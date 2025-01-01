Arts
Новости
Cheap Trick

12 ноя 2025 : 		 Новое видео CHEAP TRICK

12 окт 2025 : 		 Новая песня CHEAP TRICK

27 сен 2025 : 		 Сольная тема от сына вокалиста CHEAP TRICK

24 авг 2025 : 		 Новый альбом CHEAP TRICK выйдет осенью

23 авг 2025 : 		 Сольная тема от сына вокалиста CHEAP TRICK

29 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вместе с CHIP Z'NUFF исполняют CHEAP TRICK

11 фев 2025 : 		 Виниловый бокс-сет CHEAP TRICK выйдет весной

30 июл 2023 : 		 Гитарист CHEAP TRICK: «Мы подкладки ни-ни, а вот KISS...»

29 мар 2022 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS присоединился на сцене к CHEAP TRICK

11 янв 2022 : 		 CHEAP TRICK выступили на игре

3 июл 2021 : 		 Вокалист CHEAP TRICK не согласен в вокалистом KISS

26 июн 2021 : 		 Вокалист CHEAP TRICK: «Будем творить до последнего!»

3 июн 2021 : 		 Басист CHEAP TRICK — о состоянии здоровья

23 апр 2021 : 		 CHEAP TRICK в "The Late Show With Stephen Colbert"

13 апр 2021 : 		 Басист CHEAP TRICK поправляется после операции

17 мар 2021 : 		 Гитарист CHEAP TRICK: «Это я первый накормил Бона Скотта мексиканской едой»

13 мар 2021 : 		 Новая песня CHEAP TRICK

4 мар 2021 : 		 Вокалист CHEAP TRICK: «Мы никогда не пытались быть теми, кем не являемся»

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEAP TRICK

4 ноя 2020 : 		 CHEAP TRICK на BMG

26 май 2020 : 		 CHEAP TRICK завершили работу над альбомом

30 сен 2019 : 		 CHRIS CAFFERY выступил с CHEAP TRICK

31 авг 2018 : 		 CHEAP TRICK завершают работу над альбомом

20 май 2018 : 		 Новая песня CHEAP TRICK

23 сен 2017 : 		 Новый альбом CHEAP TRICK выйдет осенью

4 сен 2017 : 		 Гитарист ANTHRAX присоединился на сцене к CHEAP TRICK
Новое видео CHEAP TRICK



The Riff That Won't Quit, новая песня группы CHEAP TRICK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "All Washed Up", выход которого запланирован на 14 ноября:

01. All Washed Up
02. All Wrong Long Gone
03. The Riff That Won't Quit
04. Bet It All
05. The Best Thing
06. Twelve Gates
07. Bad Blood
08. Dancing With The Band
09. Love Gone
10. A Long Way To Worcester
11. Wham Boom Bang




просмотров: 40

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
