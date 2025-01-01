сегодня



KIKO LOUREIRO дал совет начинающим гитаристам



В недавнем интервью у KIKO LOUREIRO спросили, какой бы он мог дать совет молодым музыкантам:



«На это трудно ответить, потому что речь идёт о человеке, который задумался: "Я куплю свою первую гитару. Мне нравятся группы, мне нравится музыка".



Я думаю, что в начале это вполне естественно. У меня есть группа учеников, в которой несколько молодых ребят. Это очень естественно. Я думаю, что у всех из них родители говорят: "О Боже, мой ребёнок отлично играет". Или: "Он играет на гитаре весь день" или что-то в этом роде. Это та страсть, та энергия, которая есть у 12-, 13-, 15-летних детей по отношению к инструменту, вместо того, чтобы заниматься чем-то другим. Я был таким, когда мне исполнилось 14-15 лет. Я думаю, что этот момент естественен. Так что дело не в бизнесе, не в индустрии: "Я буду профессионалом". Дело в удовольствии от игры на музыкальном инструменте. Я по-прежнему верю, что всё должно начинаться с этого, потому что если у вас нет подобного ощущения в любой профессии, как вы сможете добиться успеха? Тогда лучше выбрать профессию, которая наверняка принесёт деньги сразу — просто станьте юристом, налоговым консультантом или покупайте и продавайте вещи, получайте комиссию. Когда этот товар перестанет продаваться, просто купите и продайте другой товар, который продаётся. Поэтому когда ты решаешь стать музыкантом или создать группу, это немного иное решение. Должны быть страсть, желание практиковаться, играть, репетировать, тратить время, вкладывать деньги, покупать инструменты. Это не похоже на инвестиции: "Я хочу купить новую гитару. Я хочу эту педаль". Просто хочется это иметь, потому что это поможет создавать больше музыки.



Да, я не понимал в начале, как попасть в индустрию. Поэтому, когда у тебя есть страсть, ты занимаешься своим делом, а потом, если хочешь стать профессионалом, ты должен понять принципы работы индустрии. Есть ещё такая ошибка, что люди думают, что в этом могут помочь только талант или умение играть, что кто-то позвонит тебе или что-то произойдёт, или тебя найдут менеджер или лейбл. Где мне найти лейбл? Есть ли менеджер? Люди ожидают, что что-то произойдёт само собой. Но на самом деле нужно понимать, как работает индустрия, начать заводить связи, а затем заявить о себе в Интернете... Конечно, в наши дни я бы начал с этого. Я бы начал с Интернета — с соцсетей, любой платформы, которая вам больше нравится, которую вы любите использовать. Выберите хотя бы одну и будьте последовательны. Так же, как вы должны быть последовательны в практике или репетициях, вы должны быть последовательны в игре в Интернете. А затем продолжайте развивать свои музыкальные навыки и изучать музыкальный бизнес.



Когда вы поступаете в университет, вас не особо учат, как добиться успеха в индустрии. В музыке это точно так. Но иногда можно услышать это от архитекторов или дизайнеров. "Они учат многому, но не тому, сколько я должен зарабатывать. Как я должен платить налоги? Какие обращаться со счетами?" И так далее. Вот такие практические вещи. "Как мне создать аудиторию, которую я смогу превратить в покупателей моего продукта?" Или что-то в этом роде. Или, если вы хотите отправиться в турне, как рассчитать туровую финансовую составляющую? И так далее. Если вы записываете альбом, что с финансовой стороной вопроса? Сколько нужно заплатить?»







