Новости
Parkway Drive

11 ноя 2025 : 		 Вокалист PARKWAY DRIVE обещает новый материал

30 окт 2025 : 		 Концертное видео PARKWAY DRIVE

25 авг 2025 : 		 Концертное видео PARKWAY DRIVE

9 авг 2025 : 		 Барабанщик PARKWAY DRIVE обучал Тора игре на ударных

12 июн 2025 : 		 PARKWAY DRIVE выступили с оркестром и сыграли две новые песни

7 май 2025 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

22 окт 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 фев 2023 : 		 Вокалист PARKWAY DRIVE: «Мы не думали, что протянем и год, а прошло уже 20»

18 сен 2022 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

12 сен 2022 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

23 авг 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

6 июл 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

7 июн 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 май 2020 : 		 PARKWAY DRIVE начали работу над новым материалом

24 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE выпустят саундтрек к документальному фильму

13 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE пожертвовали более 30000 долларов на борьбу с пожарами

30 апр 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

14 мар 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 фев 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

11 июл 2016 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

22 сен 2015 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

25 авг 2015 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 май 2013 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

9 дек 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE
Вокалист PARKWAY DRIVE обещает новый материал



WINSTON MCCALL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как там дела с новым альбомом:

«В принципе, мы планировали именно это — поработать над новым материалом, — а затем у нас появилась возможность выступить в оперном театре с оркестром, что, по сути, заняло все наше время. Итак, мы работаем над новой музыкой. Если можно так выразиться, она появляется. Не то чтобы мы записали альбом, но весь следующий год мы посвятим созданию новой музыки. Мы решили: "Ладно, в следующем году мы вообще не собираемся много гастролировать. Все будет сводиться к созданию новой музыки". Тем временем будет выпущен концертный альбом из Sydney Opera House, а по его мотивам снят фильм, так что люди смогут услышать кое-что интересное из того, что мы создали. Но brand new songs определенно следующие в списке PARKWAY!»

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
