Вокалист TWISTED SISTER: «Я либо дурак, либо смелый»



DEE SNIDER в интервью "Steve And Rik's POTcast" ответил на вопрос о том, почему сдал назад в вопросе гастролей:



«Почему я воссоединяюсь с TWISTED SISTER? [Вздыхает]. Скажу, что это была моя идея. Другие участники группы не могли поверить, что я принял такое решение. И это было связано с тем — я уже говорил об этом публично — что у меня были небольшие проблемы со здоровьем. В целом всё было в порядке и нормально, но этого было достаточно, чтобы я подумал: "Это было странно". Раньше я никогда не задумывался о подобном. Мне 70 лет, и я думаю: "Хочу ли я уйти тихо, или я хочу уйти с криками и сопротивлением?" Я взял трубку и позвонил Jay Jay и Eddie, и сказал: "Как вы думаете, может, соберёмся?" Они не могли поверить, что я это предлагаю, потому что я до этого говорил им: "Этого не будет. Это никогда не произойдёт". Но эмоциональные обстоятельства заставили меня передумать. Сожалею ли я об этом? Сейчас немного, к сожалению. [Смеётся]».



Относительно того, как сейчас звучит его голос и способен ли он исполнить полуторачасовой или двухчасовой сет с TWISTED SISTER, Snider сказал:



«Я знаю, что немного сдал. Мой голос чертовски мощный. Но я не могу взять высокие ноты, и мне это не нравится. Потому что знаю, где они были... Мне не нравится, что я потерял способность исполнять высокие ноты. И чёрт возьми, я не чувствую боли. Раньше я всегда испытывал боль, но теперь это другая боль. И мне это тоже не нравится.



Люди говорят: "Чёрт, чувак". Я выступал в качестве гостя с Bret Michaels, Lita Ford и кем-то ещё, и люди говорили: "Чёрт, чувак. Твой голос звучит так же сильно, как и раньше. И ты не сбиваешься с ритма". Я говорю: "В течение четырёх песен. Да, я крут на четырёх песнях. Но 90 минут, 75 минут, 60 минут — это много". Это большая нагрузка. Так что я собираюсь начать. У меня есть местная группа. Я переехал в Северную Каролину, где построил семейный комплекс. Так что все мои близкие здесь. Но я собираюсь еженедельно репетировать с местной группой, просто чтобы начать».



Когда ведущий заметил, что Snider достаточно смел для того, чтобы организовать воссоединение TWISTED SISTER после почти десятилетнего перерыва в выступлениях с полным составом группы, Dee ответил:



«Я либо смелый, либо глупый. До ухода TWISTED на покой, а это было в 2016 году, я весил 80 килограммов и был в отличной форме. У меня была 74-сантиметровая талия. Мне было 62 года, и люди говорили: "Что, чёрт возьми, происходит?" Я снимал рубашку на каждом концерте, и люди говорили: "Чёрт, посмотри на этого парня". Я видел, как жёны спрашивали у своих мужей: "Почему ты так не выглядишь?" Но что мне действительно нравилось, так это улыбки. Когда начинаешь петь на сцене, отдавая всего себя, публика просто загорается. И я видел, что отцы приходили со своими сыновьями, приговаривая: "Это же Dee Snider, чёрт побери".



Они возвращались в свою юность благодаря выступлению. И это было так же, как они запомнили, и я выглядел так, каким они меня запомнили. И мне это нравилось. И я ушёл, сказав: "Я больше не хочу видеть недовольных лиц".



Кто-то рецензировал наше шоу и сказал: "Когда воссоединение удачное, ты снова чувствуешь себя молодым. Когда оно неудачное, ты осознаешь, как сильно состарился". И я хочу, чтобы было как в первой части. А в рецензии было написано: "TWISTED SISTER заставили меня почувствовать, что мне 19". Но я не хочу быть тем парнем, о котором люди говорят: "Да, его время прошло", из-за чего люди могут почувствовать себя старыми, просто глядя на меня на сцене.



Но я чувствую большую ответственность за то, чтобы быть в форме, чтобы мой голос был в форме, и начинаю репетировать эти три, четыре, пять, десять песен, чтобы быть готовым и не подвести людей. Я не хочу, чтобы так получилось».







