11 ноя 2025 : 		 KERRY KING любит погонять шары

4 ноя 2025 : 		 KERRY KING работает над текстами

20 окт 2025 : 		 KERRY KING исполнил SLAYER, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

31 июл 2025 : 		 KERRY KING почтил память Оззи

17 май 2025 : 		 KERRY KING: «Играть с друзьями гораздо важнее, чем я думал»

11 май 2025 : 		 KERRY KING о том, что не стал участником MEGADETH: «Я понимаю, что сделал правильный выбор»

6 май 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

5 май 2025 : 		 Почему KERRY KING играет песни SLAYER?

28 апр 2025 : 		 KERRY KING хочет завершить запись альбома до конца года

22 апр 2025 : 		 KERRY KING разогрел рестлера

9 апр 2025 : 		 KERRY KING послал хейтеров

26 фев 2025 : 		 KERRY KING: «Не хочу я книжку писать!»

21 фев 2025 : 		 KERRY KING хочет альбом в 2026

10 фев 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

27 янв 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

17 янв 2025 : 		 KERRY KING открыл американский тур

15 янв 2025 : 		 KERRY KING записал тему для DAMIAN PRIEST

13 янв 2025 : 		 KERRY KING с радостью играет где угодно

12 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, AC/DC и METALLICA

11 янв 2025 : 		 KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»

5 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов

24 дек 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе с KERRY KING

23 дек 2024 : 		 KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»

20 дек 2024 : 		 KERRY KING выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

18 дек 2024 : 		 Зачем KERRY KING стали играть IRON MAIDEN

10 дек 2024 : 		 KERRY KING опять сыграл IRON MAIDEN
KERRY KING любит погонять шары



KERRY KING в недавнем видео признался в любви погонять шары в пинболе и рассказал о том, как навыки музыканта позволяют ему быть успешным на автоматах Stern:

«Я скажу, что будучи подростком, когда ходил на небольшие площадки для мини-гольфа и там были пинболы и все такое прочее, так вот мы тогда по-настоящему увлекались оригинальным Pin-Bot. И мы прошли там все».

Говоря о своих отношениях с компанией Stern Pinball, Inc., Kerry сказал:

«Что ж, ребята из Stern, я, вероятно, сблизился с ними, потому что мой друг Gerardo, который работает в Reigning Phoenix Music, дружил с одним из главных парней в Stern. Я знаю этого парня уже 20 лет, и Stern Pinball не из тех, кто поддерживает людей, но я настолько близок с этими ребятами, насколько, на мой взгляд, может быть близок музыкант».

Говоря о своей коллекции пинбола, King добавил:

«Моя коллекция пинбола небольшая, потому что сейчас я живу в Нью-Йорке. Мои игры более современные. Я полагаю, что моя самая старая игра — "South Park", и ей, наверное, уже 25 лет. Это игры, которые нравятся мне и моей жене, например, мы любим играть в "Family Guy". Нам нравится шоу. Музыкальные части для меня особенные, потому что я фанат AC/ DC, я фанат METALLICA. Те, у которых есть группы, музыку для которых ты можешь подобрать сам, я думаю, это очень круто. Как я уже упоминал, AC/DC, METALLICA, IRON MAIDEN. Я играл в AEROSMITH — то же самое; очень весело. Я поиграл в ремейк METALLICA. Они мне нравятся больше, потому что под них можно зажигать под песни, которые просто и бы без игры в пинбол бы звучали. Например, мне и пинбол SLAYER с пентаграммами и очень антирелигиозными вещами по душе. И я знаю, что может и неожиданно, но это просто забавно слышать».




