сегодня



Официальная причина смерти Эйса Фрейли



Оригинальный гитарист KISS Эйса Фрейли скончался от тупой травмы головы, полученной в результате падения.



Судебно-медицинский эксперт округа Моррис подтвердил причину смерти в отчете, полученном TMZ.com в понедельник, в ноябре. Смерть Эйса была квалифицирована как несчастный случай. Ему было 74 года.



Согласно отчету, компьютерная томография головы Фрейли выявила множественные ушибы, переломы костей задней части черепа, кровоизлияния и субдуральную гематому (тип кровотечения, которое возникает в головном мозге человека после травмы головы). На бедре музыканта были обнаружены дополнительные синяки. В отчете также отмечается, что Фрейли перенес инсульт.







+0 -0



просмотров: 55

