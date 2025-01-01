Arts
Mushroomhead

12 ноя 2025 : 		 Бывший вокалист MUSHROOMHEAD о раке

10 мар 2025 : 		 Бывший вокалист MUSHROOMHEAD пробует альтернативную медицину

6 ноя 2024 : 		 Барабанщик MUSHROOMHEAD о запрете телефонов на концертах

17 авг 2024 : 		 Бывший из MUSHROOMHEAD хочет денег

8 авг 2024 : 		 Новая песня MUSHROOMHEAD

7 авг 2024 : 		 Барабанщик MUSHROOMHEAD: «Новая кровь может дать новый импульс»

21 июл 2024 : 		 Могут ли MUSHROOMHEAD без масок?

10 июл 2024 : 		 Новое видео MUSHROOMHEAD

15 июн 2024 : 		 Новое видео MUSHROOMHEAD

13 сен 2022 : 		 DAVE 'GRAVY' FELTON присоединился на сцене к MUSHROOMHEAD

4 июл 2022 : 		 Барабанщик MUSHROOMHEAD о переменах в составе

16 дек 2021 : 		 Новое 12-минутное видео MUSHROOMHEAD

17 фев 2021 : 		 Новые клипы MUSHROOMHEAD

25 июн 2020 : 		 Рассказ о виниловом издании MUSHROOMHEAD

5 июн 2020 : 		 Новое видео MUSHROOMHEAD

27 май 2020 : 		 Новая песня MUSHROOMHEAD

22 апр 2020 : 		 Новое видео MUSHROOMHEAD

5 апр 2019 : 		 MUSHROOMHEAD на NAPALM RECORDS

17 авг 2018 : 		 Новое видео MUSHROOMHEAD

10 июл 2018 : 		 Новое видео MUSHROOMHEAD

15 июн 2018 : 		 Новый DVD MUSHROOMHEAD выйдет летом

28 мар 2018 : 		 Новый состав MUSHROOMHEAD дебютировал на сцене

8 мар 2018 : 		 JEFF HATRIX ушел из MUSHROOMHEAD

21 сен 2016 : 		 MUSHROOMHEAD начнут запись осенью

19 май 2016 : 		 MUSHROOMHEAD исполняют песню Принса

7 окт 2015 : 		 Бывший вокалист MUSHROOMHEAD объяснил, почему покинул команду
Бывший вокалист MUSHROOMHEAD о раке



В недавнем интервью JEFFREY HATRIX, бывший вокалист MUSHROOMHEAD, рассказал о своей битве с раком:

«К сожалению, в апреле 2024 года я потерял свою жену Стейси [из-за рака], а через месяц мне самому поставили этот диагноз. И я сразу же принял решение, что буду полностью придерживаться естественного подхода [к лечению этого заболевания]. Иногда я получал сообщения от людей: "Покойся с миром. Значит, в следующем году тебя здесь не будет в это время". Но я не верю в методы лечения с помощью большой медицины. Я думаю, что это то, чего многие люди в конечном итоге боятся. И я уверен, что если вы немного поищете, то, возможно, найдете что-то, что удержит вас здесь, не отнимая у вас так много времени.

Итак, я прошел курс лечения и в течение одной недели фактически питался виноградом и виноградным соком — девять настоек по две капсулы три раза в день в течение восьми недель. Но в то же время я проводил время в сауне. А немного позже я начал много ходить пешком. И я чувствую, что нахожусь в лучшей форме за всю свою жизнь, но мне также нравятся физические упражнения. Вставать с дивана очень важно. И я не собираюсь участвовать в марафонах — я много бегал, когда был молод, но сейчас я не такой уж их фанат, — но много ходить пешком, это очень помогает тебе физически, но это также здорово — просто бывать на природе и наслаждаться жизнью таким образом!»




