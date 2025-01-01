сегодня



MICHAEL MONROE: «HANOI ROCKS зря причисляют к hair-группам»



MICHAEL MONROE в недавнем интервью поговорил о грядущем сольном альбоме и ответил, правда ли для создания текста к "Newtro Bombs" он опирался на "непостоянство увлечений и моды"



«Да, я всегда ненавидел моду. Это все портит, потому что все начинают быть одинаковыми, и это так скучно... Это только все портит. Я думаю, как только у чего-то появляется название, например, у гранжа или чего-то подобного, с этим покончено, потому что есть два миллиона групп, которые пытаются звучать как оригиналы, например, NIRVANA — отличная группа, яркая и самобытная, но есть еще два миллиона парней, которые пытаются звучать как они. Они никогда не звучат так хорошо, как в оригинале, но потом появляются группы, которые звучат одинаково и немного скучно, и их не хочется слушать. И вот так всегда. Вот почему, как только у чего-то появляется название, с этим, по-моему, покончено.



Так что рок-н-ролл есть рок-н-ролл. HANOI ROCKS — они пытались классифицировать нас, причисляя нас к хэви-металлу. В то время металл становился жанром. Они пытались назвать нас металлистами, потом назвали панками, а потом придумали что-то глэмовое. Ну, мы выросли в эпоху гламура, например, в 70-х, я, Andy [McCoy, гитарист HANOI ROCKS] и другие ребята, и конечно, на нас это оказало определенное влияние. Первой группой, которую я увидел вживую, была SLADE в 72-м, а потом я увидел THE SWEET, Suzi Quatro и всех остальных. Я открыл для себя Литтл Ричарда и THE ROLLING STONES, а рок-н-ролл был рок-н-роллом, начиная с блюза и заканчивая роком 50-х, от Литтл Ричарда до ROLLING STONES и RAMONES. Итак, все влияния — мы взяли все, от всех понемногу, и сделали из этого что-то свое. И я считаю, что таким должен быть каждый — найти что-то свое и быть таким, вот и все. Я имею в виду, что чьим-то стилем может быть короткая стрижка, футболка и джинсы, и это прекрасно. Так что просто будь таким, какой ты есть, будь самим собой. Это не значит, что [ты должен] стараться быть похожим на меня. Я выгляжу как урод. Я имею в виду, что большинство людей выглядят нелепо, пытаясь быть похожими на меня. И в какой-то момент им это удалось, и я подумал, что это настоящее безумие. Любой, даже если он водитель грузовика весом в 200 фунтов, должен был когда-то подводить глаза и укладывать густые светлые волосы. И, на мой взгляд, это было немного неприятно, когда я видел так называемые hair-метал группы, которые играли на своих баллончиках с лаком для волос лучше, чем на инструментах. А по мне музыка всегда была важнее. Так было всегда. И, кроме того, HANOI ROCKS — это не группа hair-band, а hat-band. У нас были самые крутые шляпы. У нас было много крутых шляп. Так что, на самом деле, если уж нас как-то называть, то это скорее hat-band? а не hair-band. И hair-metal — я никогда не хотел иметь такую пышную прическу. Мои волосы, я не так часто их подстригал, поэтому, когда они были длинными, я их немного подкручивал, они становились больше, чем мне хотелось на самом деле. Но, глядя на некоторые из этих старых фотографий, о Боже, я не хотел, чтобы они были такими длинными. Это больше походило на стрижку в стиле Ronnie Wood. У Neal Smith, барабанщика группы Элиса Купера в 70-х, были классные волосы. У него были красивые волнистые волосы до пояса, и именно такие волосы я всегда хотел. Так что, это было непреднамеренно, неумышленно то, что они были такими пышными, они никогда не должны были такими быть!»







