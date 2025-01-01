Arts
Новости
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Trans-Siberian Orchestra

12 ноя 2025 : 		 Выпустит ли TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA что-то новое?

4 окт 2025 : 		 Гитарист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: «Мы обходимся без подкладок!»

20 сен 2025 : 		 Участники TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA представляют новый релиз

1 авг 2025 : 		 Альбом TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA впервые выйдет на виниле

19 янв 2025 : 		 Пожертвования TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA превысили $800000

26 ноя 2024 : 		 Вскрытие TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

20 фев 2024 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA пожертвовали миллион с тура 2023

18 ноя 2023 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA открыли тур

24 май 2023 : 		 Умер бывший вокалист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

4 янв 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO вспоминает основателя TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

6 дек 2022 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память музыкантов SAVATAGE

21 дек 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

14 дек 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

29 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

23 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

19 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

16 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

12 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

6 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

24 дек 2019 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполнили ранее не публиковавшуюся композицию

29 ноя 2019 : 		 AL PITRELLI заявил, что TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA начали запись новой музыки

27 ноя 2019 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполняют SAVATAGE

12 ноя 2019 : 		 RUSSELL ALLEN получил повреждение на репетиции TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

21 ноя 2018 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполняют SAVATAGE

28 авг 2018 : 		 Победитель "American Idol" поедет в тур с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA
Выпустит ли TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA что-то новое?



В недавнем интервью у гитариста TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Al Pitrelli спросили, стоит ли поклонникам рассчитывать на новую музыку:

«Самым простым ответом было бы что-то вроде: "Да, конечно".

Послушайте, когда мы потеряли Пола, я не только потерял своего брата и лучшего друга, его жена потеряла мужа, а дочь — отца. Мы потеряли продюсера, человека, который создал все это, сценариста, провидца.

Да, существует множество незаконченных материалов. Но я не знаю. Я хочу, чтобы [Пол] сидел в этом кресле и принимал окончательные решения, когда нажимать кнопку "стоп". Так что, из уважения к нему, я просто скажу, что не знаю. Я думаю, вы и многие другие люди, включая меня, были бы рады выпустить какой-нибудь новый материал. Я не знаю.

Когда [Пол] скончался, все подумали: "Боже мой. Как же мы собираемся организовать турне?" Я не думаю, что этот удар под дых когда-нибудь пройдет, эта дыра в твоем сердце. Так что я не слишком задумывался о новом материале. Мы еще вернемся к этому. Но я ценю, что вы об этом спросили».




просмотров: 47

