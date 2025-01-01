|
сегодня
Лидер KREATOR: «Я три года потратил на написание новых песен»
MILLE PETROZZA в недавнем интервью рассказал о новой пластинке "Krushers Of The World":
«Я счастлив. Я доволен тем, как всё получилось. Мне потребовалось некоторое время, чтобы написать материал, но я думаю, что у нас есть много интересной музыки, хороших стихов и лирики. Надеюсь, люди оценят это».
Когда интервьюер отметил, что "Krushers Of The World" звучит "потрясающе", Mille ответил:
«О, спасибо. Да, группа очень, очень подготовлена. И атмосфера в группе, внутри группы, очень позитивная. А еще мы работали с одним из лучших продюсеров в мире, Jens'ом. На этот раз он реально вложил свое сердце и душу в этот продакшен, и как только мы пришли в студию, он с головой ушел в работу».
Mille подтвердил, что все "Krushers Of The World" были записаны в Швеции:
«Для "Gods Of Violence" мы также ездили в Эребру, чтобы записать гитары, вокал и свести их. И на этот раз мы все делали в студии [Jens], потому что теперь у него отличная оборудование. У него есть комната для игры на барабанах, так что не было необходимости менять студию для установки ударных. Итак, мы пробыли там шесть или семь недель, а потом он уезжал в небольшой отпуск, потом возвращался и еще три или четыре недели занимался сведением альбома. На этот раз [он] проделал очень хорошую работу.
Благодаря тому, как все устроено [на Fascination Street], у вас все под одной крышей. У вас есть мастеринг, сведение, запись, а потом там целый день работают разные люди. Все они металлисты. Так что для металлистов это почти как Диснейленд. Мы провели там все время. У нас у всех были там комнаты. Это очень удобно, потому что ты встаешь утром. Jens уже там. Мы начинали очень рано. И в целом, это был очень, очень целенаправленный процесс, но в то же время очень веселый. Мы много смеялись и по-настоящему наслаждались работой над альбомом, и я полагаю, это будет реально заметно по записи. Звучит свежо».
Говоря о том, как ему и остальным участникам KREATOR удается всегда создавать материал, который не звучит как повторение того, что они делали в прошлом, Mille сказал:
«Многие группы склонны забывать о том, что когда это превращается в рутину, вы просто записываете альбомы, чтобы вернуться к прошлому в туре, или чтобы оставаться актуальным, или по другим причинам, но все это неестественно. Ты должен постоянно задавать себе вопросы. Ты должен быть очень самокритичным по отношению к своему творчеству. Ты должен какое-то время жить с музыкой.
На этот раз я приступил к подготовке к записи на очень ранней стадии. Я занимался подготовкой к записи больше года и еще год писал песни. Я имею в виду, что я начал писать в 22-м и вплоть до 25-го. И это был процесс, на который у меня было достаточно времени — я и мой друг Andy [Posdziech] из ANY GIVEN DAY записывали демо-версии, которые уже были отличного качества, и люди, если бы они послушали демо-версии, уже услышали бы очень хороший продакшен. Так что демо-версии было очень приятно слушать, и они дали мне возможность какое-то время поработать с песнями и переписать материал, который казался мне слабым, или добавить что-то, когда мне казалось, что чего-то не хватает. И этот процесс по-настоящему дал альбому время для развития. Когда я ставил его группе, для меня музыка была уже старой, но я был уверен, что эти песни великолепны. А потом группа добавила свои идеи, затем Jens пришел со своими идеями. Так что это очень, очень приятное сочетание творчества и страсти к музыке. И все участники выложились на все 150 процентов».
На вопрос, насколько он открыт для новых идей, особенно от такого стороннего наблюдателя, как Jens, Mille ответил:
«Это зависит от обстоятельств. Иногда [Jens] вносиk предложения, и они были великолепны. Иногда нам не нравились его предложения. Все, что мы подвергаем сомнению, к лучшему. Никто из участников не хочет, чтобы песни страдали или давили на их самолюбие. Например, "Это моя идея, поэтому она должна быть в песне". Иногда это может быть проблемой для продюсеров или музыкантов, которые думают: "О, нет. Мне нужно вставить сюда эту часть песни. Иначе песня не получится хорошей." И мы были очень открыты, мы многое обсуждали. Мы много говорили. И это уже третий альбом, который мы записали с Jens'ом так что мы уже неплохо знаем друг друга, чтобы понимать, как на самом деле воспринимать критику или шутить, если идея не очень хороша. Поэтому мы не обижаемся на то, что будем делать, и вопросов "Да, но я хочу, чтобы там была моя идея" не появляется».
На вопрос, "на сто процентов ли он уверен", что после "Krushers Of The World" выйдет еще один альбом KREATOR, Mille ответил:
«Да. Я думаю, что да. Но это хороший подкол. Мы могли бы также говорить что-то вроде: "Ладно, возможно, это наш последний альбом". THE CURE делали это много лет назад, и сейчас, вроде бы MEGADETH выпускают свой последний альбом. Это приятный — как бы это сказать? — если они действительно так думают, тогда это круто.
Я полагаю, что у меня в запасе еще как минимум пять альбомов. Я к тому, что рано или поздно наступит конец. Физическое тело исчезнет. Серьезно, я не мыслю такими категориями. Я думаю, что как только ты вступаешь на этот путь, он заканчивается вместе с ним. Но я не удивлюсь, если у меня в запасе еще больше пяти альбомов, если я проживу достаточно долго. Сейчас, когда я достиг определенного возраста, конечно, это не то же самое, что в 20 лет, когда ты думаешь: "У меня в запасе, сто процентов, еще пять альбомов". Но я реально считаю, что это так. Однако давайте просто посмотрим — давайте посмотрим, что готовит нам будущее. Никогда не знаешь наверняка. Но я готов ко всему, что бы ни случилось. Однако посмотрим!
Эти загадочные мысли никогда не приходят мне в голову. Я всегда думал об этом, а также о том, что на "Krushers Of The World" вы можете услышать, то, что я считаю, что музыка может вдохновлять и должна приносить радость. И этот альбом, несмотря на то, что в нем есть мрачные и очень тяжелые вещи, несет в себе очень позитивную энергию, которую мы с радостью будем распространять по миру».
