Новости
11 ноя 2025 : 		 TERRORIZER работают над новой музыкой

12 май 2025 : 		 TERRORIZER кое-что планируют

3 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TERRORIZER

14 авг 2023 : 		 BRIAN WERNER в TERRORIZER

25 янв 2023 : 		 TERRORIZER всё

10 авг 2021 : 		 TERRORIZER на EARACHE RECORDS

11 окт 2018 : 		 Новый альбом TERRORIZER доступен для прослушивания

30 сен 2018 : 		 Новая песня TERRORIZER

16 авг 2018 : 		 Новая песня TERRORIZER

19 июл 2018 : 		 Новый альбом TERRORIZER выйдет осенью

27 июл 2016 : 		 TERRORIZER на THE END RECORDS

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TERRORIZER

25 ноя 2014 : 		 Бывший барабанщик MORBID ANGEL рад, что обрёл христианскую веру

8 май 2014 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

18 ноя 2013 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

14 ноя 2013 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

6 ноя 2012 : 		 Барабанщик TERRORIZER/Ex-MORBID ANGEL PETE SANDOVAL: 'Я почти полностью восстановился!'

13 июл 2012 : 		 Видео из DVD барабанщика TERRORIZER

13 мар 2012 : 		 Новое видео TERRORIZER

12 янв 2012 : 		 Новая песня TERRORIZER

17 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TERRORIZER

23 ноя 2011 : 		 Новый альбом TERRORIZER в феврале

15 июн 2011 : 		 TERRORIZER на SEASON OF MIST

4 июн 2009 : 		 Новый демо-трек TERRORIZER в сети

28 июн 2006 : 		 TERRORIZER огласили дату релиза нового альбома

6 янв 2006 : 		 TERRORIZER подписались на CENTURY MEDIA
|||| сегодня

TERRORIZER работают над новой музыкой



В недавнем интервью у David'a Vincent'a спросили, работает ли группа TERRORIZER над новым материалом:

«Хе-хе, забавно получить такой вопрос. Но на самом деле у нас есть кое-что новое. Но я не буду ничего анонсировать».




просмотров: 27

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом