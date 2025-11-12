сегодня



MARK TREMONTI работает над музыкой для CREED



MARK TREMONTI в новом интервью спросили, были ли среди участников CREED разговоры о создании нового материала:



«Да. Когда мы все время гастролировали [в течение последних двух лет], мы были так заняты, что у нас не было возможности по-настоящему сочинить новую музыку. К тому же тур уже был в продаже, так что отказываться от тура ради записи альбома было бы неправильным решением. Но теперь, когда у нас столько времени впереди, я думаю, промоутеры, агенты и менеджеры думают: "Ладно, у тебя должно быть что-то вроде драйвера для следующего тура. Ты не можешь просто взять и сделать то же самое. Так что нужно либо придумать что-то невероятное, либо создать новую музыку". Итак, я очень усердно работал, пытаясь собрать воедино новые идеи, чтобы встретиться со Scottом и начать работать. Но, вероятно, это произойдет только в середине следующего года, прежде чем мы начнем этим заниматься».







