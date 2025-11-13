Arts
Новости
Ozzy Osbourne

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи

6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»

29 окт 2025 : 		 NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи

26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»
Семья OSBOURNE впервые собралась на публике



В рамках нового подкаста "The Osbournes", Sharon, Kelly и Jack Osbourne впервые собрались вместе с момента смерти Оззи, чтобы поделиться воспоминаниями, посмеяться, поплакать и рассказать о невероятной любви со всех уголков земного шара, которые они получили после известий о смерти знаменитого музыканта. Они обсуждают последние дни Оззи, его решимость дать последнее шоу, его легендарный дух и важные уроки благодарности и подлинности, которые он оставил после себя. Это искренняя дань уважения одной из самых культовых легенд рока — от людей, которые знали его лучше всех.

Части:

00:00:00 Introduction - Waves Of Grief
00:01:39 The World Mourns Ozzy
00:04:46 The Final Year: Pain & Determination
00:14:06 Hospital Stories & Hidden Strength
00:16:35 Ozzy’s Last Show - A Living Wake
00:21:36 Authenticity, Fame & Staying Grounded
00:28:46 The First Manager & Music Industry Battles
00:39:50 Dealing With Vultures & Fake Tributes
01:02:00 Celebrity Reactions & Royal Condolences
01:09:51 The Power Of Time, Grief, & Family
01:26:20 Legacy Of Love - "He'll Always Be Here"




13 ноя 2025
С
Санчез
А где Эйми? Она уже не часть семьи?
13 ноя 2025
Lord Iscariah
Санчез, так она всегда была отрешенной с самого начала. Я вообще удивился увидев ее в последних документальных фильмах.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
