сегодня



EPICA переносят тур из-за здоровья вокалистки



Группа EPICA опубликовала следующее сообщение:



«С большим сожалением мы вынуждены сообщить вам, что нам пришлось перенести наш предстоящий тур по Азии на сентябрь 2026 года.



После многочисленных проблем со здоровьем врачи посоветовали Simone воздержаться от гастролей до конца года. Как бы нам ни было досадно, здоровье превыше всего.



Мы приносим искренние извинения за возможные неудобства»



Новые даты:



Sep. 14 - Tokyo, JP

Sep. 15 - Osaka, JP

Sep. 17 - Shenzhen, CN

Sep. 18 - Guangzhou, CN

Sep. 20 - Beijing, CN

Sep. 22 - Shanghai, CN















+0 -0



просмотров: 99

