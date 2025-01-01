Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 32
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
[= ||| все новости группы



*

Rival Sons

*



12 ноя 2025 : 		 Вокалист RIVAL SONS выпускает сольный альбом

6 июл 2025 : 		 Группа RIVAL SONS выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

14 дек 2024 : 		 Концертное видео RIVAL SONS

10 дек 2024 : 		 RIVAL SONS думают о новом материале

14 ноя 2024 : 		 RIVAL SONS готовят два релиза

19 янв 2024 : 		 Гитарист RIVAL SONS: «В нашем деле стать алкоголиком проще простого»

25 сен 2023 : 		 Новая песня RIVAL SONS

19 авг 2023 : 		 Новый альбом RIVAL SONS выйдет осенью

7 май 2023 : 		 Акустика от RIVAL SONS

5 апр 2023 : 		 Новое видео RIVAL SONS

23 янв 2023 : 		 Новое видео RIVAL SONS

16 окт 2022 : 		 Новое видео RIVAL SONS

24 ноя 2021 : 		 Рассказ о юбилейном туре RIVAL SONS

3 ноя 2021 : 		 RIVAL SONS почти закончили запись

20 июн 2021 : 		 RIVAL SONS работают над альбомом

4 июн 2021 : 		 RIVAL SONS проведут стрим

25 фев 2021 : 		 RIVAL SONS основали лейбл

6 янв 2021 : 		 RIVAL SONS исполняют классику Джеймса Брауна

26 апр 2020 : 		 Акустика от RIVAL SONS

25 окт 2019 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

5 сен 2019 : 		 JAY BUCHANAN о создании RIVAL SONS

20 авг 2019 : 		 Акустика от RIVAL SONS

21 июн 2019 : 		 Новое видео RIVAL SONS

16 апр 2019 : 		 Новое видео RIVAL SONS

10 апр 2019 : 		 Вокалист RIVAL SONS «испытывает проблемы из-за текущей политической ситуации в США»

18 янв 2019 : 		 Новая песня RIVAL SONS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист RIVAL SONS выпускает сольный альбом



zoom
Caroline, новая песня JAY BUCHANAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного сольного альбома вокалиста RIVAL SONS, "Weapons Of Beauty", выход которого намечен на шестое февраля на Sacred Tongue Records:

01. Caroline
02. High And Lonesome
03. True Black
04. Tumbleweeds
05. Shower Of Roses
06. Deep Swimming
07. Sway
08. The Great Divide
09. Dance Me To The End Of Love
10. Weapons Of Beauty




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 39

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом