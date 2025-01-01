сегодня



Разборки в и около POISON



RIKKI ROCKETT наехал на PETE EVICK, наиболее известного как директора и гитариста сольной группы Bret'a Michael'a последние 21 год после слов о том, что "Bret единственный, кто на самом деле несет знамя POISON в настоящее время".



В начале неделе The Hair Metal Guru опубликовали интервью с Evick'ом, в котором был задан вопрос, общался ли он когда-то с барабанщиком POISON:



«Я о многом умалчиваю, но большинство людей знают, что это не так. Я не разговариваю с Rikki. Я разговаривал с Rikki.



У нас с Rikki дни рождения с разницей всего в два дня. Если вы верите в астрологию и знаете что-нибудь о Львах, то мы с вами — типичные дети Львов. В душе Льва есть невероятная неуверенность и невероятное высокомерие. Я — другая женщина. Я лучший друг Bret'a в сольной группе. Он лучший друг Bret'a в POISON, несмотря на то, что он и CC, как известно, ладят гораздо лучше, потому что в наши дни Rikki — единственный из них троих, кто, кажется, по-прежнему больше всего заботится о POISON, по-прежнему несет флаг. Это его гордость и радость. Он не хочет ничего другого.



Rikki любит POISON и хочет выступать с ними. И я уважаю это, и я уважаю все, что есть в Rikki. Он — четвертая часть одной из моих любимых групп всех времен. Часто мне приходится ходить на репетиции the POISON и заниматься делами. И когда я в последний раз встречался с Rikki лицом к лицу, я сказал: "Rikki, я знаю, что ты не хочешь, чтобы я был здесь, приятель. Прости, что я в твоем мире". И он обнял меня и сказал: "Жизнь слишком коротка". Так что, я думаю, что все проблемы, которые, возможно, были у нас с Rikki — а у нас были некоторые проблемы — я думаю, что с этим покончено.



Но, я думаю, ваш вопрос в том, что за "кулисами POISON" скрывается так много тайн, и есть ли у меня какие-либо соображения, которые я готов изложить? Вот в чем вопрос, верно? Я рад, что вы задали его, потому что единственное, в чем я хотел бы вас поправить … вы упомянули, почему бы Bret'y не сыграть в одиночку и не оставить себе часть денег, а не делить их на четыре части? Правда в том, что он не делит эти деньги на четыре части с POISON. Он действительно получает львиную долю, потому что он продумал это в своей сделке, потому что именно он несет факел.



У многих людей есть такое неправильное представление. Речь идет не о POISON, а о музыкальной индустрии. У многих людей есть такое неправильное представление — я называю это теорией BON JOVI, потому что, когда я был ребенком, я на нее купился. Я верил, что все в BON JOVI были лучшими друзьями, и что они делили все на четверых, и что они собирались жить долго и счастливо по соседству друг с другом. Это просто, черт возьми, неправда. И на любой работе, в любом бизнесе, кому-то платят больше, чем кому-то другому. Существует иерархия. Вот так. И многие фанаты думают, что они разделили это на четыре части, но это не так. И я знаю, что Bret злится, когда я это говорю, но я уже говорил это миллион раз. Он этого заслуживает. [Он участвовал в реалити-шоу] 'Rock Of Love', 'The Apprentice', он просто остается там. Даже что касается сольной группы, ведь Bret играет круглый год. Мы не прекращаем играть. Это безостановочно. А ребята из POISON не хотят этого делать. C.C. не хочет по четвергам, пятницам и субботам круглый год. Bret согласен. Так что я вижу обе стороны этого. Не подрывает ли сольная группа репутацию POISON из-за того, что мы перенасыщаем рынок? Я понимаю это, но я также знаю, что есть множество людей, которые ходят только на POISON, но до сих пор не приходят посмотреть сольную группу Bret'a.



Политика POISON насыщенна и уникальна, и сами по себе они могли бы стать хитом в кино или реалити-шоу. Однако это не значит, что они будут мутузить друг друга. Это дружеские отношения. Это бизнес. Никто не борется друг с другом. Никто не ненавидит друг друга. Это не глупая детская рок-н-ролльная драма, но в том, чтобы собрать этих четверых на сцене вместе, много политики и изысков».



Очевидно, просмотрев, по крайней мере, последнюю часть этого интервью, Rikki написал в своей социальной сети:



«Если Pete Evick думает, что BMB [BRET MICHAELS BAND] несет флаг POISON, то Pete, должно быть, зажигалка Bic! Продолжай репетировать соло CC, Pete!»



Rikki также прокомментировал различные отклики фанатов на свой пост, объяснив, что "Когда POISON гастролирует, мы даем более 40 концертов в год. BMB так не поступают… BMB существуют, потому что Bret не хочет гастролировать с POISON. А не наоборот".



Rokett добавил, что «Pete нужно держаться подальше от дел POISON. Вот и все».



Некоторое время спустя Pete лично написал в разделе комментариев под оригинальным постом Rikki:



«О, Rikki Rockett, я люблю тебя, дружище, правда люблю. Я хочу сказать это еще раз тебе и всем твоим поклонникам, а также всем поклонникам POISON. Во-первых,… Я не собираюсь драться с Rikki, я не собираюсь говорить ничего негативного. Он на 100% прав в своем утверждении. CC — мой герой и источник моего влияния, он также не раз был мне хорошим другом. ДАЖЕ если бы я сыграл эти соло НОТА В НОТУ, они принадлежат ему. Я никогда не писал соло, которое миллионы людей могли бы напевать нота за нотой, а он написал несколько. Я также ни за что на свете не сказал бы, что "BMB" несет факел. Я ЭТОГО НЕ ГОВОРИЛ. Я сказал, что Bret был, и под этим я подразумеваю его телешоу, его выступления на играх НФЛ, его интервью. Так же, как Dee Snider, Rob Thomas, Mark McGrath и многие другие.



Продолжая, мне интересно, слушал ли Rikki или кто-нибудь еще это интервью? Если да, то вы знаете, что я все это время восхвалял POISON и Rikki.



Я исполнял песни POISON на каждом школьном шоу талантов, моя группа выучила "Unskinny Bop" в день выхода клипа и играла его в баре на следующий вечер. Я ФАНАТ, я большой фанат, и мне нечего сказать плохого ни о ком из членов группы или коллектива.



Я играю в группе Bret'a уже 21 год, и хотя я делаю это из страсти и любви к этим песням, это также было сделано для того, чтобы помешать какому-нибудь клоуну-наемнику зарабатывать деньги на музыке, которая ему, вероятно, не нравится или которую он не ценит.



Опять же, я никогда не стану утверждать, что я такой же талантливый или оригинальный, как CC, он написал саундтрек к фильму "Моя жизнь". Но все вы читаете "клик-приманку" вне контекста.



Rikki, оставь в стороне легенду, которой ты являешься, и все эти штучки рок-звезды, как люди, мы оба принадлежим ЛЕО, и мы оба временами оказывались откровенными. Я знаю, что раздражаю тебя до чертиков в тех редких случаях, когда попадаю в поле твоего зрения, и за это мне искренне жаль, я провел много ночей без сна, расстроенный тем, что создал такую напряженность в отношениях с героем детства, парнем, за встречу с которым я заплатил деньги, парнем, чьи плакаты висели на моей стене.



Знаете ли вы, что в последний раз, когда вы играли в Шарлотт с JACKYL, Iя купил 4 билета, не сказал Bret, что был там, до окончания шоу и был там в толпе как фанат! Даже когда я был на зарплате у Bret'a! Я фанат. Вот и все, Я Твой ФАНАТ.



Я не жалею ни о чем из того, что сказал в том интервью, большинство комментариев на странице YouTube были невероятно добрыми и воодушевляющими до этого момента. Но я повторю еще раз, Rikki, мне искренне жаль, что я разозлил тебя сегодня. Я надеюсь, что ты, по крайней мере, найдете время послушать ту часть, где я рассказываю о том, насколько оригинален ваш свинг, и что все ваше джазовое влияние создало идеальный стиль для песен POISON, и что ни один другой рок-барабанщик не смог бы сделать это так, как ты».



Час спустя Rikki, который последние несколько месяцев время от времени давал концерты со своей новой группой THE ROCKETT MAFIA, ответил на сообщение Pete, написав:



«Я не собираюсь доставать, но факты не соответствуют действительности. CC действительно хочет гастролировать, и это никогда не было причиной, по которой POISON не гастролируют. POISON в туре — это группа, которая несет эстафету. Телешоу 15-летней давности этого не делают. Конечно, любое внимание к нашим участникам, будь то Bret или кто-то еще, помогает повысить узнаваемость, но, в конце концов, создание музыки и исполнение ее всей группой — это луч надежды. Это то, что действительно важно. Песни, хиты, музыка, которая обращается к чьей-то душе, долгий путь вверх по течению и самопожертвование — это настоящий POISON.



Я никогда ничего не отнимал у Bret'a, но исполнение наших песен с другими парнями не несет в себе никакой ценности. Если уж на то пошло, когда все сделано до конца, это в конечном итоге разрушает наследие. В ROCKETT MAFIA мы записали пару песен POISON, но я бы не стал заполнять ими весь сет. Когда я это делаю, это приветствие, а не попытка заработать. Bret'y нравится играть музыку, и мне тоже.



Я готов к туру POISON, потому что это то, к чему лежит и всегда будет лежать моя душа».











