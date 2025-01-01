сегодня



Стоит ли ждать новый DEATH ANGEL в 2026?



Rob Cavestany в интервью 107.7 The Bone поговорил о новом сингле "Cult Of The Used":



«Это наша первая песня, которую мы выпустили после "Wrath (Bring Fire)", вышедшей ранее в этом году… Это настоящая песня DEATH ANGEL. И ["Cult Of The Used"] был выбран потому, что, на мой взгляд, он отлично впишется в наш сет, который мы исполняем на концертах "Act III", где, конечно же, мы исполняем "Act III" целиком, а затем идет еще один акт с теми песнями, которые мы выбираем, но это не наши типичные песни, которые мы обычно играем. Так что было очень сложно исполнять некоторые композиции, которые довольно сложны для концертов. Однако это реально круто и весело».



На вопрос, какую песню, которая будет исполнена во время тура, посвященного 35-летию "Act III", будет самой сложной для исполнения, Rob ответил:



«"Cult Of The Used". Потому что она новая, и очень сложно играть и петь, и делать все это одновременно — вокальные гармонии и прочее… Это тоже подходит, потому что в "Act III" много подобного. Я даже не осознавал, что оно так и есть до тех пор пока мы не начали репетировать все песни, которые есть в "Act III" — нужно петь в каждой песне. И лидирующие партии в некоторых песнях, и, безусловно, много гармоний и фонового материала. Так что я много играю, пою и все такое, чего не делал 35 лет, с тех пор как мы в последний раз исполняли некоторые из них. Уже это само по себе взрывает мозг. Новый альбом вышел на новый уровень, потому что, по крайней мере, в песнях "Act III" есть какая-то мышечная память, которая сохранялась в течение 35 лет. Они вернулись быстрее. Хотя было и немного странно, но Mark сказал буквально то же самое. Он говорит, что, как ни странно, было очень легко вернуться к этому альбому. Потому что в то время мы так много им занимались, что это каким-то образом сохранило мышечную память. Но с новым материалом мышечная память не работает. Однако у нас все получается. Она становится все лучше и лучше, в ней есть вокальные гармонии, поэтому именно ее мы и будем исполнять в "Act III". Не поймите меня неправильно. Люди будут говорить: "Это не похоже ни на что из "Act III"". Я не говорю, что это похоже на что-то из "Act III". Что касается нашего нового материала, то, на мой взгляд, он дополняет тот сет».



Что касается возможности того, что новый альбом DEATH ANGEL увидит свет в недалеком будущем, Rob сказал:



«Время должно быть выбрано правильно. Нам нужен большой промежуток времени, чтобы должным образом поддержать полноформатный альбом и приложить все усилия для его выпуска. Как бы то ни было, наш следующий альбом будет десятым, и будь я проклят, если мы не дотянем до десяти. Будь я проклят, если мы остановимся на девяти. И большая часть материала уже написана… Могу сказать, что мы еще не приступали к записи альбома, но уже есть демо-версии, записи музыки и песен, которые находятся в процессе создания. И это происходит уже много лет. Песни, которые сейчас выпускаются, синглы, которые у нас есть, были созданы для того, чтобы быть синглами. Так что это был другой подход по сравнению с альбомом, в котором есть целая коллекция песен, которые подходят друг другу для записи. Мы не торопим процесс. А также просто из-за жизни, расписания и прочего, время было неподходящим. Для полноценной работы нам нужно четкое осознание, но пока этого просто не произошло. И потом, в этом году исполняется 35 лет "Act III". В следующем году будет 40-летие нашего дебютного альбома "The Ultra-Violence". Так что все это вдохновляет нас на проведение концертов, основанных на этих записях, из-за знаменательных событий, связанных с празднованием тех дней рождения».



На вопрос, может ли, по его мнению, фанаты ожидать выхода нового альбома DEATH ANGEL в 2026 году, Rob ответил:



«Выпущен в 26-м? Должен сказать, что это может быть выдачей желаемого за действительное. Но в этом нет ничего невозможного. И я умираю, умираю, умираю от желания записать эти песни. Так что мы реально пытаемся воплотить все это в жизнь».



Роб также прокомментировал тот факт, что DEATH ANGEL отказались от участия в осеннем туре 2024 года в качестве группы поддержки W.A.S.P. из-за разногласий с графиком работы с сольной группой гитариста SLAYER Kerry King, в которой Mark является солистом:



«Ты учишься подстраиваться, вместо того чтобы просто сидеть и мучиться из-за того, что все идет не совсем так, как ты бы хотел. Итак, за это время я сам стал развиваться таким образом, и, думаю, это пришлось сделать всей группе из-за нового материала. Итак, мы находимся в хорошем состоянии. У нас реально был момент, когда мы были очень нервными и немного расстроенными из-за того, что не смогли сделать то или иное, или все пошло так или иначе… Но с этим приходится мириться. Так бывает, особенно в этом бизнесе. Мы не единственные, кому приходится сталкиваться с меняющимися обстоятельствами. И вам нужно пройти через это, поднять свою жалкую задницу с земли, похлопать себя по плечу, сделать несколько глубоких вдохов, а затем просто подумать, что вы собираетесь делать дальше».



У него также спросили, стали ли теперь более открытыми каналы связи между участниками группы DEATH ANGEL, особенно после того, как Mark публично признался, что не сообщал своим коллегам по группе DEATH ANGEL о своем участии в группе King'a до тех пор, пока об этом не было объявлено официально:



«Да. В последнее время общение определенно улучшилось. Но опять же, как сказала бы Gilda Radner в 'Saturday Night Live', если не одно, то есть точно другое. И будь я проклят, если это неправда. Так что, если это не одно, то это другое. Поэтому мы уже привыкли. И это реально помогает тебе расти как личности, если ты правильно все используешь и держишь голову в холоде, это реально помогает тебе лучше справляться со всяким дерьмом, потому что всегда есть с чем разобраться. И тогда ты также понимаешь, что это немного странно, потому что такие вещи непреднамеренно заставляют тебя идти разными путями. Так что, если бы все произошло не так, как произошло, мы бы даже не отправились в турне [в честь 35-летия] "Act III" прямо сейчас. Но идея возникла сама собой, из-за того, что у нас не было возможности работать с нашим новым альбомом прямо сейчас, и что мы будем делать? И затем, в ходе наших бесед, тема юбилея всплыла сама собой. Должен признать, поначалу меня было трудно убедить. У меня никогда не было плана сделать подобное. Это не было похоже на "В конце концов, мы сделаем это". Мы просто двигались вперед. Я не пытаюсь выжать что-то из прошлого или что-то в этом роде. Но оно просто случилось. И, на самом деле, Ted сыграл очень важную роль в том, чтобы меня убедить».



Что касается того, что фанаты могут ожидать увидеть в туре, посвященном 35-летию "Act III", Rob сказал:



«Это будет "Act III", исполненный полностью, то есть от начала до конца. Весь альбом подряд. Так что это реально захватывающе — делать все таким образом. Это круто, потому что звучит как на альбоме. Мы все еще работаем над тем, как именно мы это сделаем. А потом, чтобы было мило, мы исполняем это в трех действиях. Итак, первый акт, затем небольшая пауза, затем второй акт с песнями, пауза, а затем третий. В общем, я даже не хочу говорить, потому что мы все еще решаем, как это преподнести. Поэтому даже не говорю, что мы обязательно начнем с "Act III". Может быть, так и будет, а может и не так, но "Act III" будет исполнен полностью.



Мы с Mark'ом определенно придерживаемся идеи двигаться вперед — не отрицая cвоего прошлого, но мы были очень непреклонны в том, чтобы не зацикливаться на прошлом. Например, у тебя есть пара новых песен? Ну что ж, все просто хотят услышать песню 1980 года, неважно какую. Итак, мы хотели убедиться, что наш новый материал будет актуален и понравится людям. А потом мы играли старые вещи и смешивали их, и у тебя получалось то одно, то другое, получалась комбинация старого и нового».







