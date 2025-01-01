Вокалист RIVAL SONS выпускает сольный альбом

Caroline, новая песня JAY BUCHANAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного сольного альбома вокалиста RIVAL SONS, "Weapons Of Beauty", выход которого намечен на шестое февраля на Sacred Tongue Records:
01. Caroline
02. High And Lonesome
03. True Black
04. Tumbleweeds
05. Shower Of Roses
06. Deep Swimming
07. Sway
08. The Great Divide
09. Dance Me To The End Of Love
10. Weapons Of Beauty
