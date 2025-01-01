сегодня



Вокалист PARKWAY DRIVE обещает новый материал



WINSTON MCCALL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как там дела с новым альбомом:



«В принципе, мы планировали именно это — поработать над новым материалом, — а затем у нас появилась возможность выступить в оперном театре с оркестром, что, по сути, заняло все наше время. Итак, мы работаем над новой музыкой. Если можно так выразиться, она появляется. Не то чтобы мы записали альбом, но весь следующий год мы посвятим созданию новой музыки. Мы решили: "Ладно, в следующем году мы вообще не собираемся много гастролировать. Все будет сводиться к созданию новой музыки". Тем временем будет выпущен концертный альбом из Sydney Opera House, а по его мотивам снят фильм, так что люди смогут услышать кое-что интересное из того, что мы создали. Но brand new songs определенно следующие в списке PARKWAY!»







