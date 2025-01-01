сегодня



KERRY KING любит погонять шары



KERRY KING в недавнем видео признался в любви погонять шары в пинболе и рассказал о том, как навыки музыканта позволяют ему быть успешным на автоматах Stern:



«Я скажу, что будучи подростком, когда ходил на небольшие площадки для мини-гольфа и там были пинболы и все такое прочее, так вот мы тогда по-настоящему увлекались оригинальным Pin-Bot. И мы прошли там все».



Говоря о своих отношениях с компанией Stern Pinball, Inc., Kerry сказал:



«Что ж, ребята из Stern, я, вероятно, сблизился с ними, потому что мой друг Gerardo, который работает в Reigning Phoenix Music, дружил с одним из главных парней в Stern. Я знаю этого парня уже 20 лет, и Stern Pinball не из тех, кто поддерживает людей, но я настолько близок с этими ребятами, насколько, на мой взгляд, может быть близок музыкант».



Говоря о своей коллекции пинбола, King добавил:



«Моя коллекция пинбола небольшая, потому что сейчас я живу в Нью-Йорке. Мои игры более современные. Я полагаю, что моя самая старая игра — "South Park", и ей, наверное, уже 25 лет. Это игры, которые нравятся мне и моей жене, например, мы любим играть в "Family Guy". Нам нравится шоу. Музыкальные части для меня особенные, потому что я фанат AC/ DC, я фанат METALLICA. Те, у которых есть группы, музыку для которых ты можешь подобрать сам, я думаю, это очень круто. Как я уже упоминал, AC/DC, METALLICA, IRON MAIDEN. Я играл в AEROSMITH — то же самое; очень весело. Я поиграл в ремейк METALLICA. Они мне нравятся больше, потому что под них можно зажигать под песни, которые просто и бы без игры в пинбол бы звучали. Например, мне и пинбол SLAYER с пентаграммами и очень антирелигиозными вещами по душе. И я знаю, что может и неожиданно, но это просто забавно слышать».







