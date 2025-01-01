Arts
Новости
11 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY

1 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY

30 янв 2025 : 		 Концертное видео HARAKIRI FOR THE SKY

22 янв 2025 : 		 Новый альбом HARAKIRI FOR THE SKY доступен для прослушивания

10 янв 2025 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

5 дек 2024 : 		 Кавер-версия RADIOHEAD от HARAKIRI FOR THE SKY

15 ноя 2024 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

18 окт 2024 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

26 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY

2 дек 2022 : 		 Новый сингл HARAKIRI FOR THE SKY

18 ноя 2022 : 		 Новый сингл HARAKIRI FOR THE SKY

12 ноя 2022 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

24 окт 2022 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

25 янв 2021 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

15 дек 2020 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

15 ноя 2020 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

14 окт 2020 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

11 фев 2018 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

27 янв 2018 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

15 янв 2018 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

8 дек 2017 : 		 Видео с текстом от HARAKIRI FOR THE SKY

8 ноя 2017 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

17 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HARAKIRI FOR THE SKY

2 апр 2014 : 		 Новый альбом HARAKIRI FOR THE SKY выйдет в апреле
Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY



zoom
Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY, которое состоялось в рамках фестиваля Party.San Metal Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

1. Keep Me Longing 00:00
2. Fire, Walk with Me 10:44
3. Heal Me 20:03
4. Without You I'm Just a Sad Song 27:56
5. Sing for the Damage We've Done 38:01
6. Lungs Filled with Water 46:50
7. Street Spirit (Fade Out) feat. P.G. from GROZA 55:13



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 39

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
