GUNS N' ROSES о концертах в Аргентине



GUNS N' ROSES опубликовали видеорассказ о том, как прошли для коллектива два выступления на Estadio Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires, Argentina 17 и 18 октября, на которые по данным Pollstar было продано 73,287 билета. Самые большие сборы в латиноамериканском туре у коллектива были в Чили, где на Estadio Nacional собралось 42 903 человека. На первые восемь концертов тура группа продала 239 239 билета, собрав 23.2 миллиона долларов.







