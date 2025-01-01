сегодня



Новое видео CHEAP TRICK



The Riff That Won't Quit, новая песня группы CHEAP TRICK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "All Washed Up", выход которого запланирован на 14 ноября:



01. All Washed Up

02. All Wrong Long Gone

03. The Riff That Won't Quit

04. Bet It All

05. The Best Thing

06. Twelve Gates

07. Bad Blood

08. Dancing With The Band

09. Love Gone

10. A Long Way To Worcester

11. Wham Boom Bang







