Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 16
*

Torture Squad

*



11 ноя 2025 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

11 июл 2025 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

1 мар 2025 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

3 дек 2024 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

21 апр 2024 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

1 ноя 2023 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

22 авг 2023 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

23 июл 2023 : 		 Видео с текстом от TORTURE SQUAD

3 июл 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA записался с TORTURE SQUAD

29 ноя 2022 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

6 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления TORTURE SQUAD

14 окт 2020 : 		 TORTURE SQUAD вернулись к работе над альбомом

4 ноя 2019 : 		 Вокалист TESTAMENT выступил с TORTURE SQUAD

26 янв 2013 : 		 TORTURE SQUAD в новом альбоме расскажут о бразильской военной диктатуре
Новое видео TORTURE SQUAD



Magnum Chaos (Official Video) Gaia / A Farewell to Mankind / The Last Journey, новое видео TORTURE SQUAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Devilish".




Like!+0Dislike!-0


Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 65

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
