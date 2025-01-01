сегодня



Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY



Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY, которое состоялось в рамках фестиваля Party.San Metal Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



1. Keep Me Longing 00:00

2. Fire, Walk with Me 10:44

3. Heal Me 20:03

4. Without You I'm Just a Sad Song 27:56

5. Sing for the Damage We've Done 38:01

6. Lungs Filled with Water 46:50

7. Street Spirit (Fade Out) feat. P.G. from GROZA 55:13





просмотров: 39

