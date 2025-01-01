Arts
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Ace Frehley

12 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли

11 ноя 2025 : 		 Официальная причина смерти Эйса Фрейли

4 ноя 2025 : 		 Гитарист TRIXTER о значимости Эйса Фрейли

3 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»

28 окт 2025 : 		 KINGS OF THRASH почтили память Эйса Фрейли

23 окт 2025 : 		 Эйса Фрейли похоронили в Бронксе

23 окт 2025 : 		 BRUCE KULICK вспоминает Эйса Фрейли

22 окт 2025 : 		 TOM MORELLO вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»

17 окт 2025 : 		 Участники KISS почтили память Эйса Фрейли

17 окт 2025 : 		 Умер Эйс Фрейли

8 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY отменил все концерты

10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY
GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли



GENE SIMMONS в рамках выступления на 34th installment of the Love Ride powered by Harley-Davidson, проходившем в Castaic Lake, Castaic, California, перед исполнением композиции Cold Gin, обратился к публике:

«Я хочу воспользоваться моментом, чтобы рассказать вам о человеке, которого я знал много десятилетий и который вместе с нами основал группу, парне по имени Эйс Фрили... (После того, как некоторые фанаты в зале начали выкрикивать имя Эйса, Simmons продолжил) Очень грустно. Paul, Peter и я были на похоронах Эйса. К сожалению, он скончался. И самое печальное во всем этом, помимо боли и страданий его друзей, семьи, его дочери, его жены, всей его семьи, заключается в том, что Эйс не прожил достаточно долго, чтобы быть с нами 6 декабря, когда президент и все остальные соберутся там и почтительно поцелуются, входя в зал Kennedy Center Honors. И первым человеком, который выйдет на сцену и расскажет о том, как KISS изменили его жизнь, будет [кантри-звезда] Гарт Брукс, который выступит в качестве ведущего. Затем он сыграет "Shout It Out Loud" и произведет фурор. И в память об Эйсе мы позаботимся о том, чтобы на одном из четырех стульев стояло имя Эйса, потому что он заслуживает того, чтобы присутствовать там душой, даже если не сможет присутствовать физически.

Итак, однажды Эйс пришел к нам. Сейчас мы споем самую первую песню, которую он написал. Она называется "Cold Gin"».




просмотров: 94

