Семья OSBOURNE впервые собралась на публике



В рамках нового подкаста "The Osbournes", Sharon, Kelly и Jack Osbourne впервые собрались вместе с момента смерти Оззи, чтобы поделиться воспоминаниями, посмеяться, поплакать и рассказать о невероятной любви со всех уголков земного шара, которые они получили после известий о смерти знаменитого музыканта. Они обсуждают последние дни Оззи, его решимость дать последнее шоу, его легендарный дух и важные уроки благодарности и подлинности, которые он оставил после себя. Это искренняя дань уважения одной из самых культовых легенд рока — от людей, которые знали его лучше всех.



Части:



00:00:00 Introduction - Waves Of Grief

00:01:39 The World Mourns Ozzy

00:04:46 The Final Year: Pain & Determination

00:14:06 Hospital Stories & Hidden Strength

00:16:35 Ozzy’s Last Show - A Living Wake

00:21:36 Authenticity, Fame & Staying Grounded

00:28:46 The First Manager & Music Industry Battles

00:39:50 Dealing With Vultures & Fake Tributes

01:02:00 Celebrity Reactions & Royal Condolences

01:09:51 The Power Of Time, Grief, & Family

01:26:20 Legacy Of Love - "He'll Always Be Here"







