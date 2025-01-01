сегодня



Концертное видео DREAM THEATER



"Night Terror", новое концертное видео группы DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного альбома "Quarantième: Live À Paris", выходящего 28 ноября на Inside Out Music/Sony Music.



Petrucci: «С того момента, как мы объявили о нашем туре в честь 40-летия, мы знали, что это будет особенное событие как для группы, так и для наших поклонников, и его необходимо запечатлеть. На этом релизе наше выступление в Париже представлено в потрясающем аудио- и видеоформате и действительно отражает это знаменательное событие для всех».



Portnoy: «Мы всегда знали, что этот тур будет незабываемым, потому что мы не только отмечали четыре десятилетия с момента создания группы, но и воссоединение классического состава группы. Волнение и эмоции между нами и нашими поклонниками на каждом концерте были ощутимы и просто зашкаливали! Вечер, запечатленный здесь, в Париже, был эпическим праздником, которым мы теперь можем поделиться со всем миром в честь этого невероятного тура».



CD1:



01. Metropolis Pt. 1

02. Overture 1928

03. Strange Déjà Vu

04. The Mirror

05. Panic Attack

06. Barstool Warrior

07. Hollow Years

08. Constant Motion

09. As I Am



CD2:



01. Orchestral Overture

02. Night Terror

03. Under A Glass Moon

04. This Is The Life

05. Vacant

06. Stream of Consciousness

07. Octavarium



CD3:



01. Home

02. The Spirit Carries On

03. Pull Me Under



Blu-ray 1:



01. Metropolis Pt. 1

02. Overture 1928

03. Strange Déjà Vu

04. The Mirror

05. Panic Attack

06. Barstool Warrior

07. Hollow Years

08. Constant Motion

09. As I Am



Blu-ray 2:



01. Orchestral Overture

02. Night Terror

03. Under A Glass Moon

04. This Is The Life

05. Vacant

06. Stream of Consciousness

07. Octavarium

08. Home

09. The Spirit Carries On

10. Pull Me Under







+0 -0



просмотров: 58

