Новости
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
TesseracT

12 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESSERACT

12 дек 2024 : 		 Концертное видео TESSERACT

30 июл 2024 : 		 Новое видео TESSERACT

5 окт 2023 : 		 Видео с текстом от TESSERACT

14 сен 2023 : 		 Новое видео TESSERACT

18 авг 2023 : 		 Новое видео TESSERACT

13 июл 2023 : 		 Новое видео TESSERACT

2 дек 2020 : 		 Стрим от TESSERACT

28 ноя 2020 : 		 Вокалист TESSERACT — о десяти лучших альбомах

9 окт 2020 : 		 Альбом TESSERACT будет переиздан

29 май 2020 : 		 Стрим от TESSERACT

12 окт 2018 : 		 Новое видео TESSERACT

18 апр 2018 : 		 Новая песня TESSERACT

17 мар 2018 : 		 Новое видео TESSERACT

9 фев 2018 : 		 Новый альбом TESSERACT выйдет весной

20 дек 2016 : 		 Видео с барабанными партиями трека TESSERACT

13 сен 2016 : 		 Новое видео TESSERACT

27 авг 2016 : 		 TESSERACT о летнем туре

13 июл 2016 : 		 Новая песня TESSERACT

10 май 2016 : 		 Переиздание TESSERACT выйдет осенью

4 сен 2015 : 		 Новое видео TESSERACT

6 авг 2015 : 		 Дебют TESSERACT выйдет на виниле

4 авг 2015 : 		 Видео с текстом от TESSERACT

11 июл 2015 : 		 Трейлер нового альбома TESSERACT

16 май 2015 : 		 Концертный релиз TESSERACT доступен для просмотра

8 май 2015 : 		 Концертное видео TESSERACT
Профессиональное видео с выступления TESSERACT



zoom
Профессиональное видео с выступления TESSERACT, которое состоялось в рамках Resurrection Fest EG 2025, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 49

