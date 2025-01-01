сегодня



GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли



GENE SIMMONS в рамках выступления на 34th installment of the Love Ride powered by Harley-Davidson, проходившем в Castaic Lake, Castaic, California, перед исполнением композиции Cold Gin, обратился к публике:



«Я хочу воспользоваться моментом, чтобы рассказать вам о человеке, которого я знал много десятилетий и который вместе с нами основал группу, парне по имени Эйс Фрили... (После того, как некоторые фанаты в зале начали выкрикивать имя Эйса, Simmons продолжил) Очень грустно. Paul, Peter и я были на похоронах Эйса. К сожалению, он скончался. И самое печальное во всем этом, помимо боли и страданий его друзей, семьи, его дочери, его жены, всей его семьи, заключается в том, что Эйс не прожил достаточно долго, чтобы быть с нами 6 декабря, когда президент и все остальные соберутся там и почтительно поцелуются, входя в зал Kennedy Center Honors. И первым человеком, который выйдет на сцену и расскажет о том, как KISS изменили его жизнь, будет [кантри-звезда] Гарт Брукс, который выступит в качестве ведущего. Затем он сыграет "Shout It Out Loud" и произведет фурор. И в память об Эйсе мы позаботимся о том, чтобы на одном из четырех стульев стояло имя Эйса, потому что он заслуживает того, чтобы присутствовать там душой, даже если не сможет присутствовать физически.



Итак, однажды Эйс пришел к нам. Сейчас мы споем самую первую песню, которую он написал. Она называется "Cold Gin"».







