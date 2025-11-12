Arts
Новости
12 ноя 2025 : 		 MARK TREMONTI работает над музыкой для CREED

24 сен 2025 : 		 Сборник лучшего от CREED

23 сен 2025 : 		 SCOTT STAPP: «По поводу CREED ничего не решено»

23 июн 2025 : 		 CREED обсуждают новый материал

26 янв 2025 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Только когда у всех лежит душа...»

21 янв 2025 : 		 Гитарист CREED: «Нам нужно сделать новый материал!»

24 дек 2024 : 		 Гитарист CREED: «Если ты популярен, найдутся те, кто будет тебя ненавидеть»

3 ноя 2024 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Иметь или не иметь, вот в чем вопрос»

14 сен 2024 : 		 MARK TREMONTI: «У меня тысячи риффов для CREED»

13 сен 2024 : 		 CREED думают о новой музыке

19 авг 2024 : 		 Новое видео CREED

18 авг 2024 : 		 MARK TREMONTI хотел бы записаться с CREED

2 авг 2024 : 		 Видео полного концерта CREED

19 июл 2024 : 		 CREED отыграли первое за 12 лет шоу

20 июн 2024 : 		 CREED на утренних шоу

15 июн 2024 : 		 CREED переиздают альбом

5 май 2024 : 		 CREED в акустике

2 май 2024 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

22 апр 2024 : 		 Видео с выступления CREED

19 апр 2024 : 		 Первый за 12 лет концерт CREED

2 апр 2024 : 		 Сборник CREED выйдет на виниле

12 мар 2024 : 		 Есть ли у CREED молодые поклонники?

11 фев 2024 : 		 Будет ли новая музыка от CREED?

15 янв 2024 : 		 CREED могут что-то записать

13 дек 2023 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

6 ноя 2023 : 		 Вокалист CREED выбрал своего рок-бога
MARK TREMONTI работает над музыкой для CREED



MARK TREMONTI в новом интервью спросили, были ли среди участников CREED разговоры о создании нового материала:

«Да. Когда мы все время гастролировали [в течение последних двух лет], мы были так заняты, что у нас не было возможности по-настоящему сочинить новую музыку. К тому же тур уже был в продаже, так что отказываться от тура ради записи альбома было бы неправильным решением. Но теперь, когда у нас столько времени впереди, я думаю, промоутеры, агенты и менеджеры думают: "Ладно, у тебя должно быть что-то вроде драйвера для следующего тура. Ты не можешь просто взять и сделать то же самое. Так что нужно либо придумать что-то невероятное, либо создать новую музыку". Итак, я очень усердно работал, пытаясь собрать воедино новые идеи, чтобы встретиться со Scottом и начать работать. Но, вероятно, это произойдет только в середине следующего года, прежде чем мы начнем этим заниматься».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 ноя 2025
Орион
Ок, пусть)
просмотров: 33

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
