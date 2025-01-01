сегодня



Будет ли у MUDVAYNE новый альбом? А пёс его знает



В рамках недавнего интервью у вокалиста MUDVAYNE Chad'a Gray спросили, стоит ли ждать нового альбома:



«Я не знаю, мне пока нравится делать все так, как оно идет. Это так чертовски забавно. Я расскажу вам забавную историю. Итак, много лет назад, в гребаном стиле MUDVAYNE, это было, вероятно, после выхода "The End of All Things" [2002], может быть, в эпоху "Lost And Found" [2005] или что-то в этом роде, у меня просто возникла гребаная идея пойти к ребятам и быть, типа: "Знаешь, что было бы действительно чертовски круто?" Я такой: "Каждый альбом — это совокупность работ. У вас есть начало и есть конец. Насколько это было бы ох$$$но круто, и насколько это было бы здорово для нас, если бы мы создали бесконечный альбом, если бы мы просто создали то, с чего только начали, и мы бы просто начали выпускать песни, мы просто начали бы выпускать отдельные песни? Мы могли бы создать повествование. Это никогда не должно было бы прекратиться. И мы могли бы контролировать, куда все это зайдет". Таким образом, нет никакого начала и конца. Это просто то, что взлетает и просто, б$$$ь, петляет туда-сюда, и да-да-да, и поднимается, и опускается, просто создавая энергию, мы можем её контролировать — мы можем контролировать повествование. Все были такие: "Это чертовски крутая идея". Я просто подумал: "Блин, это было бы чертовски круто". И эти идеи пришли от 45-х, эти идеи пришли от cassingles. Не знаю, помните ли вы "cassingles", но группы так делали… Вот как, черт возьми, люди делали это в свое время. И я просто думаю, почему бы нам, черт возьми, просто не отказаться от всей этой концепции полноформатника, когда все начинается с одной песни и где-то заканчивается, от какой-то концепции альбома и всего подобного... Потому что мы всегда руководствовались концепцией или чем-то еще в тематике наших альбомов. Я же просто думаю, что это было бы чертовски круто!



Я помню, как в то время мой хороший друг был продукт-менеджером Sony в Epic, и я поделился с ним идеей, и он такой: "Вау. Это интересный подход". И я был, типа: "Ну, не то чтобы этого не делали раньше. Вот как это делалось раньше." Вот как ты это делала раньше. Раньше у тебя были не лонгплеи, а а 45-ки. У тебя было две гребаные песни, и они, б$$$ь, просто выходят от них — бам, бам, бам, может быть, несколько за год. Это что-то особенное. Он такой: "Это о$$$нно крутая концепция". Я такой: "Да. черт возьми, как было бы здорово написать этот бесконечный альбом, который мы можем контролировать, да-да-да-да. И мы выпускаем по песне каждые пару месяцев". В общем, он оценил посыл и предложил им это, но Sony ответила: "О, нет, мы никогда не сможем этого сделать. Мы никогда этого не делаем, потому что нам нужны чарты и строчки, цифры продаж за первую неделю". И это означает, что лейбл смотрит на тебя и говорит: "Знаешь что?! Мы выложили двести пятьдесят тысяч долларов за запись этого гребаного альбома. И у нас есть еще сто тысяч долларов на рекламные акции и бла-бла-бла. И мы получили еще пятьдесят тысяч долларов для раскрутки на радио. Так что нам нужны эти деньги обратно, нам нужны цифры за первую неделю." Я просто подумал: "Как это чертовски недальновидно. И все, чего они хотели, — это выпустить альбом и вернуть каждый гребаный доллар, который они выложили, за одну неделю. Потому что они могли это сделать… Но это просто своего рода недальновидность. У них этого так и не получилось. В итоге мы расстались с Epic и перешли на другой лейбл, более независимый… И тот же продукт-менеджер, которого я привел за собой, теперь отвечает за нас. "Чувак, ты помнишь эту гребаную идею?" Он в ответ: "Да, чувак. Я подумал, что это было чертовски здорово". Я такой: "Чувак, это просто дико. Не то чтобы этого не делали раньше, бла-бла-бла."Мы встречаемся с президентом, садимся и, черт возьми, рассказываем ему об этом, просто рассказываем об этой идее". [Он сказал]: "О, нет. Мы никогда не сможем этого сделать. Мне нужны цифры за первую неделю. Ладно. Это типичная херня, чушь для крупных звукозаписывающих лейблов. А потом, два или три года спустя, мы выступаем с концертом в Нью-Йорке, и этот президент лейбла приходит со своим маленьким помощником. И я ненавидел его, и я ненавидел его помощника… И мы сидим там, мы все сидим в комнате, сидим на диване или где-то еще, и он там. Он просто начинает говорить. У него грандиозные идеи, и он говорит, он такой: "Да. У меня есть идея о том, что мы будем выпускать по песне каждый месяц или два и просто продолжать творить", бла-бла-бла. "Мы просто приходим и работаем над песней/двумя". Потому что я тоже так думал, когда рассказывал ему об этом: "Мы бы запланировали сессию по сочинительству". Может быть, у нас получилось бы две песни, три, что угодно — пошли бы в студию дня на четыре и просто сходили бы с ума, пока у тебя не сдохли бы мозги. А потом ты бы ушел. И ты выходишь с одной [песней], ты выходишь с четырьмя, неважно. И он сказал: "Мы просто проведем эти сессии, так что это не все расходы студии", и бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла. И я, б###ь, просто сидел там, смотрел на него, слушал его болтовню, и подумал: "Ты что, б$$$ь, совсем спятил?" И он, б$$$ь, посмотрел на меня. Его глаза стали огромными. А его напарник, сидящий справа, выглядит так, будто ему нужно что-то разлить или что-то в этом роде. Типа, "Что мне делать?" Он такой: "Что?", а я такой. "У нас был точно такой же гребаный разговор три года назад. Ты этого не помнишь? Когда я давал тебе точно такое же гребаное предложение три года назад, в твоем офисе, и ты сказал, что не можешь этого сделать из-за показателей за первую неделю!". Он в ответ: "О, может быть, я действительно помню этот разговор". Я такой: "Да, похоже, что так и есть. Потому что ты, б$$$ь, прямо сейчас ты втюхиваешь все тоже самое!" Это было такое дерьмо!!!



Итак, возвращаясь к вашему вопросу, готовится ли полноформатный альбом? Мне сейчас нравится делать так, как я рассказал ранее. Я всегда хотел сделать это таким образом. Соберитесь вместе, уединитесь в комнате, проведите сессию, по крайней мере, запишите что-то. Найдите, б$$$ь, время, придите в студию, запишите все, что есть, и, б$$$ь, выпустите. наHUI. Вы понимаете, что я имею в виду? И если вы сделаете это 10 раз, у вас получится полноформатный альбом, но вам никогда не придется записывать его полностью, так что у вас не будет начала и конца. Наконец-то я добиваюсь своего. Я могу сделать бесконечный альбом!»







