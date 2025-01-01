Кавер-версия METALLICA от RAVEN

RAVEN представили собственную версию композиции METALLICA "Metal Militia", которая включена в выходящий 14 ноября сборник "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All":
01. Hit The Lights - TAILGUNNER
02. The Four Horsemen - THE ALMIGHTY
03. Motorbreath - SOEN
04. Jump In The Fire - TYGERS OF PAN TANG
05. (Anesthesia - Pulling Teeth - DAVID ELLEFSON
06. Whiplash - MOTÖRHEAD
07. Phantom Lord - SAXON
08. No Remorse - DIAMOND HEAD
09. Seek & Destroy - TESTAMENT
10. Metal Militia - RAVEN
«Мы очень рады и польщены тем, что нас пригласили принять участие в этом потрясающем проекте, посвященном памяти наших старых спарринг-партнеров», — комментирует вокалист и басист RAVEN John Gallagher, один из основателей группы. «В нашей кавер-версии вы услышите многое… в лучших традициях самих ребят, но я думаю, что мы уловили "рык" METALLICA.... Особенно изменив несколько ключевых элементов! Особенности вокала Mark'a!»
