
|
BRUCE KULICK о последнем выступлении KISS: «Многие фанаты были разочарованы»
25 дек 2023 :
|
Аватары KISS выступят в 2027 году
18 дек 2023 :
|
GENE SIMMONS: «В аватары KISS вложат 200 миллионов долларов»
16 дек 2023 :
|
Новые фигурки KISS
14 дек 2023 :
|
ACE FREHLEY: «Аватары KISS — это какая-то хрень!»
12 дек 2023 :
|
Вокалист SAXON об аватарах KISS: «Я считаю, им не следует этим заниматься»
11 дек 2023 :
|
DEE SNIDER не верит, что с KISS покончено
8 дек 2023 :
|
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS о прошлом, настоящем и будущем KISS
6 дек 2023 :
|
STEVE VAI о конце KISS
5 дек 2023 :
|
Видео с последнего концерта KISS
4 дек 2023 :
|
Гитарист KISS о последнем концерте группы: «Это был потрясающий вечер»
4 дек 2023 :
|
Лидер W.A.S.P. о конце KISS
4 дек 2023 :
|
CHARLIE BENANTE о конце KISS
3 дек 2023 :
|
KISS становятся аватарами
3 дек 2023 :
|
KISS отыграли первый из двух финальных концертов
2 дек 2023 :
|
PETER CRISS о конце KISS
2 дек 2023 :
|
ACE FREHLEY не верит в конец KISS
30 ноя 2023 :
|
ACE FREHLEY: «Я желаю KISS всего наилучшего»
19 ноя 2023 :
|
GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут выступать
17 ноя 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Этот тур — конец пути для группы, а не для бренда KISS»
12 ноя 2023 :
|
Посмотри последний концерт KISS
7 ноя 2023 :
|
DAVID ELLEFSON о концерте KISS
6 ноя 2023 :
|
KISS впервые выступили в Hollywood Bowl
27 окт 2023 :
|
Слетай с KISS!
23 окт 2023 :
|
KISSday в Кливленде
23 окт 2023 :
|
Выступят ли KISS в Сфере?
13 окт 2023 :
|
Вдова техника KISS подала на группу в суд
12 окт 2023 :
|
KISS не поедут в ОАЭ
10 окт 2023 :
|
Последнее шоу KISS в Австралии
8 окт 2023 :
|
Фронтмен KISS: «Мы занимаемся искусством не интеллектуальным, а эмоциональным...»
4 окт 2023 :
|
KISS выступили в рамках финала AFL
3 окт 2023 :
|
PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Теперь мы видим конец»
6 сен 2023 :
|
Видео с выступления KISS
8 июл 2023 :
|
Видео с выступления KISS
1 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS: «ACE и PETER отказались от участия в финальных концертах KISS»
21 июн 2023 :
|
Видео с выступления KISS
19 июн 2023 :
|
Мультикамерная съемка KISS
18 июн 2023 :
|
GENE SIMMONS заявил, что на последнем выступлении KISS ему будет радостно и грустно
17 июн 2023 :
|
Басист KISS — о влиянии на общество
8 июн 2023 :
|
Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!»
1 май 2023 :
|
Видео полного выступления KISS
30 апр 2023 :
|
KISS в The Midnight Special TV Show
24 апр 2023 :
|
KISS в The Midnight Special TV Show
14 апр 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Я в порядке!»
13 апр 2023 :
|
GENE SIMMONS присел на сцене
23 мар 2023 :
|
Байопик KISS выйдет в 2024 году
14 мар 2023 :
|
Басист KISS не против сыграть в Вегасе
8 мар 2023 :
|
POSTMODERN JUKEBOX исполняют хит KISS
6 мар 2023 :
|
PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла
5 мар 2023 :
|
KISS на "The Howard Stern Show"
3 мар 2023 :
|
Конец KISS наступит зимой
6 фев 2023 :
|
Менеджер KISS — о слухах насчёт пения Paul'a Stanley под фонограмму: «Он поёт по-настоящему»
3 фев 2023 :
|
GENE SIMMONS: «ACE покинул KISS не из-за "The Elder"»
1 фев 2023 :
|
Менеджер KISS: «Конец в этом году»
28 янв 2023 :
|
KISS выпускают запись MARK ST. JOHN
23 янв 2023 :
|
Фронтмен KISS: «Кажется, этот тур будет продолжаться вечно»
21 янв 2023 :
|
GENE SIMMONS — о последнем выступлении KISS: «Это радостно и грустно, потому что всему приходит конец»
19 янв 2023 :
|
Вокалист KISS: «Конец неизбежен»
22 дек 2022 :
|
Концертное видео KISS 1973 года
19 ноя 2022 :
|
JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы
16 ноя 2022 :
|
Gene знает, как закончат KISS
1 ноя 2022 :
|
Фрагмент нового релиза KISS
26 окт 2022 :
|
Видео с круиза KISS
25 окт 2022 :
|
Приватное шоу KISS
19 окт 2022 :
|
BRUCE KULICK заявил, что KISS сделали правильный выбор, наняв TOMMY THAYER'a
11 окт 2022 :
|
Концертное видео KISS
16 сен 2022 :
|
Концертное видео KISS
8 сен 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Ничто не сравнится с участием в KISS»
31 авг 2022 :
|
Юбилейное издание KISS выйдет осенью
26 авг 2022 :
|
PAUL STANLEY не хочет записывать новую музыку KISS, чтобы не разочароваться
15 авг 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Когда состоится последнее шоу KISS, оно должно стать действительно последним»
10 авг 2022 :
|
Видео KISS 1987 года
10 авг 2022 :
|
Где сольник гитариста KISS?
6 авг 2022 :
|
TOMMY THAYER — о том, чем он займётся после KISS
19 июл 2022 :
|
Видео полного выступления KISS
9 июл 2022 :
|
Фрагмент нового релиза KISS
29 июн 2022 :
|
KISS перепутали Австралию и Австрию
27 июн 2022 :
|
Новый релиз KISS выйдет осенью
26 июн 2022 :
|
Менеджер KISS — о финальном концерте
26 июн 2022 :
|
Видео с саундчека KISS
20 июн 2022 :
|
Видео с выступления KISS
14 июн 2022 :
|
Басист KISS: «Мы подняли планку выступлений!»
9 июн 2022 :
|
KISS опять подловили
7 июн 2022 :
|
KISS в Дортмунде
2 июн 2022 :
|
GENE SIMMONS заявил, что сейчас KISS зарабатывают больше, чем когда-либо
30 апр 2022 :
|
GENE SIMMONS приглашает ACE'а FREHLEY принять участие в туре KISS "End Of The Road": «Фанаты будут в восторге»
28 апр 2022 :
|
KISS в Аргентине
20 апр 2022 :
|
KISS отыграли первое шоу в 2022 году
19 апр 2022 :
|
Е-байки от KISS!
14 апр 2022 :
|
GENE SIMMONS заявил, что нынешний тур KISS точно будет последним
4 апр 2022 :
|
Новый концертный релиз KISS выйдет летом
30 мар 2022 :
|
GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за преданность KISS
16 фев 2022 :
|
Последний круиз KISS
14 фев 2022 :
|
Фрагмент нового концертного релиза KISS
13 фев 2022 :
|
Новые фигурки KISS
26 янв 2022 :
|
Фрагмент нового концертного релиза KISS
10 янв 2022 :
|
Новый концертный релиз KISS выйдет весной
7 янв 2022 :
|
Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»
1 янв 2022 :
|
В музее KISS будет более 10000 предметов
24 дек 2021 :
|
TOMMY THAYER: «Я Ronnie Wood из KISS»
19 дек 2021 :
|
GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе
4 дек 2021 :
|
CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников
25 ноя 2021 :
|
Выходят новые фигурки KISS
18 ноя 2021 :
|
Фрагмент переиздания KISS
17 ноя 2021 :
|
Участники KISS отвечают на вопросы
15 ноя 2021 :
|
Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»
11 ноя 2021 :
|
GENE SIMMONS: «То, что мы ничего не сделали с Эдди, — большая ошибка»
2 ноя 2021 :
|
KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'
1 ноя 2021 :
|
KISS не сыграют в Лас-Вегасе
1 ноя 2021 :
|
BRUCE KULICK присоединился к KISS
31 окт 2021 :
|
Группа KISS выступила против обвинений в небрежном отношении к протоколам COVID-19
25 окт 2021 :
|
Демо "Detroit Rock City"
18 окт 2021 :
|
Басиста KISS чуть не уронили
8 окт 2021 :
|
PAUL STANLEY — о байопике
8 окт 2021 :
|
Вокалист KISS обещает закончить в начале 2023 года
7 окт 2021 :
|
BRUCE KULICK может выступить с KISS
6 окт 2021 :
|
Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы
3 окт 2021 :
|
Фрагмент нового релиза KISS
29 сен 2021 :
|
Юбилейный релиз KISS выйдет осенью
29 сен 2021 :
|
KISS отыграют последнее шоу в конце 2022 года
12 сен 2021 :
|
Видео полного выступления KISS
7 сен 2021 :
|
KISS исполняют песню GENE SIMMONS
1 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS подцепил COVID-19
31 авг 2021 :
|
DAVID LEE ROTH не был исключён из тура KISS
28 авг 2021 :
|
KISS собирают средства для CREW NATION
27 авг 2021 :
|
PAUL STANLEY подцепил COVID-19
27 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS отметил день рождения на сцене
23 авг 2021 :
|
Видео с выступления KISS
23 авг 2021 :
|
Басист KISS об отмене meet-and-greet
19 авг 2021 :
|
KISS открыли тур 2021
12 авг 2021 :
|
Стулья от KISS
27 июл 2021 :
|
Новые фигурки KISS
19 июл 2021 :
|
PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно
17 июл 2021 :
|
KISS планируют выпустить NFT
7 июл 2021 :
|
Вокалист KISS: «Я оговорился»
2 июл 2021 :
|
PAUL STANLEY — об отсутствии ACE'a FREHLEY и PETER'a CRISS'a в новом фильме о KISS
1 июл 2021 :
|
GENE SIMMONS заявил, что документальный фильм о KISS может расстроить некоторых фанатов
29 июн 2021 :
|
Басист KISS: «Нужно уходить на пике»
25 июн 2021 :
|
PETER CRISS запретил использовать песню "Beth" в документалке о KISS
24 июн 2021 :
|
PAUL STANLEY заявил, что KISS могут существовать и без оригинальных участников
24 июн 2021 :
|
Джин от KISS
23 июн 2021 :
|
Вокалист KISS не против Ace'a и Peter'a на концертах
21 июн 2021 :
|
PAUL STANLEY: «Сейчас самый момент выпустить документальный фильм»
21 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS — об альбоме "Dynasty"
21 июн 2021 :
|
Концертный релиз KISS выйдет на виниле
20 июн 2021 :
|
Фронтмен KISS: «История KISS — это история дружбы двух людей»
17 июн 2021 :
|
У бывшего клавишника KISS рак
17 июн 2021 :
|
Фронтмен KISS вновь высказался об участии бывших в прощальном туре
16 июн 2021 :
|
PAUL STANLEY доволен нынешним составом KISS: «Мы всегда на высоте»
15 июн 2021 :
|
Басист KISS рассказал свою версию возникновения названия группы
15 июн 2021 :
|
Видео с выступления KISS
9 июн 2021 :
|
VINNIE VINCENT мог вернуться в KISS
4 июн 2021 :
|
Вокалист KISS — о байопике
31 май 2021 :
|
PAUL STANLEY помнит критическую статью 47-летней давности
28 май 2021 :
|
Новые комиксы от KISS
26 май 2021 :
|
Трейлер документального фильма о KISS
20 май 2021 :
|
KISS анонсировали даты европейского тура
17 май 2021 :
|
GENE SIMMONS вспомнил первую встречу с гитаристом AC/DC: «У него не было передних зубов»
17 май 2021 :
|
Менеджер KISS — об участии бывших
13 май 2021 :
|
Бывший гитарист KISS продает тексты
12 май 2021 :
|
KISS выступят на TRIBECA FESTIVAL
28 апр 2021 :
|
Фильм-биография KISS выйдет на Netflix
27 апр 2021 :
|
Трейлер нового релиза KISS
27 апр 2021 :
|
Стань демоном KISS
7 апр 2021 :
|
Гитарист KISS: «Вжух — и у меня есть дочь, а ей 31»
1 апр 2021 :
|
Выходит джин KISS
27 мар 2021 :
|
PAUL STANLEY сдал назад
25 мар 2021 :
|
Почему KISS именно KISS?
23 мар 2021 :
|
Видео с выступления KISS 1995 года
20 мар 2021 :
|
PAUL STANLEY не видит причин для создания новой музыки KISS
18 мар 2021 :
|
Вокалист KISS — о "Revenge"
16 мар 2021 :
|
Вокалист KISS: «До больших концертов ещё далеко»
14 мар 2021 :
|
Вокалист KISS — о возобновлении концертов
12 мар 2021 :
|
LA POP ART запустили линейку одежды KISS
26 фев 2021 :
|
Серия бутлегов от KISS
25 фев 2021 :
|
TOMMY THAYER — о новогоднем шоу KISS
13 фев 2021 :
|
PAUL STANLEY: «Ван Хален в KISS? Спросите Gene'a!»
10 фев 2021 :
|
GENE SIMMONS — об альбоме "Music From 'The Elder"
7 фев 2021 :
|
Колыбельные от KISS
1 фев 2021 :
|
Вокалист KISS — о новогоднем шоу
14 янв 2021 :
|
Пиротехника от KISS
9 янв 2021 :
|
Вокалист KISS: «Мы не можем продолжать так вечно»
7 янв 2021 :
|
Вокалист KISS: «Никогда не считал наши песни рутиной»
3 янв 2021 :
|
Рекорды KISS
29 дек 2020 :
|
Вокалист KISS надеется, что люди поймут важность друг друга
28 дек 2020 :
|
Участники KISS: «Встали и нацепили!»
26 дек 2020 :
|
PAUL STANLEY: «KISS без меня? Да легко»
25 дек 2020 :
|
KISS выпускают кофе
23 дек 2020 :
|
Вокалист KISS: «Мы поняли, что вечно существовать не можем»
9 дек 2020 :
|
Вокалист KISS: «Мы побьём все рекорды!»
4 дек 2020 :
|
У KISS ещё 150 концертов
1 дек 2020 :
|
Кавер-версия THE WHO от KISS
30 ноя 2020 :
|
Детали новогоднего шоу KISS
30 ноя 2020 :
|
CHARLIE BENANTE, JOHN 5, P.J. FARLEY, JOE McGINNESS исполняют композицию KISS
25 ноя 2020 :
|
GENE SIMMONS обещает
24 ноя 2020 :
|
MARTY FRIEDMAN оценил альбомы KISS
21 ноя 2020 :
|
Новогодний концерт KISS
17 ноя 2020 :
|
Трибьют KISS выйдет зимой
7 ноя 2020 :
|
ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»
23 окт 2020 :
|
Вышел ром KISS
12 окт 2020 :
|
Гитарист KISS продал дом
8 окт 2020 :
|
Духи от KISS появятся до конца года
6 окт 2020 :
|
ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»
2 сен 2020 :
|
SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а
13 авг 2020 :
|
KISS анонсировали летний тур с DAVID LEE ROTH
11 авг 2020 :
|
Новый коллекционный товар от KISS
30 июл 2020 :
|
DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»
17 июл 2020 :
|
Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS
29 июн 2020 :
|
Винил от KISS
17 июн 2020 :
|
Носки от KISS
5 июн 2020 :
|
KISS переносят европейский тур
21 май 2020 :
|
Гитарист KISS продает дом
19 май 2020 :
|
Закулисное видео от KISS
14 май 2020 :
|
KISS хотят собрать постеры
12 май 2020 :
|
KISS будут слушать ученых, а не политиков, когда возобновить турне
27 апр 2020 :
|
Вокалист KISS: «Таков ли мой голос, как 20 лет назад? Нет!»
19 апр 2020 :
|
Вокалист KISS — о поляризации в американских СМИ
11 апр 2020 :
|
KISS выпустили специальную футболку
10 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
10 апр 2020 :
|
Бывший гитарист KISS побирается
7 апр 2020 :
|
Пазлы KISS и DEF LEPPARD выйдут весной
26 мар 2020 :
|
TOMMY THAYER не знает, что будет делать после финального шоу KISS
16 мар 2020 :
|
Сотрудничество KISS и MARVEL
13 мар 2020 :
|
KISS перенесли часть концертов
13 мар 2020 :
|
Видео с выступления KISS
10 мар 2020 :
|
KISS отменили встречи с поклонниками из-за коронавируса
5 мар 2020 :
|
Вокалист KISS почтил память Коби Брайанта
3 мар 2020 :
|
KISS откроют казино
25 фев 2020 :
|
PAUL STANLEY сказал, что KISS могут «однозначно» продолжать без него и GENE'a SIMMONS'a
21 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
19 фев 2020 :
|
Менеджер KISS о финальном концерте: «Может, позовём всех»
19 фев 2020 :
|
KISS в "America's Got Talent: The Champions"
18 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
11 фев 2020 :
|
Вокалист KISS о жизни после финального концерта
11 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
6 фев 2020 :
|
Видео с выступления KISS
2 фев 2020 :
|
KISS открыли новую часть тура
31 янв 2020 :
|
Гитарист KISS: «Мы обновим сет»
30 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
22 дек 2019 :
|
KISS о круизе
17 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
15 дек 2019 :
|
Лидер X JAPAN присоединился к KISS
12 дек 2019 :
|
Японские фанаты выстроились в очередь за мерчендайзом KISS
10 дек 2019 :
|
Видео с выступления KISS
27 ноя 2019 :
|
Памятная монета в честь бывшего барабанщика KISS
18 ноя 2019 :
|
PAUL STANLEY не спел акулам
12 ноя 2019 :
|
TOMMY THAYER: «Последний раз в роли "Spaceman'a" будет эмоционально тяжело»
12 ноя 2019 :
|
VINNIE VINCENT готов выступить с KISS
12 ноя 2019 :
|
ACE FREHLEY и PETER CRISS могут принять участие в последнем концерте KISS
11 ноя 2019 :
|
Видео с выступления KISS
5 ноя 2019 :
|
Последний концерт KISS состоится в Нью-Йорке
4 ноя 2019 :
|
KISS впервые исполнили "It's My Life"
2 ноя 2019 :
|
BRUCE KULICK присоединился к KISS
30 окт 2019 :
|
Новая книга KISS выйдет осенью
28 окт 2019 :
|
Басист KISS: «Прощаться будем года два»
20 окт 2019 :
|
Музыканты MEGADETH, ANTHRAX, TESTAMENT, DEATH ANGEL исполняют KISS
16 окт 2019 :
|
KISS сыграют для акул
10 окт 2019 :
|
Зомби-комиксы от KISS
6 окт 2019 :
|
Видео с выступления KISS
16 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
11 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
5 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
3 сен 2019 :
|
KISS продавали футболку Цинциннатти на концерте в Цинциннати
3 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
29 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
28 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
27 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
23 авг 2019 :
|
Видео с выступления KISS
20 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
19 авг 2019 :
|
Вокалист KISS о финальном туре
14 авг 2019 :
|
Видео с выступления KISS
13 авг 2019 :
|
Видео с выступления KISS
12 авг 2019 :
|
Видео с выступления KISS
9 авг 2019 :
|
Видео с выступления KISS
8 авг 2019 :
|
Вафельница от KISS
31 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS в Санкт-Петербурге
23 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
19 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
18 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
15 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
11 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
7 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
6 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
5 июл 2019 :
|
GENE SIMMONS: «Ace и Criss не потянули бы полный тур с KISS»
27 июн 2019 :
|
Видео с выступления KISS
21 июн 2019 :
|
Видео с выступления KISS
13 июн 2019 :
|
PAUL STANLEY: «Должно пройти какое-то время, прежде чем альбомы KISS "Sonic Boom" и "Monster" начнут считать классикой»
10 июн 2019 :
|
Видео с выступления KISS
6 июн 2019 :
|
PAUL STANLEY о возможности участия ACE'а FREHLEY и PETER'а CRISS'а в туре "End Of The Road": «Наши двери открыты»
4 июн 2019 :
|
Видео с выступления KISS
1 июн 2019 :
|
Видео с выступления KISS
29 май 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
15 май 2019 :
|
KISS собрали более 50 миллионов долларов в США
7 май 2019 :
|
Поклонник KISS обвинил PAUL'а STANLEY в пении под фонограмму и получил возмещение за билет на концерт
6 май 2019 :
|
80,000 поют песню KISS
21 апр 2019 :
|
Гитарист KISS рассказал о своём пути к славе
14 апр 2019 :
|
Видео с выступления KISS
9 апр 2019 :
|
DANKO JONES: «TOMMY THAYER и ERIC SINGER должны были придумать свой грим»
5 апр 2019 :
|
Видео с выступления KISS
3 апр 2019 :
|
Видео с выступления KISS
29 мар 2019 :
|
GENE SIMMONS: «Да, я странный. Я эксцентричный. Я зациклен на самом себе»
25 мар 2019 :
|
Видео с выступления KISS
24 мар 2019 :
|
GENE SIMMONS о прощальном туре KISS: «Мы бы хотели, чтобы Эйс и Питер присоединились к нам, и если они этого не сделают, то это будет не из-за нас»
24 мар 2019 :
|
Видео с выступления KISS
13 мар 2019 :
|
Гитариста KISS не волнует критика со стороны фанатов ACE'а FREHLEY
11 мар 2019 :
|
Видео с выступления KISS
7 мар 2019 :
|
PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Он не задумывался как тур воссоединения кого-либо из участников»
6 мар 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
5 мар 2019 :
|
TOMMY THAYER сказал, что замена ACE'а FREHLEY была заведомо «проигрышной ситуацией» для KISS
5 мар 2019 :
|
Вокалист KISS о своем вокале
28 фев 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
26 фев 2019 :
|
Прощальное турне KISS "End Of The Road" может принести 200 миллионов долларов, заявил GENE SIMMONS
26 фев 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
23 фев 2019 :
|
Концертное видео KISS
21 фев 2019 :
|
Папа сына пришел на концерт KISS
18 фев 2019 :
|
Выходят новые фигурки KISS
16 фев 2019 :
|
SEBASTIAN BACH защищает KISS
16 фев 2019 :
|
NIKKI SIXX намекает на «фанеру» у KISS
15 фев 2019 :
|
Концертное видео KISS
12 фев 2019 :
|
GENE SIMMONS сказал, что будет «рыдать как 12-летняя девочка» на финальном шоу KISS
12 фев 2019 :
|
Концертное видео KISS
7 фев 2019 :
|
Видео с выступления KISS
6 фев 2019 :
|
KISS в "The Price Is Right"
3 фев 2019 :
|
Видео с выступления KISS
1 фев 2019 :
|
KISS открыли тур
31 янв 2019 :
|
Первый взгляд на новую сцену KISS
28 янв 2019 :
|
NIKKI SIXX считает, что ACE FREHLEY должен принять участие в прощальном туре KISS
23 янв 2019 :
|
Участники KISS о шатдауне
18 янв 2019 :
|
KISS выступят в клубе
1 янв 2019 :
|
PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS
29 дек 2018 :
|
Концертное видео KISS
25 дек 2018 :
|
PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS
18 дек 2018 :
|
Сборник KISS выйдет и в США
16 дек 2018 :
|
TOMMY THAYER заявил, что KISS в прощальном туре покажут грандиозное шоу
7 дек 2018 :
|
Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним
14 ноя 2018 :
|
GENE SIMMONS: «KISS могут прощаться и больше трёх лет»
13 ноя 2018 :
|
Вокалист KISS: «Выпустить DVD из прощального тура? Вполне логично, да»
8 ноя 2018 :
|
JAMES CORDEN выступил с KISS
7 ноя 2018 :
|
PAUL STANLEY: «EDDIE VAN HALEN не собирался в KISS»
7 ноя 2018 :
|
KISS в "The Late Late Show With James Corden"
1 ноя 2018 :
|
ACE FREHLEY выступил с KISS
31 окт 2018 :
|
Kiss в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
31 окт 2018 :
|
VINNIE VINCENT исполняет KISS
29 окт 2018 :
|
KISS приедут в Россию летом
22 окт 2018 :
|
KISS расширят сет-лист для прощального тура
18 окт 2018 :
|
Басист KISS по-прежнему ненавидит исполнять "I Was Made For Lovin' You"
17 окт 2018 :
|
BRUCE KULICK был бы рад сыграть с KISS в рамках прощального тура
16 окт 2018 :
|
PAUL STANLEY: «Вряд ли KISS выпустят что-то новое»
2 окт 2018 :
|
PAUL STANLEY о финальном туре KISS: «Мы хотим проехать по всему миру и "дать пять" каждому»
27 сен 2018 :
|
Трибьют KISS будет переиздан
25 сен 2018 :
|
KISS едут в прощальный тур
19 сен 2018 :
|
KISS выступят в финале "America's Got Talent"
8 авг 2018 :
|
Бывший гитарист KISS хочет запатентовать "Vinnie Vincent's Kiss"
7 авг 2018 :
|
Мультикамерная съемка с выступления KISS
26 июл 2018 :
|
Оригинальный барабанщик KISS выступил с ROB ZOMBIE
25 июл 2018 :
|
Карточки KISS выйдут осенью
25 июл 2018 :
|
Комиксы KISS выйдут осенью
19 июл 2018 :
|
Мультикамерная съёмка с выступления KISS в Лиссабоне
10 июл 2018 :
|
Видео с выступления KISS в Барселоне
5 июл 2018 :
|
3D-винилы KISS доступны для предзаказа
10 июн 2018 :
|
Стульчак от KISS
5 июн 2018 :
|
KISS поедут в трехлетний тур
4 май 2018 :
|
GENE SIMMONS о прощальном туре KISS
28 апр 2018 :
|
KISS начнут грандиозный тур зимой
27 мар 2018 :
|
Басист KISS: «Я не имею отношения к желанию запатентовать фразу "The End Of The Road"»
1 мар 2018 :
|
PAUL STANLEY: «KISS могут и должны продолжать без оригинальных участников»
8 фев 2018 :
|
PAUL STANLEY может представить KISS без себя
12 янв 2018 :
|
KISS заставили журналиста снять футболку IRON MAIDEN
8 дек 2017 :
|
KISS впервые за 20 лет исполнили "Sweet Pain"
13 ноя 2017 :
|
Видео акустического выступления KISS
4 авг 2017 :
|
PAUL STANLEY начал задумываться о новом альбоме KISS
21 июл 2017 :
|
Фотокнига KISS выйдет осенью
3 июн 2017 :
|
KISS почтили память погибших в Манчестере
30 май 2017 :
|
GENE SIMMONS: «KISS ещё протянут пару лет»
27 май 2017 :
|
KISS отменили шоу в Манчестере
15 май 2017 :
|
KISS что-то сочиняют
8 май 2017 :
|
Видео с выступления KISS
24 апр 2017 :
|
Акустика от KISS
29 мар 2017 :
|
KISS в потерянной сцене из фильма
27 мар 2017 :
|
Концертное видео KISS 1985 года
7 мар 2017 :
|
KISS-кола скоро в магазинах
21 фев 2017 :
|
Видео с выступления KISS
21 фев 2017 :
|
KISS не собираются записывать новый альбом, поскольку не заработают на этом денег
31 дек 2016 :
|
GENE SIMMONS: «KISS никогда не приглашали на инаугурацию Трампа»
14 дек 2016 :
|
KISS выступили в финале "Голоса"
28 ноя 2016 :
|
KISS весной приедут в Европу
23 ноя 2016 :
|
Видео с выступления KISS
17 ноя 2016 :
|
Видео с выступления KISS
14 ноя 2016 :
|
Видео с выступления KISS
14 ноя 2016 :
|
Кавер-версия PAUL STANLEY от KISS
13 ноя 2016 :
|
'Kissology' IV готова на 85%
11 ноя 2016 :
|
KISS исполнили редкий трек
10 ноя 2016 :
|
Кавер-версия песни GENE'a SIMMONS'a от KISS
31 окт 2016 :
|
Видео с выступления KISS
31 авг 2016 :
|
Видео с выступления KISS
23 авг 2016 :
|
PAUL STANLEY о новом альбоме KISS
4 авг 2016 :
|
Фрагмент нового DVD KISS
26 июл 2016 :
|
Фрагмент нового DVD KISS
19 июл 2016 :
|
Новый комикс KISS выйдет осенью
18 июл 2016 :
|
Басист KISS упал на сцене
8 июл 2016 :
|
KISS поздравили вооруженные силы
5 июл 2016 :
|
KISS открыли новый тур
22 июн 2016 :
|
Тизер нового релиза KISS
21 июн 2016 :
|
Новый концертный релиз KISS выйдет в августе
15 июн 2016 :
|
KISS привлекут военных ветеранов в качестве роуди в грядущем туре
30 май 2016 :
|
Открылся фирменный мини-гольф от KISS
24 май 2016 :
|
CEELO GREEN изобразил басиста KISS
24 май 2016 :
|
Фрагмент нового фильма KISS
19 май 2016 :
|
GENE SIMMONS обсудил спад продаж альбомов KISS
28 апр 2016 :
|
Басист KISS борется со спекулянтами
28 апр 2016 :
|
Гитарист KISS научит петь колибри Эрнеста
23 апр 2016 :
|
KISS представили расширенный трейлер концертного фильма из Лас-Вегаса
16 апр 2016 :
|
KISS выступили без PAUL'a STANLEY
16 апр 2016 :
|
Фронтмен KISS порвал сухожилие
5 апр 2016 :
|
KISS представили трейлер концертного фильма из Лас-Вегаса
19 мар 2016 :
|
KISS покажут концерт из Лас-Вегаса в кинотеатрах
13 фев 2016 :
|
KISS сыграли акустическое шоу без масок
10 фев 2016 :
|
KISS сыграли с двенадцатилетним барабанщиком
1 фев 2016 :
|
Видео с выступления KISS
7 окт 2015 :
|
DEE SNIDER — вокалисту KISS: «Ну почему же ты такой мудак?»
5 окт 2015 :
|
KISS открыли тур в Австралии
16 сен 2015 :
|
KISS получили больше всего золотых дисков в Америке
16 сен 2015 :
|
История KISS за 90 секунд
17 авг 2015 :
|
Басист KISS: «Я думал о том, чтобы купить Зал славы рок-н-ролла»
10 авг 2015 :
|
Миньоны исполняют KISS
28 июл 2015 :
|
Видео с выступления KISS
27 июл 2015 :
|
ANTON FIG о своём участии в KISS
25 июл 2015 :
|
KISS в акустике
20 июл 2015 :
|
Басист KISS надеется на выход нового альбома группы
12 июл 2015 :
|
Новая песня KISS
1 июл 2015 :
|
KISS: "Когда мы только появились, люди думали, что мы из Японии"
30 июн 2015 :
|
Гитарист KISS о новом альбоме
26 июн 2015 :
|
Басист KISS: «Рок и правда умер»
26 июн 2015 :
|
KISS получат специальную награду за новое видео
24 июн 2015 :
|
KISS завершили юбилейное европейское турне
23 июн 2015 :
|
Басист KISS: «Фанаты убивают новые команды»
16 июн 2015 :
|
Официальное видео с выступления KISS
8 июн 2015 :
|
Видео с выступления KISS
2 июн 2015 :
|
KISS открыли тур в Европе
13 май 2015 :
|
Обложка нового релиза KISS
30 апр 2015 :
|
Музыканты KISS получили награду ASCAP
18 апр 2015 :
|
KISS записали песню для мультика
15 апр 2015 :
|
Видео с выступления KISS
2 апр 2015 :
|
KISS получат награду ASCAP
23 мар 2015 :
|
Вокалист KISS об отказе от реюниона
8 мар 2015 :
|
Видео с акустического выступления KISS
2 мар 2015 :
|
Видео с выступления KISS
25 фев 2015 :
|
KISS признались в использовании фонограммы
19 фев 2015 :
|
KISS репетируют новую песню
4 фев 2015 :
|
KISS vs MOMOIRO CLOVER Z: американская версия песни
2 фев 2015 :
|
Гитарист KISS предупреждает о вреде ProTools и Auto-Tune
25 янв 2015 :
|
PAUL STANLEY сравнил KISS с 'Кока-Колой'
20 янв 2015 :
|
Официальное видео KISS vs MOMOIRO CLOVER Z
19 янв 2015 :
|
Обложка нового сингла KISS vs MOMOIRO CLOVER Z
18 янв 2015 :
|
Официальный постер KISS vs MOMOIRO CLOVER Z
18 янв 2015 :
|
Специальное издание KISS для Германии
10 янв 2015 :
|
Финский поклонник KISS сменил имя в честь любимой группы
6 янв 2015 :
|
KISS и MOMOIRO CLOVER Z: документальное видео
30 дек 2014 :
|
Превью песни KISS и MOMOIRO CLOVER Z
24 дек 2014 :
|
KISS целиком исполнят "Alive!"
21 дек 2014 :
|
KISS записали совместную песню с женской J-pop группой
21 дек 2014 :
|
ERIC SINGER не хотел бы играть в KISS без основателей группы
28 ноя 2014 :
|
KISS на Macy's Thanksgiving Day Parade
11 ноя 2014 :
|
Видео с выступления KISS
8 ноя 2014 :
|
PAUL STANLEY: "Каждая рок группа в мире заимствует идеи у KISS"
7 ноя 2014 :
|
KISS прилетели в Лас-Вегас на вертолете
7 ноя 2014 :
|
KISS выступили в костюмах 'Dressed To Kill'
28 окт 2014 :
|
Трейлер нового релиза KISS
20 окт 2014 :
|
PAUL STANLEY: "Образы участников KISS переживут их создателей"
20 сен 2014 :
|
Делюкс-издание "Love Gun" KISS выйдет в октябре
11 сен 2014 :
|
KISS в "Fashion Rocks"
10 сен 2014 :
|
Басист KISS: «Рок окончательно умер»
18 авг 2014 :
|
Австралийская радиостанция прекратила трансляцию песен KISS после слов Genre'a Simmons'a
12 авг 2014 :
|
Басист KISS: «Я на стороне Дональда Стерлинга»
3 авг 2014 :
|
Гитарист DEF LEPPARD присоединился на сцене к KISS
10 июл 2014 :
|
Видео с выступления KISS
25 июн 2014 :
|
KISS открыли тур с DEF LEPPARD
19 июн 2014 :
|
Рассказ о создании "Kissteria - The Vinyl Road Case"
22 май 2014 :
|
KISS выступили с победителем 'American Idol'
21 май 2014 :
|
Промо новой компиляции KISS
16 май 2014 :
|
KISS выступят с финалистом 'American Idol'
28 апр 2014 :
|
Вокалист KISS: «В Зале славы рок-н-ролла нас ненавидят!»
22 апр 2014 :
|
Вокалист KISS назвал со-основателя Зала славы "бесхребетным слизняком"
19 апр 2014 :
|
KISS были введены в Зал славы рок-н-ролла
12 апр 2014 :
|
KISS в 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'
11 апр 2014 :
|
KISS были введены в Зал славы рок-н-ролла
5 апр 2014 :
|
KISS отыграли акустический концерт
3 апр 2014 :
|
Нынешний состав KISS посетит церемонию ввода в Зал славы рок-н-ролла
28 мар 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT о ситуации с KISS в Зале славы рок-н-ролла
25 мар 2014 :
|
SLASH: «Не моё дело, кого из участников KISS включать в Зал славы рок-н-ролла»
21 мар 2014 :
|
Война между вокалистом KISS и Залом славы рок-н-ролла набирает обороты
21 мар 2014 :
|
Новый бокс-сет от KISS
19 мар 2014 :
|
Вокалист KISS продолжает негативно высказываться о Зале славы рок-н-ролла
24 фев 2014 :
|
Выступления KISS на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла не будет
23 фев 2014 :
|
PETER CRISS 'разочарован', что не выступит с KISS на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла
23 фев 2014 :
|
KISS не будут выступать в оригинальном составе на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла
10 янв 2014 :
|
Постер фильма о KISS
24 дек 2013 :
|
PAUL STANLEY: «Пока рано обсуждать, кто из музыкантов KISS примет участие в церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла»
18 дек 2013 :
|
Басист KISS готов сыграть с PETER'ом CRISS'ом и ACE'ом FREHLEY на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла
17 дек 2013 :
|
KISS и NIRVANA будут включены в Зал Славы Рок-н-ролла
16 дек 2013 :
|
KISS победили в голосовании на включении в Зал Славы Рок-н-ролла
20 ноя 2013 :
|
KISS обогнали NIRVANA в голосовании на включении в Зал Славы Рок-н-ролла
12 ноя 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления KISS
4 ноя 2013 :
|
KISS в круизе
28 окт 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления KISS
27 окт 2013 :
|
Видео с выступления KISS
23 окт 2013 :
|
KISS в акустике
21 окт 2013 :
|
Видео с выступления KISS
19 окт 2013 :
|
Видео с репетиции KISS
16 окт 2013 :
|
GENE SIMMONS: “Я – капиталистическая свинья”
30 авг 2013 :
|
Трек-лист турового издания последнего альбома KISS
7 авг 2013 :
|
ALAN G. PARKER снимет фильм о KISS
24 июл 2013 :
|
Участники PANTERA, GUNS N' ROSES и WHITESNAKE исполняют KISS
5 июл 2013 :
|
Участники PANTERA, GUNS N' ROSES и WHITESNAKE собрали трибьют-группу KISS
26 июн 2013 :
|
Видео с текстом от KISS
4 июн 2013 :
|
Рассказ о новой сцене KISS
3 июн 2013 :
|
KISS представили новую сцену
27 май 2013 :
|
Туровое издание последнего альбома KISS
14 май 2013 :
|
PAUL STANLEY о новом шоу KISS
12 апр 2013 :
|
Фронтмен KISS Paul Stanley признался, что является инвалидом по слуху
23 мар 2013 :
|
Мужчина, пострадавший на концерте KISS, судится с LIVE NATION
17 мар 2013 :
|
Акустическая версия 'Cold Gin' KISS
8 мар 2013 :
|
KISS в 'The Footy Show'
7 мар 2013 :
|
Фолк/рок-кавер-альбом KISS выйдет в апреле
27 фев 2013 :
|
Участники DOKKEN, ACCEPT на трибьют-альбоме KISS
26 фев 2013 :
|
Гитарист KISS: "Большинство поклонников не осознает, что Paul и Gene большие фанаты рок-музыки"
11 фев 2013 :
|
Хакер признался в атаках на онлайн-ресурсы KISS
9 фев 2013 :
|
Книга 'Nothin' To Lose: The Making Of Kiss (1972-1975)' выйдет в августе
31 янв 2013 :
|
KISS о сорокалетии творческой активности
4 янв 2013 :
|
Песня KISS названа главным хитом вечеринок
23 дек 2012 :
|
Новые SHM-CD KISS выйдут в марте
19 дек 2012 :
|
Острый соус от KISS
9 дек 2012 :
|
Третьему 'Kiss Kruise' быть!
6 дек 2012 :
|
Промовидео нового бокс-сета KISS
1 дек 2012 :
|
Барабанщик KISS: "Peter Criss своей книгой старается просто привлечь внимание к себе"
16 ноя 2012 :
|
Видео о "Kiss Kruise"
15 ноя 2012 :
|
Бокс-сет KISS с синглами выйдет в декабре
30 окт 2012 :
|
Специальный проект об альбоме KISS 1981 года
29 окт 2012 :
|
Кукольная кавер-группа исполнила песню KISS
28 окт 2012 :
|
Детали сборника синглов KISS
12 окт 2012 :
|
KISS в 'Good Morning America'
11 окт 2012 :
|
KISS в 'Live On Letterman'
9 окт 2012 :
|
KISS на Sweden Rock Festival 2013
9 окт 2012 :
|
Детали подборки синглов KISS
3 окт 2012 :
|
Два новых трека KISS
25 сен 2012 :
|
Видео с выступления KISS
21 сен 2012 :
|
Видео с выступления KISS
15 сен 2012 :
|
Новые фигурки KISS
14 сен 2012 :
|
Семплы новых песен KISS
13 авг 2012 :
|
Семплы с KISS 'Destroyer: Resurrected'
3 авг 2012 :
|
Видео с выступления KISS
1 авг 2012 :
|
Семплы 'Lullaby Renditions Of Kiss'
31 июл 2012 :
|
Трек-лист нового альбома KISS
31 июл 2012 :
|
Обложка нового альбома KISS
30 июл 2012 :
|
Видео с акустического выступления KISS
26 июл 2012 :
|
KISS отыграли акустическое шоу на Meet-And-Greet
25 июл 2012 :
|
Видео с выступления KISS
23 июл 2012 :
|
Колыбельные KISS выйдут в августе
9 июл 2012 :
|
Видео с текстом KISS на 11 языках
6 июл 2012 :
|
KISS выступили на особом концерте в Лондоне
5 июл 2012 :
|
Переиздание 'Destroyer' KISS выйдет в августе
5 июл 2012 :
|
KISS впервые исполнили новый трек
4 июл 2012 :
|
Видео с текстом от KISS
1 июл 2012 :
|
Видео с выступления KISS в Норвегии
29 июн 2012 :
|
Новый альбом KISS выйдет в октябре
23 июн 2012 :
|
Обложка нового сингла KISS
9 май 2012 :
|
Официальный журнал к новому альбому KISS выйдет в июне
11 апр 2012 :
|
KISS исполнили 'Lick It Up' в 'Dancing With The Stars'
10 апр 2012 :
|
KISS в 'Dancing With The Stars'
4 апр 2012 :
|
KISS на 'Showbiz Tonight':
31 мар 2012 :
|
KISS отыграли бесплатный концерт
28 мар 2012 :
|
KISS назвали Зал Славы Рок-н-Ролла "издевательством"
22 мар 2012 :
|
KISS выступили в 'Jimmy Kimmel Live!'
21 мар 2012 :
|
Книга 'Monster' от KISS выйдет летом
3 фев 2012 :
|
Выход делюкс-издания 'Destroyer' KISS отложен
20 янв 2012 :
|
Вокалисту KISS - 60!
10 янв 2012 :
|
Делюкс-версия KISS'Destroyer' выйдет в феврале
8 янв 2012 :
|
PAUL STANLEY о шести новых песнях KISS
8 янв 2012 :
|
KISS завершили запись альбома
5 янв 2012 :
|
KISS через два дня завершат работу над альбомом
22 дек 2011 :
|
'KISS Kruise' пройдет в октябре
4 дек 2011 :
|
Новые куклы от KISS
24 ноя 2011 :
|
KISS почтили память Eric’а Carr’а
19 ноя 2011 :
|
KISS вернулись в студию
15 ноя 2011 :
|
Gene Simmons (KISS): «GUNS N' ROSES не стала лучшей группой в мире из-за Axl’а Rose’а»
28 окт 2011 :
|
Вокалист KISS успешно прооперирован
18 окт 2011 :
|
Видео с первого KISS-круиза
16 окт 2011 :
|
Видео с первого KISS-круиза
15 окт 2011 :
|
Видео с первого KISS-круиза
14 окт 2011 :
|
Видео с первого KISS-круиза
6 окт 2011 :
|
PAUL STANLEY не исключает возможности сотрудничества KISS с LADY GAGA
3 сен 2011 :
|
KISS - лотерея в Небраске
27 авг 2011 :
|
Плюшевые KISS
21 авг 2011 :
|
Название нового альбома KISS
21 авг 2011 :
|
Выпущены модели KISS Destroyer
17 авг 2011 :
|
Возможный трек-лист "KISSology Vol. 4"
17 авг 2011 :
|
KISS не будут участвовать в трибьют-концерте Майклу Джексону
14 авг 2011 :
|
Фронтмен KISS Paul Stanley: “Мы даём поклонникам то, что они хотят!”
11 авг 2011 :
|
Кремационная урна от KISS
11 авг 2011 :
|
'KISSology - Vol. 4' выйдет в ноябре
19 июл 2011 :
|
Видео с выступления KISS
14 июл 2011 :
|
TOMMY THAYER заявил, что для нового альбома KISS готово восемь песен
17 июн 2011 :
|
Гитарист KISS о новом альбоме
31 май 2011 :
|
Ударник KISS о новом диске
25 май 2011 :
|
Тур по студии KISS
23 май 2011 :
|
VINNIE VINCENT (ex-KISS) арестован по обвинению в нападении
16 май 2011 :
|
Первый KISS-круиз
22 апр 2011 :
|
KISS:Видео из студии
19 апр 2011 :
|
Основа для пяти треков KISS готова
15 апр 2011 :
|
PAUL STANLEY: "Новый альбом KISS заставит забыть "Sonic Boom" "
13 апр 2011 :
|
KISS на трибьют-альбоме PAUL'y MCCARTNEY?
8 апр 2011 :
|
KISS начали репетиции
28 мар 2011 :
|
Видео с выступление KISS
13 мар 2011 :
|
GENE SIMMONS о реюнионе оригинального состава KISS: "Мы сыграем вместе еще один раз"
11 мар 2011 :
|
Paul Stanley заявил, что воссоединения оригинального состава KISS не будет
5 мар 2011 :
|
Новые презервативы от KISS
15 фев 2011 :
|
Выпущены новые гробы от KISS
12 фев 2011 :
|
Eric Singer (KISS) о Гэри Муре
28 янв 2011 :
|
KISS выпустят новый альбом в этом году
9 янв 2011 :
|
GENE SIMMONS: "Одна из новых песен просто блеск!"
4 янв 2011 :
|
За кулисами с KISS
21 дек 2010 :
|
KISS планируют выпуск нового мерчендайза
15 ноя 2010 :
|
Новый альбом KISS выйдет в середине 2011-го года
12 ноя 2010 :
|
Gene Simmons сказал, что Steven Tyler «всё правильно сделал»
28 сен 2010 :
|
Профессиональные съемки KISS
6 сен 2010 :
|
Эксклюзивное видео KISS
4 сен 2010 :
|
KISS начали выпуск телевизоров
30 авг 2010 :
|
Видео с выступления KISS
24 авг 2010 :
|
VINCE NEIL, LADY GAGA на концерте KISS
20 авг 2010 :
|
Paul Stanley из KISS: "Я был уверен, что Psycho Circus не будет нашим последним альбомом"
12 авг 2010 :
|
KISS записывают кавер-версию PAUL'a MCCARTNEY
1 авг 2010 :
|
KISS набрали миллион поклонников в Facebook
3 июн 2010 :
|
KISSology 4 выйдет осенью
17 май 2010 :
|
KISS о смерти DIO
3 май 2010 :
|
KISS выпустит записи европейского тура на USB
13 апр 2010 :
|
Примите ванну вместе с KISS!
30 дек 2009 :
|
KISS выпустили "Best Of Kiss Alive 35"
9 дек 2009 :
|
Новое видео KISS
27 ноя 2009 :
|
Видео всего концерта KISS в сети!
24 ноя 2009 :
|
KISS анонсировали европейское турне
21 окт 2009 :
|
Бинго от KISS!
25 авг 2009 :
|
Новый альбом KISS выйдет в Европе на LOUD & PROUD/ROADRUNNER RECORDS
21 авг 2009 :
|
В сети появилась новая песня KISS
17 авг 2009 :
|
Обложка, трек-лист и семпл нового альбома KISS
5 авг 2009 :
|
Слухи о новом альбоме KISS
8 июл 2009 :
|
Барабанщик KISS о новом альбоме: "Без баллад и «проходных» композиций"
9 июн 2009 :
|
Новые игрушки KISS выйдут в июле
21 май 2009 :
|
KISS выступили на конкурсе "American Idol"
13 май 2009 :
|
Новый альбом KISS почти готов
9 май 2009 :
|
Новые фигурки KISS появятся в августе
31 мар 2009 :
|
KISS закончат новый альбом в июле
29 мар 2009 :
|
KISS начинают запись первого альбома впервые за десять лет
27 фев 2009 :
|
KISS отправятся в студию на следующей неделе
12 фев 2009 :
|
PAUL STANLEY рассказал о новом альбоме KISS
5 фев 2009 :
|
BRUCE SPRINGSTEEN вдохновился песней KISS?
1 дек 2008 :
|
Gene Simmons подтвердил планы по выпуску нового альбома KISS
5 ноя 2008 :
|
Новые вещи от KISS
22 сен 2008 :
|
GENE SIMMONS появится на альбоме BRUCE'а KULICK'а
17 сен 2008 :
|
Новый сборник от KISS
5 сен 2008 :
|
Футбольный мяч от KISS
27 авг 2008 :
|
KISS выпускают коллекцию перезаписанных хитов
10 июн 2008 :
|
Атрибутика KISS поступит в продажу в октябре
26 май 2008 :
|
Московский концерт KISS посетило около 20000 человек
12 май 2008 :
|
KISS открыли европейское турне
17 апр 2008 :
|
В ходе европейского турне KISS сыграют все песни с "Alive!"
4 апр 2008 :
|
Новая компиляция от KISS
24 мар 2008 :
|
PAUL STANLEY: KISS могут продолжать без меня
5 мар 2008 :
|
Билеты на второй концерт KISS в Хельсинки были проданы за 9 минут
26 фев 2008 :
|
Концерт KISS в Праге полностью продан
11 фев 2008 :
|
KISS отмечают 35-летний юбилей со дня своего первого концерта
24 сен 2007 :
|
KISS работают над "Kissology: Volume 3"
29 май 2007 :
|
Gene Simmons (KISS) : "Я не любитель природы!"
25 окт 2006 :
|
В сети доступны видеоматериалы из коллекции 'Kissology'
8 сен 2006 :
|
KISS: Бокс-сет "Alive!" в ноябре
5 сен 2005 :
|
KISS: детали о DVD "Rock The Nation Live!"
26 май 2005 :
|
KISS: Gene Simmons размышляет о будущем группы
2 апр 0000 :
|
KISS дадут грандиозный концерт в собачьем приюте
