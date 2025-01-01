×
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
32
Нюхает ли гитарист METALLICA?
31
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
20
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
Poppy
США
Pop Metal
https://www.impoppy.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/impoppy
Facebook:
https://www.facebook.com/Poppy/
13 ноя 2025
:
Новое видео POPPY
10 ноя 2025
:
Профессиональное видео с выступления POPPY
24 окт 2025
:
Новое видео POPPY
4 сен 2025
:
Новое видео POPPY, AMY LEE, COURTNEY LAPLANTE
21 мар 2025
:
Новое видео POPPY
15 ноя 2024
:
Новое видео POPPY
16 окт 2024
:
Новое видео POPPY
24 сен 2024
:
Новое видео POPPY
17 сен 2024
:
Новое видео POPPY
5 июн 2024
:
Новое видео POPPY
14 дек 2023
:
Новая песня POPPY
3 май 2023
:
Новое видео POPPY
28 сен 2022
:
Новое видео POPPY
6 сен 2021
:
Новое видео POPPY
1 июл 2021
:
Новое видео POPPY
4 июн 2020
:
Кавер-версия хита T.A.T.U. от POPPY
12 дек 2019
:
Новое видео POPPY
сегодня
Новое видео POPPY
"Bruised Sky", новое видео группы POPPY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Empty Hands", выходящего 23 января на Sumerian Records.
просмотров: 28
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
