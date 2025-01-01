KERRY KING любит погонять шары

|
|
|
|
США
9 дек 2024 :
|
KERRY KING о выступлениях сольно
5 дек 2024 :
|
KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN
8 ноя 2024 :
|
KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»
15 окт 2024 :
|
KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля
2 окт 2024 :
|
Новое видео KERRY KING
17 сен 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
4 сен 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
2 сен 2024 :
|
KERRY KING не против новых концертов SLAYER
22 авг 2024 :
|
MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
17 авг 2024 :
|
KERRY KING: «Люди — это тараканы!»
15 авг 2024 :
|
KERRY KING готов выпустить демки со своим вокалом
14 авг 2024 :
|
Гитарист KERRY KING не за ИИ
12 авг 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
6 авг 2024 :
|
KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»
31 июл 2024 :
|
MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»
26 июл 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
23 июл 2024 :
|
KERRY KING прогрел LAMB OF GOD и MASTODON
22 июл 2024 :
|
MARK MORTON уважает KERRY KING
21 июл 2024 :
|
PAUL BOSTAPH о работе с KERRY KING
14 июл 2024 :
|
KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS
11 июл 2024 :
|
PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»
8 июл 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
4 июл 2024 :
|
KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»
26 июн 2024 :
|
KERRY KING: «Религия — это ложь!»
21 июн 2024 :
|
Видео полного выступления KERRY KING
20 июн 2024 :
|
KERRY KING о первом альбоме
17 июн 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
11 июн 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
10 июн 2024 :
|
KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»
6 июн 2024 :
|
KERRY KING отметил 60-летие на сцене
5 июн 2024 :
|
KERRY KING: «Религия — это фарс!»
2 июн 2024 :
|
KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»
29 май 2024 :
|
KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах
28 май 2024 :
|
KERRY KING: «Люблю я огняшку!»
27 май 2024 :
|
KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
|
KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
|
KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
|
PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
|
KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
|
Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
|
KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
|
KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
|
KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
|
SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
|
KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
|
Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
|
KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
6 май 2024 :
|
Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
2 май 2024 :
|
KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
12 апр 2024 :
|
Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
|
Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
|
PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
13 мар 2024 :
|
MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
11 мар 2024 :
|
KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a
11 фев 2024 :
|
PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»
7 фев 2024 :
|
Официальное фото нового состава KERRY KING
7 фев 2024 :
|
KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»
6 фев 2024 :
|
Первое фото новой группы KERRY KING
6 фев 2024 :
|
KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»
5 фев 2024 :
|
MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
5 фев 2024 :
|
Новая песня KERRY KING
сегодня
KERRY KING любит погонять шары
KERRY KING в недавнем видео признался в любви погонять шары в пинболе и рассказал о том, как навыки музыканта позволяют ему быть успешным на автоматах Stern:
«Я скажу, что будучи подростком, когда ходил на небольшие площадки для мини-гольфа и там были пинболы и все такое прочее, так вот мы тогда по-настоящему увлекались оригинальным Pin-Bot. И мы прошли там все».
Говоря о своих отношениях с компанией Stern Pinball, Inc., Kerry сказал:
«Что ж, ребята из Stern, я, вероятно, сблизился с ними, потому что мой друг Gerardo, который работает в Reigning Phoenix Music, дружил с одним из главных парней в Stern. Я знаю этого парня уже 20 лет, и Stern Pinball не из тех, кто поддерживает людей, но я настолько близок с этими ребятами, насколько, на мой взгляд, может быть близок музыкант».
Говоря о своей коллекции пинбола, King добавил:
«Моя коллекция пинбола небольшая, потому что сейчас я живу в Нью-Йорке. Мои игры более современные. Я полагаю, что моя самая старая игра — "South Park", и ей, наверное, уже 25 лет. Это игры, которые нравятся мне и моей жене, например, мы любим играть в "Family Guy". Нам нравится шоу. Музыкальные части для меня особенные, потому что я фанат AC/ DC, я фанат METALLICA. Те, у которых есть группы, музыку для которых ты можешь подобрать сам, я думаю, это очень круто. Как я уже упоминал, AC/DC, METALLICA, IRON MAIDEN. Я играл в AEROSMITH — то же самое; очень весело. Я поиграл в ремейк METALLICA. Они мне нравятся больше, потому что под них можно зажигать под песни, которые просто и бы без игры в пинбол бы звучали. Например, мне и пинбол SLAYER с пентаграммами и очень антирелигиозными вещами по душе. И я знаю, что может и неожиданно, но это просто забавно слышать».
