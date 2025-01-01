Arts
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Raven

*



12 ноя 2025 : Кавер-версия METALLICA от RAVEN

13 окт 2025 : 		 Вокалисту RAVEN уже лучше

25 авг 2025 : 		 Вокалист RAVEN обещает вернуться на сцену

19 янв 2025 : 		 Вокалист RAVEN: «METALLICA всё такие же!»

15 янв 2025 : 		 Видео с текстом от RAVEN

16 дек 2024 : 		 RAVEN готовят ЕР

29 май 2024 : 		 RAVEN планируют бокс-сет All For One

12 июл 2023 : 		 Вокалист RAVEN против подкладок

17 май 2023 : 		 Новое видео RAVEN

29 мар 2023 : 		 Новая песня RAVEN

5 ноя 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет весной

20 авг 2022 : 		 Видео с текстом от RAVEN

23 июл 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

27 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST в RAVEN

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео RAVEN

8 окт 2021 : 		 Вышел трибьют RAVEN

14 дек 2020 : 		 Новое видео RAVEN

29 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN: «История с COVID-19 непомерно раздута»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN — о «фанере» на концертах

2 сен 2020 : 		 Новое видео RAVEN

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от RAVEN

9 июн 2020 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

11 май 2020 : 		 Новый альбом RAVEN будет "безумным"

22 май 2019 : 		 Вокалист RAVEN о логотипе

6 янв 2019 : 		 Новое видео RAVEN

7 ноя 2018 : 		 Концертный альбом RAVEN выйдет зимой
Кавер-версия METALLICA от RAVEN



RAVEN представили собственную версию композиции METALLICA "Metal Militia", которая включена в выходящий 14 ноября сборник "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All":

01. Hit The Lights - TAILGUNNER
02. The Four Horsemen - THE ALMIGHTY
03. Motorbreath - SOEN
04. Jump In The Fire - TYGERS OF PAN TANG
05. (Anesthesia - Pulling Teeth - DAVID ELLEFSON
06. Whiplash - MOTÖRHEAD
07. Phantom Lord - SAXON
08. No Remorse - DIAMOND HEAD
09. Seek & Destroy - TESTAMENT
10. Metal Militia - RAVEN

«Мы очень рады и польщены тем, что нас пригласили принять участие в этом потрясающем проекте, посвященном памяти наших старых спарринг-партнеров», — комментирует вокалист и басист RAVEN John Gallagher, один из основателей группы. «В нашей кавер-версии вы услышите многое… в лучших традициях самих ребят, но я думаю, что мы уловили "рык" METALLICA.... Особенно изменив несколько ключевых элементов! Особенности вокала Mark'a!»




