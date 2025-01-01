сегодня



Бывший вокалист MUSHROOMHEAD о раке



В недавнем интервью JEFFREY HATRIX, бывший вокалист MUSHROOMHEAD, рассказал о своей битве с раком:



«К сожалению, в апреле 2024 года я потерял свою жену Стейси [из-за рака], а через месяц мне самому поставили этот диагноз. И я сразу же принял решение, что буду полностью придерживаться естественного подхода [к лечению этого заболевания]. Иногда я получал сообщения от людей: "Покойся с миром. Значит, в следующем году тебя здесь не будет в это время". Но я не верю в методы лечения с помощью большой медицины. Я думаю, что это то, чего многие люди в конечном итоге боятся. И я уверен, что если вы немного поищете, то, возможно, найдете что-то, что удержит вас здесь, не отнимая у вас так много времени.



Итак, я прошел курс лечения и в течение одной недели фактически питался виноградом и виноградным соком — девять настоек по две капсулы три раза в день в течение восьми недель. Но в то же время я проводил время в сауне. А немного позже я начал много ходить пешком. И я чувствую, что нахожусь в лучшей форме за всю свою жизнь, но мне также нравятся физические упражнения. Вставать с дивана очень важно. И я не собираюсь участвовать в марафонах — я много бегал, когда был молод, но сейчас я не такой уж их фанат, — но много ходить пешком, это очень помогает тебе физически, но это также здорово — просто бывать на природе и наслаждаться жизнью таким образом!»







