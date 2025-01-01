сегодня



POWER TRIP обещают новый интересный материал



Гитарист POWER TRIP Blake Ibanez в интервью Altars Of Metal ответил на вопрос, будет ли новый материал более "экспериментальным", чем то, что группа делала в прошлом, или же он будет следовать "тому же рецепту", что и то, что он и его коллеги по группе делали с Райли:



«Я думаю, это всего лишь малая часть того, что вы упомянули. Конечно, мы всегда будем чтить его, когда сможем. Мы движемся вперед, мы должны сосредоточиться на будущем, но это не значит, что мы забудем его или не будем чтить. Конечно, мы всегда будем это делать и постараемся в этом убедиться. Но когда дело дойдет до продвижения вперед, мы будем писать музыку так, как мы хотим ее писать. Очевидно, как я уже говорил, все те вещи и элементы формулы, которые у нас всегда были, я хочу сохранить, насколько это возможно, но Seth — другой человек, он другой вокалист, он другой автор текстов. Итак, собирается ли он попробовать написать тексты песен в точности так, как это сделал бы Райли? Что ж, я надеюсь, что он этого не сделает. Это были слова Райли, это была его индивидуальность. Это не значит, что мы больше ни во что не верим и по-прежнему хотим оставаться в этом мире — конечно, мы хотим, — но я не пишу тексты, так что не могу это контролировать. Я хочу, чтобы Seth написал о том, что его сильно волнует, и о чем он хотел бы написать и петь каждый вечер. Так что это не мне решать. Я считаю, он самостоятельный человек.



В музыкальном плане мы все из одного мира, у нас схожие вкусы и все такое. Мы хотим, чтобы это звучало как POWER TRIP, мы хотим, чтобы это звучало как то, что мы бы сделали сами. Но я бы никогда не посоветовал ему написать о том или ином. Райли, он всегда думал и менялся, и я не знаю, о чем бы он писал в наши дни. Я тоже не знаю, о чем бы он хотел поговорить. Я не могу на самом деле рассуждать об этом. К сожалению, его больше нет с нами. Мне кажется, что это все равно что пытаться занять его место, а это неправильно. Я думаю, он заслуживает этого места. В случае с Seth, он сам по себе. Он может сам распоряжаться своими мыслями и идеями. Я не думаю, что мы стали бы делать что-то, что по какой-либо причине шло бы вразрез с тем, о чем он писал. Но он не собирается пытаться писать те же песни или что-то в этом роде, так что это будет что-то другое. Но я не могу представить, чтобы это было что-то, что не заинтересовало бы таких людей, как мы, и не вызвало бы у них энтузиазма. Но, на самом деле, решать не мне».







