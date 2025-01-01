Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 16
[= ||| все новости группы



*

Halford

*



11 ноя 2025 : 		 ROB HALFORD: «Я не хочу просыпаться с ощущением тошноты и усталости, как это было раньше»

11 окт 2025 : 		 ROB HALFORD: «Смогу ли я еще десять лет? Смогу!»

23 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «У меня есть хеви-металлический кактус у бассейна. Я не молюсь перед ним, но когда я смотрю на него, я ощущаю некую связь»

31 июл 2025 : 		 Новая фигурка ROB HALFORD

1 апр 2025 : 		 ROB HALFORD: путь от JUDAS PRIEST до иудейского священника

6 фев 2025 : 		 ROB HALFORD: «Депрессия у меня была дай божЕ!»

16 окт 2024 : 		 ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна»

7 сен 2024 : 		 ROB HALFORD, SLASH и другие помогут котикам

28 авг 2024 : 		 ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме»

18 июл 2024 : 		 ROB HALFORD о простате

15 май 2024 : 		 ROB HALFORD и BRUCE DICKINSON не разговаривали уже «целую вечность»

29 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Правда или ложь?»

23 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Раньше я был ужасно одинок из-за того, что мне приходилось вести двойную жизнь»

26 мар 2024 : 		 ROB HALFORD о блюзовом альбоме: «Когда у меня появится время, я это сделаю»

19 фев 2024 : 		 ROB HALFORD: «Котики рулят»

8 фев 2024 : 		 ROB HALFORD о металл-сообществе: «Мы семья»

28 янв 2024 : 		 ROB HALFORD о METALLICA: «Они самые потрясающие люди в этом бизнесе»

8 янв 2024 : 		 ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого

22 ноя 2023 : 		 DOLLY PARTON о ROB HALFORD

22 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о DOLLY PARTON

15 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался»

18 окт 2023 : 		 ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»

28 сен 2023 : 		 ROB HALFORD, SLASH, TOMMY LEE вновь спасают котиков!

19 сен 2023 : 		 Альбомы HALFORD выйдут на виниле

23 авг 2023 : 		 ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать бесконечно

10 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о лучшем совете, который ему дал ROB HALFORD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD: «Я не хочу просыпаться с ощущением тошноты и усталости, как это было раньше»



zoom
ROB HALFORD в рамках беседы с бывшим басистом MEGADETH David Ellefson'ом на прошедшем в минувшие выходные Rock 'N' Roll Fantasy Camp в Скоттсдейле, Аризона, ответил на вопрос о том, почему уже 38 лет не берет в рок крепкого:

«Мой первый концерт в трезвом состоянии с JUDAS PRIEST состоялся в Tingley Coliseum в мае 1986 года в Альбукерке, Нью-Мексико. Это был мой первый концерт в трезвом состоянии, и я был очень напуган. Я был в ужасе. И первый раз, когда я пел трезвым, был просто чем-то невероятным. Я был воодушевлён, чувствуя музыку впервые в её чистом виде, без помех, в реальности. И было здорово слышать себя и свой голос — на что он способен, а также своих товарищей по группе. Мне не нужно было всё это — мне не нужно было ничего из этого, чтобы достичь того, чего я достиг.

В нашем бизнесе раньше часто возникали ужасные ситуации, когда люди терялись и попадали в очень плохую компанию. Многие из нас выздоровели. Сейчас, когда туровый автобус подъезжает к месту выступления, ребята из групп выскакивают из автобуса, достают гантели и прыгают на скакалке у багажных полок, и это здорово. Сейчас такой образ жизни уже не так актуален, потому что раньше существовало давление со стороны сверстников. Все читали рок-н-ролльные истории о рокерах, которые совершали сумасшедшие, опасные вещи. Создавалось ощущение, что это своего рода обряд посвящения, что ты должен пройти через это по какой-то причине. "Я делаю это, потому что такой-то и такой-то делали это". И тогда ты посвящаешь свою жизнь какой-то другой цели, чего не следует делать.
В любом случае я двигаюсь день за днём по милости Божьей. И я не хочу просыпаться с ощущением тошноты и усталости, как это было раньше».

На вопрос, был ли особый момент, момент прозрения, который изменил его, Rob ответил:

«Да. Трудно описать этот момент, но когда тебе промывают желудок, потому что ты чувствуешь себя плохо, и всё вокруг тебя такое чёрное и мрачное, что ты просто хочешь сбежать от всего этого, — это было во время первого серьёзного психического кризиса, который я пережил. А затем, вскоре после того, как я в который раз ударил кулаком по стене... Мне пришлось ремонтировать стены, потому что я сломал их кулаком. После возлияний я злился на себя и начинал бить кулаками по стенам.

Любой человек, проходящий реабилитацию, скажет вам, что наступает момент, когда он просто устаёт от того, что ему плохо, и тогда он меняется. И ты думаешь, что с этого момента всё будет легко. Нет. Каждый день, когда по телевизору показывают рекламу пива или крепких напитков, я испытываю эмоции. Это удивительно. Тяга никогда не проходит. Вот почему это называется зависимостью. Я наркоман. Я выздоравливающий алкоголик и наркоман. Это никогда не проходит. Сила и энергия, которые ты черпаешь из высшей силы, из инструментов, которые у тебя есть, чтобы оставаться чистым и трезвым, — на это стоит сейчас ориентироваться. Это всегда остаётся в глубине сознания. Так что я счастлив и благодарен, что нахожусь на этом этапе и живу настоящим моментом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 77

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом