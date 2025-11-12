Arts
12 ноя 2025 : 		 Новое видео RON 'BUMBLEFOOT' THAL

|||| сегодня

Новое видео RON 'BUMBLEFOOT' THAL



zoom
Ron "Bumblefoot" Thal сообщил о том, что его новая инструментальная пластинка, получившая название "Bumblefoot ...Returns!", будет выпущена 24 января:

01. Simon In Space
02. Planetary Lockdown
03. Moonshine Hootenanny
04. Chopin Waltz Op64 No2
05. Monstruoso (featuring Steve Vai)
06. Monstruoso II – Departure
07. Cintaku
08. Once in Forever (featuring Brian May)
09. Andalusia
10. Anveshana (featuring Guthrie Govan)
11. Funeral March (featuring Ben Karas)
12. Griggstown Crossing
13. The Thread
14. Liftoff

Видео к "Moonshine Hootenanny" доступно ниже.




12 ноя 2025
Орион
О сколько нам открытий чудных
С 3-мя готовит грифами гитара
А если 5, и 6, и даже 7!
Про 10 я вообще молчу
