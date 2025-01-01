ROB HALFORD: «Я не хочу просыпаться с ощущением тошноты и усталости, как это было раньше»

25 июн 2023 :
ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Первые!
19 июн 2023 :
ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Аудио
8 мар 2023 :
ROB HALFORD — о совместной работе с Долли Партон: «Я был на седьмом небе от счастья»
3 мар 2023 :
ROB HALFORD — о выступлениях с BLACK SABBATH: «Это было потрясающе»
27 фев 2023 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлении с DOLLY PARTON в ЗСРНР: «Я был в восторге»
17 фев 2023 :
ROB HALFORD: «Каждый день голо-сую за IRON MAIDEN!»
12 янв 2023 :
Вокалист DEATH ANGEL — о фронтмене JUDAS PRIEST: «Он самый большой источник вдохновения для меня»
10 янв 2023 :
ROB HALFORD не брал крепкого уже 37 лет
13 дек 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о ностальгии
28 ноя 2022 :
ROB HALFORD о выступлении с Долли Партон
17 ноя 2022 :
ROB HALFORD: «Моя книга для тех, кто хочет проникнуть поглубже»
9 ноя 2022 :
ROB HALFORD и другие спели с DOLLY PARTON
9 ноя 2022 :
ROB HALFORD: «Я смог прорубить это окно!»
5 ноя 2022 :
ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель»
3 ноя 2022 :
ROB HALFORD — о новой книге: «Буду богоху...»
25 июл 2022 :
ROB HALFORD: «Нужно следить за своим PSA!»
24 июн 2022 :
Выходит фигурка ROB HALFORD
24 май 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о путешествиях
4 май 2022 :
ROB HALFORD, ALICE COOPER и SCOTT STAPP выступили CoopStock 2
20 апр 2022 :
ROB HALFORD выпускает новую книгу!
17 апр 2022 :
ROB HALFORD дал имена котятам из приюта
13 апр 2022 :
ROB HALFORD — про рак
2 мар 2022 :
ROB HALFORD придумал, как использовать остатки
22 фев 2022 :
ROB HALFORD: «Люблю я блюз!»
7 фев 2022 :
ROB HALFORD отметил день борьбы с раком
7 фев 2022 :
ROB HALFORD показал патрон
19 янв 2022 :
ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»
5 янв 2022 :
ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»
30 дек 2021 :
ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»
24 дек 2021 :
ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH
20 дек 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри
23 ноя 2021 :
ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми
22 ноя 2021 :
ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»
10 ноя 2021 :
ROB HALFORD — о раке
7 ноя 2021 :
ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»
21 окт 2021 :
ROB HALFORD рассказал о раке простаты
20 окт 2021 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»
8 окт 2021 :
ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом
29 сен 2021 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»
23 сен 2021 :
ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA
16 авг 2021 :
Винил HALFORD выйдет осенью
12 авг 2021 :
ROB HALFORD с братом представят эль
18 июн 2021 :
ROB HALFORD — настоящий полковник
14 июн 2021 :
ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»
8 июн 2021 :
ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»
12 май 2021 :
ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»
13 апр 2021 :
ROB HALFORD зовёт за дозой
23 мар 2021 :
ROB HALFORD получил вторую дозу
12 фев 2021 :
ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»
27 янв 2021 :
ROB HALFORD — за справедливость
25 янв 2021 :
ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»
21 янв 2021 :
ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»
25 дек 2020 :
ROB HALFORD не испытывает сожалений
24 дек 2020 :
ROB HALFORD — о лучшем совете
23 дек 2020 :
Санта-Роб!
20 дек 2020 :
Почему так мало K.K.? Отвечает R!
15 дек 2020 :
ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»
9 дек 2020 :
ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»
2 дек 2020 :
ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»
28 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «Гордись своим!»
27 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»
24 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»
20 ноя 2020 :
Десятка от HALFORD'a
18 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»
12 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»
29 окт 2020 :
ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится
22 окт 2020 :
ROB HALFORD — о блюзовом альбоме
20 окт 2020 :
ROB HALFORD выбирает бога
14 окт 2020 :
Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»
12 окт 2020 :
ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»
9 окт 2020 :
ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»
6 окт 2020 :
ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»
5 окт 2020 :
ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»
2 окт 2020 :
ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»
30 сен 2020 :
ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»
29 сен 2020 :
HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»
29 сен 2020 :
Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор
25 сен 2020 :
ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST
24 сен 2020 :
ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения
19 сен 2020 :
ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»
17 сен 2020 :
ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»
7 сен 2020 :
ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом
24 авг 2020 :
Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией
29 май 2020 :
ROB HALFORD выпустит биографию осенью
5 апр 2020 :
ROB HALFORD 'Tiger King'
25 дек 2019 :
ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»
19 дек 2019 :
ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»
7 ноя 2019 :
ROB HALFORD выпустит биографию осенью
23 окт 2019 :
ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке
21 окт 2019 :
Видео с текстом от ROB HALFORD
7 окт 2019 :
ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»
4 окт 2019 :
Рождественская песня от ROB HALFORD
8 сен 2019 :
Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью
18 июн 2019 :
Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение»
19 фев 2019 :
ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE
25 окт 2018 :
ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»
18 сен 2018 :
ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»
28 авг 2018 :
ROB HALFORD об Арете Франклин
8 июн 2018 :
ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH
13 апр 2017 :
ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу
11 апр 2017 :
ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу
6 апр 2017 :
Трек-лист бокс-сета ROB HALFORD
30 мар 2017 :
Бокс-сет HALFORD выйдет весной
23 июл 2016 :
ROB HALFORD, STEPHEN PEARCY, MARK SLAUGHTER выступили с HAIRBALL
20 май 2016 :
Как ROB HALFORD полюбил музыкантов PANTERA
1 дек 2015 :
Журнал Maxim простил ROB HALFORD, FREDDIE MERCURY за то, что они геи
5 ноя 2015 :
Вокалист JUDAS PRIEST всё ещё хочет записать блюзовый альбом
21 июл 2015 :
ROB HALFORD: «LADY GAGA по-прежнему в моем списке»
26 мар 2015 :
ROB HALFORD заключил контракт с SONY MUSIC ENTERTAINMENT
17 мар 2015 :
Неопубликованный роман ROB'a HALFORD'a увидит свет?
11 ноя 2014 :
ROB HALFORD признался в любви к MICHAEL'у BUBLÉ
24 окт 2014 :
ROB HALFORD: «Рок жив, прекрасен и интересен как никогда»
28 авг 2014 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Чтобы быть первым в рок-н-ролле, ты должен делать что-то такое, что до тебя никто не делал»
7 июл 2014 :
Вокалист JUDAS PRIEST о комментариях вокалиста IRON MAIDEN
28 май 2013 :
Фронтмен JUDAS PRIEST хотел бы попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла
18 май 2013 :
ROB HALFORD: 'США - единственный источник обвинений в адрес хэви металла'
6 дек 2012 :
Концертный релиз HALFORD
14 окт 2011 :
Фрагмент нового DVD HALFORD
12 окт 2011 :
Концерт HALFORD "Live At Saitama Super Arena" на CD выпустят в ноябре
29 июн 2011 :
Новый DVD/Blu-Ray HALFORD выйдет в октябре
18 дек 2010 :
Видео с выступления HALFORD
9 дек 2010 :
ROB HALFORD о последнем турне JUDAS PRIEST
20 ноя 2010 :
Новое видео HALFORD
4 ноя 2010 :
ROB HALFORD о любимом альбоме BLACK SABBATH
26 окт 2010 :
Видео с выступления HALFORD
23 окт 2010 :
Видео с концерта HALFORD
20 окт 2010 :
ROB HALFORD высказался по поводу запугивания геев
15 сен 2010 :
Новое видео HALFORD
4 сен 2010 :
Детали нового альбома HALFORD
26 авг 2010 :
Видео с выступления HALFORD
12 авг 2010 :
Новый сингл от группы HALFORD
19 июл 2010 :
HALFORD выступили впервые за семь лет
26 июн 2010 :
HALFORD выпустит новый сингл
19 май 2010 :
ROB HALFORD дал интервью на вручении наград «Альянса геев и лесбиянок против диффамации»
6 май 2010 :
Превью нового DVD HALFORD
4 ноя 2009 :
Новое видео HALFORD'a
24 окт 2009 :
Объявлена дата выхода нового альбома HALFORD
11 сен 2009 :
HALFORD приготовил подарок
2 сен 2009 :
Новый альбом HALFORD'a выйдет в октябре
13 июн 2009 :
'METAL' MIKE CHLASCIAK объявил название альбома
20 мар 2008 :
Переиздания сольных альбомов ROB'а HALFORD'а
31 авг 2007 :
HALFORD: новая песня доступна для скачивания
16 июн 2007 :
Rob HALFORD : подробности релиза "Metal God Essentials – Vol. 1"
4 фев 2007 :
HALFORD: Видео 'Forgotten Generation' в сети
3 июн 2006 :
ROB HALFORD основал собственный лейбл
