все новости группы
Terrorizer
США
Death Metal
Grind Core
http://www.terrorizergrindcore.com
Facebook:
https://www.facebook.com/terrorizergrindcore/
11 ноя 2025
:
TERRORIZER работают над новой музыкой
12 май 2025
:
TERRORIZER кое-что планируют
3 май 2024
:
Профессиональное видео с выступления TERRORIZER
14 авг 2023
:
BRIAN WERNER в TERRORIZER
25 янв 2023
:
TERRORIZER всё
10 авг 2021
:
TERRORIZER на EARACHE RECORDS
11 окт 2018
:
Новый альбом TERRORIZER доступен для прослушивания
30 сен 2018
:
Новая песня TERRORIZER
16 авг 2018
:
Новая песня TERRORIZER
19 июл 2018
:
Новый альбом TERRORIZER выйдет осенью
27 июл 2016
:
TERRORIZER на THE END RECORDS
20 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления TERRORIZER
25 ноя 2014
:
Бывший барабанщик MORBID ANGEL рад, что обрёл христианскую веру
8 май 2014
:
Видео с выступления TERRORIZER
18 ноя 2013
:
Видео с выступления TERRORIZER
14 ноя 2013
:
Видео с выступления TERRORIZER
6 ноя 2012
:
Барабанщик TERRORIZER/Ex-MORBID ANGEL PETE SANDOVAL: 'Я почти полностью восстановился!'
13 июл 2012
:
Видео из DVD барабанщика TERRORIZER
13 мар 2012
:
Новое видео TERRORIZER
12 янв 2012
:
Новая песня TERRORIZER
17 дек 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома TERRORIZER
23 ноя 2011
:
Новый альбом TERRORIZER в феврале
15 июн 2011
:
TERRORIZER на SEASON OF MIST
4 июн 2009
:
Новый демо-трек TERRORIZER в сети
28 июн 2006
:
TERRORIZER огласили дату релиза нового альбома
6 янв 2006
:
TERRORIZER подписались на CENTURY MEDIA
сегодня
TERRORIZER работают над новой музыкой
В недавнем интервью у David'a Vincent'a спросили, работает ли группа TERRORIZER над новым материалом:
«Хе-хе, забавно получить такой вопрос. Но на самом деле у нас есть кое-что новое. Но я не буду ничего анонсировать».
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 27
Сообщений нет