12 ноя 2025 : 		 EPICA переносят тур из-за здоровья вокалистки

26 окт 2025 : 		 Концертное видео EPICA

10 сен 2025 : 		 Гитарист EPICA: «Все получают в группе одинаково»

27 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

14 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

12 авг 2025 : 		 Вокалистка EPICA о знакомстве с симфо-металлом

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA'14

1 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

22 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

10 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

3 июн 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

6 май 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

4 май 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мы стали более зрелыми на новом альбоме»

30 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

23 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

19 апр 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

16 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

11 апр 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

2 апр 2025 : 		 Вокалистка EPICA о выступлениях с METALLICA

27 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

20 мар 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

12 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

8 мар 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мне легко дался новый альбом»
EPICA переносят тур из-за здоровья вокалистки



zoom
Группа EPICA опубликовала следующее сообщение:

«С большим сожалением мы вынуждены сообщить вам, что нам пришлось перенести наш предстоящий тур по Азии на сентябрь 2026 года.

После многочисленных проблем со здоровьем врачи посоветовали Simone воздержаться от гастролей до конца года. Как бы нам ни было досадно, здоровье превыше всего.

Мы приносим искренние извинения за возможные неудобства»

Новые даты:

Sep. 14 - Tokyo, JP
Sep. 15 - Osaka, JP
Sep. 17 - Shenzhen, CN
Sep. 18 - Guangzhou, CN
Sep. 20 - Beijing, CN
Sep. 22 - Shanghai, CN








