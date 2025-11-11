сегодня



BRIAN 'HEAD' WELCH: «Что, если самодовольные люди никогда не были особенными по сравнению с другими?»



BRIAN 'HEAD' WELCH в воскресенье записал новое видео, в котором сказал:



«У меня возникла мысль: "Что, если все осуждающие христианские религиозные круги совершенно неправы в своём подходе? Что, если большинство политических христиан действуют в точности противоположно тому, как они должны действовать? Что, если они всё понимают неверно? Что, если в конце своей жизни, и я надеюсь, что этого не произойдёт, но что, если они обнаружат, что всё, что они делали, — это использовали свою веру как оружие для разделения?" Мне многое из этого так и кажется, и я совершенно устал от этого. А что, если бы вам были даны все духовные благословения в небесных сферах во Христе? Что, если бы ты лично был избран во Христе до сотворения мира, чтобы быть совершенно непорочным? На тебя не может быть возложена никакая вина — ты свободен от обвинений; на тебя не может быть возложено никаких обвинений, и ты совершенен в глазах Бога. Что, если бы тебе было дано это в дар? И единственная причина, по которой тебе было дано это, — чтобы Бог мог быть так добр к тебе, и единственный мотив — чтобы проявить богатство Своей доброты по отношению к тебе навсегда. Что, если Он просто хотел бы одаривать вас подарком за подарком вечно? И подарки начинаются в этой жизни. А когда вы перейдёте через врата смерти, вы получите их во всей полноте. А что, если вы получите аванс сейчас, в этой жизни? Что, если вы были избраны для всего этого?»







