Выпустит ли TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA что-то новое?



В недавнем интервью у гитариста TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Al Pitrelli спросили, стоит ли поклонникам рассчитывать на новую музыку:



«Самым простым ответом было бы что-то вроде: "Да, конечно".



Послушайте, когда мы потеряли Пола, я не только потерял своего брата и лучшего друга, его жена потеряла мужа, а дочь — отца. Мы потеряли продюсера, человека, который создал все это, сценариста, провидца.



Да, существует множество незаконченных материалов. Но я не знаю. Я хочу, чтобы [Пол] сидел в этом кресле и принимал окончательные решения, когда нажимать кнопку "стоп". Так что, из уважения к нему, я просто скажу, что не знаю. Я думаю, вы и многие другие люди, включая меня, были бы рады выпустить какой-нибудь новый материал. Я не знаю.



Когда [Пол] скончался, все подумали: "Боже мой. Как же мы собираемся организовать турне?" Я не думаю, что этот удар под дых когда-нибудь пройдет, эта дыра в твоем сердце. Так что я не слишком задумывался о новом материале. Мы еще вернемся к этому. Но я ценю, что вы об этом спросили».







